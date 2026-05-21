PICI意粉小廚神大賽做大廚 學做手工意粉/與《黑白大廚》冠軍近距離交流｜親子好去處

Netflix熱播節目《黑白大廚》不止迷倒一眾廚神爸媽，還有一班實力「吃貨」，究竟如果才可以跟那些「黑白大廚」一樣，可以烹調出色香味俱全的美食呢？想跟「黑白大廚」偷師學藝，不用飛到韓國，只要派出「家中小廚師」參加比賽就有機會喇！人氣手工意粉店Pici於10歲生日特別舉辦「富衛保險 X Pici意粉小廚神大賽」，邀請4至12歲的香港小朋友，跟Pici主廚一同體驗製作手工意粉的樂趣，進入決賽的小朋友更可與《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙主廚同台交流呢！即睇參加方法，快快替家中小廚神報名喇！

親子好去處｜PICI意粉小廚神大賽做大廚 體驗做手工意粉樂趣

人氣手工意粉店Pici為慶祝開業10週年，特別邀請《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙主廚來港，推出一系列重量級聯乘企劃，除了有期間限定菜單、聯乘晚宴及免費市集等，更有舉辦「富衛保險 X Pici意粉小廚神大賽」，正公開招募4至12歲的香港小朋友參加。能進入準決賽的小朋友可以跟Pici主廚一同體驗製作手工意粉的樂趣，並可即場品嘗親自炮製的美食！而被選中進入決賽的5位小朋友，更可與權聖晙主廚同台距離交流，乘機偷師呢！

有大廚教路，各位爸媽日後就有口福喇！（圖片來源：PICI）

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在港歎《黑白大廚》傳奇甜品：栗子提拉米蘇

《黑白大廚》第一季冠軍權聖晙主廚於首爾開設的人氣意大利餐廳ViaToledoPastaBar一席難求，每次開放預約都旋即額滿。今次權聖晙主廚遠道而來，更會帶同「拿坡里美味黑手黨」期間限定菜式來到PICI，當中更包括權聖晙主廚在《黑白大廚》終極對決中的傳奇之作栗子提拉米蘇！想試就要快快預約，在網上免費登記成為FWDMAX會員，更可享限定菜單獨家9折優惠呢！

今次權聖晙主廚遠道而來，更會帶同「拿坡里美味黑手黨」期間限定菜式來到PICI。（圖片來源：PICI） ​

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Pici意粉小廚神大賽

網上海選報名日期：即日起至5月24日

Pici手工意粉體驗班日期：6月6日（費用$100，可回贈$100Pici餐飲現金券）

決賽日期：6月27日

報名方法：＞＞按此＜＜

Pici意粉小廚神大賽賽程表

活動名稱 內容重點 第一輪 網上海選 即日起至2026年5月24日，家長免費登記成為FWDMAX會員，上載小朋友與 食物合照及參賽原因，即可報名參加「意粉小廚神大賽」。 第二輪 Pici手工意粉體驗班 入選小朋友可於2026年6月6日參加Pici手工意粉體驗班，體驗製作樂趣，並享 用Pici 特式餐飲及獲頒參與證書。表現優秀者將晉級下一輪。 費用：$100（以$100Pici 餐飲現金券回贈） 第三輪 發揮創意・設計 Ravioli 入圍小朋友將根據指定食材清單，發揮創意設計專屬Ravioli。Pici專業評審團將選 出最後五強。 決賽 意粉小廚神大賽X 『拿坡里美味黑手 黨』 五強小廚神將於Pici十週年慶祝市集當日（2026年6月27日）登上公開舞台，即 席製作Ravioli，由《黑白大廚》冠軍權聖晙主廚試食及評選終極冠軍。

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