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CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置8月尖沙咀登場 附特展詳情

親子
更新時間：12:06 2026-05-27 HKT
發佈時間：12:06 2026-05-27 HKT

各位CHIIKAWA粉絲要留意，繼去年CHIIKAWA主題特展引人全城關注，今個夏天將會載譽歸來。全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）將於8月1日至9月6日登陸尖沙咀K11 MUSEA及海濱，今年繼續沉浸式體驗，插畫家Nagano老師更會為大家帶來「不止於可愛」的作品，全新「CHIIKAWA迴旋木馬》將會化身成全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術，更有多款全球首發限定紀念品！即睇CHIIKAWA特展詳情與門票入手方法。

CHIIKAWA ARTIVERSE特展｜「四大宇宙」展區 展出130幅原畫

今年CHIIKAWA特展同場分有室內及戶外展覽區，CHIIKAWA將分為「四大宇宙」：「 原畫宇宙」、「音樂互動宇宙」、「裝置藝術宇宙」、「機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬」，有大家從不同維度走進藝術核心！

CHIIKAWA ARTIVERSE特展8月尖沙咀登場（圖片來源：AllRightsReserved）
CHIIKAWA ARTIVERSE特展8月尖沙咀登場（圖片來源：AllRightsReserved）

 位於K11 MUSEA 6樓有3個展區，「原畫宇宙」將會展出超過130幅Nagano老師珍貴的原畫重現作品與角色設定畫。觀眾可近距離觀察插畫師筆下角色與世界交織的創作軌跡，感受角色的生命力；「音樂互動宇宙」將藝術延伸至聽覺，透過「睡衣派對」主題裝置營造沉浸式聲景，結合舞台裝置藝術，重現經典場景，讓大家融入角色！「而裝置藝術宇宙」將匯集多組藝術雕塑，包括全球首度亮相的「毛量暴增」造型吉伊卡哇、小八與兔兔雕塑，巨大化孩子雕塑，更有海外首個登場的巨大「賽蓮」雕塑及電影版角色亮相，融合聲光感應技術，將帶來不一樣的沉浸式體驗。 

位於K11 MUSEA 6樓有3個展區（圖片來源：AllRightsReserved）
位於K11 MUSEA 6樓有3個展區（圖片來源：AllRightsReserved）

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全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置座落維港海濱

最矚目當然是設於戶外展區「機動藝術宇宙：CHIIKAWA巨型迴旋木馬」的全球首座、座落維港海濱的CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置藝術，於海天一色的景致之中，日夜展現出不同的風貌，讓粉絲們如同跟CHIIKAWA和好友們走進夢幻世界。另一重點是，CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置有16個座位，名額有限，預先購買「迴旋木馬座席券及特典套裝」的參加者真的可「乘座」打卡！

全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置座落維港海濱（圖片來源：AllRightsReserved）
全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置座落維港海濱（圖片來源：AllRightsReserved）

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6月11日優惠票開售

想走進CHIIKAWA特展的夢幻世界，就要留意6月11日、分有3款的優惠價「預售門票及套裝」門票開賣（展期內或將開放少量「正價門票」）。特展門票將於6月11日（星期四）下午3時，在KLOOK平台優先開賣三款優惠價格的「預售門票及套裝」，少量「預售門票及套裝」則會於貓眼官方平台發售。每個時段的入場名額有限，門票將嚴格按照先到先得的原則進行分配 。

「迴旋木馬座席券及特典套裝」（圖片來源：AllRightsReserved）
「迴旋木馬座席券及特典套裝」（圖片來源：AllRightsReserved）

三款優惠價「預售門票及套裝」包括：售價港幣$180的「一般門票」、售價港幣$420的「特典套裝」、售價港幣$550的極罕限量「迴旋木馬座席券及特典套裝」。當中「迴旋木馬座席券及特典套裝」的參加者除了可乘座一次木馬（價值港幣$130），亦會再額外獲得一張「CHIIKAWA迴旋木馬」紀念卡（非賣紀念品，並有8款，款式隨機發放），亦可於紀念品商店有專屬隊伍購物。 

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展覽紀念品包括全球首發「CHIIKAWA迴旋木馬」系列

8月1日起更有一系列「 CHIIKAWA ARTIVERSE」特展全新限定商品登場，所有展覽限定紀念品只限持票人士購買。當中包括插畫家Nagano 特別為本次展覽創作的全新「CHIIKAWA迴旋木馬」系列，將真實的迴旋木馬化身成獨家主題紀念品，如角色吊飾公仔（吉伊卡哇、小八與兔兔）連場景座，而入手角色吊飾公仔連場景座，更會送限定收納袋與收藏卡；另外，亦有CHIIKAWA迴旋木馬音樂盒及座檯燈，都是必掃系列！而展覽其他精美紀念品，將於6月8日公布，粉絲們就要留意住喇！
 

（圖片來源：AllRightsReserved）
（圖片來源：AllRightsReserved）

6月11日開賣慶典   迴旋木馬藝術裝置全球首度公開亮相；同時會有「預熱大送紀念品」，粉絲可於6月2日先於KLOOK登記領取「整理券」，就可於6月6日及6月11日免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇喇！

將會有「預熱大送紀念品」，粉絲可於6月2日先於KLOOK登記領取「整理券」，就可於6月6日及6月11日免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇喇！（圖片來源：AllRightsReserved）
將會有「預熱大送紀念品」，粉絲可於6月2日先於KLOOK登記領取「整理券」，就可於6月6日及6月11日免費派發CHIIKAWA幻彩應援扇喇！（圖片來源：AllRightsReserved）

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」「預售門票及套裝」優惠票售賣詳情
開賣時間：6月11日下午3時起
供訂購的門票入場日期：8月1日至9月3日
*9月4日至6日之全日門票將預留作室內外展區因天氣停開之補償安排

購買連結：＞＞Klook＜＜、＞＞貓眼＜＜

（圖片來源：AllRightsReserved）
（圖片來源：AllRightsReserved）
  票價（優惠價格） 包括
一般門票 ．4-11歲 港幣$150
．12歲或以上 港幣$180
．3歲或以下 免費入場
*每名進場的小童（11歲或以下）必須由一名年滿18歲持票成人陪同
**每名持票成人僅限攜帶一名3歲或以下的免票小童進場
  1. 一張一般門票
  2. 進入「CHIIKAWA迴旋木馬裝置指定觀賞區域」一次
  3. 一枚「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章（非賣紀念品，共八款，款式隨機發放）
  4. 一次紀念品商店購物體驗
特典套裝

港幣$420
  1. 一張一般門票 
  2. 進入「CHIIKAWA迴旋木馬裝置指定觀賞區域」一次
  3. 一套八款「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章套裝－連調色盤底座（非賣紀念品） 
  4. 一套「鉛筆造型互動小道具」及角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放）
  5. 一次紀念品商店購物體驗
迴旋木馬座席券及特典套裝 港幣$550
  1. 一張一般門票
  2. 乘座CHIIKAWA巨型迴旋木馬裝置一次（價值港幣$130）
  3. 一套八款「CHIIKAWA ARTIVERSE」AR磁石章套裝 －連調色盤底座（非賣紀念品）
  4. 一枚「鉛筆造型互動小道具」及一個角色斜揹袋（非賣紀念品，款式隨機發放）
  5. 一張《CHIIKAWA迴旋木⾺》紀念卡（非賣紀念品，款式隨機發放）
  6.  一次紀念品商店購物體驗 + 紀念品商店專屬隊伍

 

 

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