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山頂纜車快閃優惠$138來回車票+凌霄閣摩天台428票 睇全港最高立體光影匯演｜親子好去處

親子
更新時間：08:46 2026-05-30 HKT
發佈時間：08:46 2026-05-30 HKT

自1888年5月30日正式投入服務以來，山頂纜車今年已138歲了。為慶祝這個山頂纜車138周年，特別舉辦以「傳承與致敬」為主題的活動，透過一系列鮮為人知的幕後功臣故事、全城回憶徵集活動及$138周年限時快閃優惠，讓市民重新探索山頂纜車的歷久傳奇。即睇山頂纜車快閃優惠活動詳情與入手優惠票方法。

親子好去處｜$138山頂纜車快閃優惠套票

山頂纜車為慶祝138歲生日，特別於2026年5月30日至6月5日期間推出「138周年限時快閃優惠」。市民及旅客可以$138的優惠價購買山頂纜車優惠套票（包括山頂纜車來回車票及凌霄閣摩天台428單次入場票），讓大家以優惠價重新探索太平山頂，飽覽香港充滿活力的城市景觀。

第一代山頂纜車（圖片來源：山頂纜車）
第一代山頂纜車（圖片來源：山頂纜車）

如有與山頂纜車拍下的珍貴回憶舊照，可把照片與故事上載至個人Facebook、Instagram或小紅書帳戶，並加上「#PeakTram138」標籤就可參加照片徵集比賽，活動將會選出10個最動人的故事，有機會獲得「山頂纜車優惠套票」兩套及山頂纜車紀念磁石套裝，作品亦會收錄於山頂纜車官方社交平台的周年紀念特輯內。若於6月到訪，更可欣賞到全港最高的立體光影匯演 — 滙豐保險「滙映山頂」，透過生動的立體投影技術，重新感受香港的獨有迷人光采。

第三代山頂纜車（圖片來源：山頂纜車）
第三代山頂纜車（圖片來源：山頂纜車）

點擊圖片瀏覽山頂纜車138周年活動詳情：

山頂纜車「138 周年限時快閃優惠」
優惠票價*： $138 / 成人（原價$182）；$90 / 小童及長者（原價$118）
* 包括山頂纜車來回車票及凌霄閣摩天台428單次入場票
發售日期：2026年5月30日至6月5日
使用日期：2026年5月30日至6月29日
購票平台：＞＞按此＜＜
 

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