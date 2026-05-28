港島香格里拉cafe TOO自助餐快閃買一送一 無限量供應日本和牛/新鮮龍蝦/拖羅｜親子優惠

親子優惠｜不少爸媽都愛吃自助餐，爸爸可盡情吃牛扒、海鮮，媽媽與媽媽又可無限量歎甜品，人人都大滿足。若喜歡吃和牛的爸媽，就不要錯過港島香格里拉酒店cafe TOO於6月全新推出的「尋味東瀛：和牛．和食．海鮮盛宴」自助餐，讓大家不需飛到日本一樣可享受和風美食。今（28日）、明（29日）兩日更有快閃買一送一優惠，即刻快快預訂，率先歎最Fresh的日本美食！

（圖片來源：港島香格里拉酒店）

親子優惠｜港島香格里拉cafe TOO自助餐全新主題 歎和牛拖羅

港島香格里拉酒店cafe TOO於6月全新推出的「尋味東瀛：和牛．和食．海鮮盛宴」自助餐，餐廳將會劃分為三大日式主題專區。「冰鎮刺身吧枱」將源源不絕供應鮮甜的吞拿魚、三文魚、油甘魚、鯡魚及紅蝦刺身；同場亦會有多款手握壽司、壽司Taco與鋪滿晶瑩三文魚籽的丼飯，每逢星期六、日、公眾假期及前夕，更會加推肥美的特大帆立貝、大拖羅及中拖羅，以及當日限定的現捕漁獲！

「冰鎮刺身吧枱」（圖片來源：港島香格里拉酒店）

而「和風美饌專區」最啱小朋友，蒲燒鰻魚丼或、日式雞肉雜炊飽肚暖胃，燒鳥專區就有香口的雞腿肉、雞肉丸及蜜糖芝麻雞翼，爸媽又可試試惹味的串燒雞皮、串燒雞心、西京燒銀鱈魚、照燒三文魚及鹽燒鯖魚，或是來碗日式拉麵檔，滋味非常。

「和風美饌專區」（圖片來源：港島香格里拉酒店）

晚市限定的「日本和牛」區絕對會令肉食愛好者為之瘋狂，日式和牛壽喜燒、鐵板和牛、吉列和牛無限量供應，雪花均勻、油脂甘甜的和牛會叫人吃不停。同場還有即蒸新鮮龍蝦、即蒸生蠔等，星期一至四又會有烤羊腿，星期五至日、公眾假期及前夕則會重磅升級為烤羊架，無論愛吃牛、吃羊或海鮮都滿足得到，一家都可盡興而歸。

晚市限定的「日本和牛」（圖片來源：港島香格里拉酒店）

自助餐優惠快閃買一送一

為慶祝全新主題推出，港島香格里拉酒店cafe TOO特別於5月28、29日在網店限量推出「買一送一」、「買二送一」及「第二位成人半價」優惠，若以Mastercard簽賬付款，更可同時尊享 3 倍「香格里拉會」會員積分；另外，由即日起，香格里拉會會員尊屬優惠更會由現時的85折，全面升級至8折（不可與其他優惠同時使用），若是會員就要把握機會以最優惠價錢品嘗全新自助餐主題喇！

同場還有即蒸新鮮龍蝦、即蒸生蠔！（圖片來源：港島香格里拉酒店）

港島香格里拉酒店cafe TOO

地址：香港中區法院道太古廣場7樓

優惠預訂日期：2026年5月28、29日

優惠使用日期：2026年6月3 - 30日

價錢：$568（星期一至五 12:30 - 14:30），$688（星期六、日及公眾假期 12:00 - 15:00）；$868（星期一至四 18:30 - 22:00），$988（星期五、六、日、公眾假期及公眾假期前夕 18:30 - 22:00）

預訂：2820 8571

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即日起，香格里拉會會員尊屬優惠更會由現時的85折，全面升級至8折，若是會員就要把握機會以最優惠價錢品嘗全新自助餐主題喇！（圖片來源：港島香格里拉酒店）

快閃優惠 適用日子 適用時段 買一送一 星期一至星期四 自助午餐及自助晚餐 買二送一 星期一至星期日 （父親節及公眾假期除外） 自助午餐及自助晚餐 第二位成人半價 星期一至星期日 （父親節及公眾假期除外） 自助午餐及自助晚餐

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