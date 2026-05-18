Häagen-Dazs夏日外賣特飲限定買一送一 3款全新消暑口味均低至$34.5｜親子優惠

親子優惠｜夏天到了，放學熱辣辣，當然想跟孩子一起歎杯凍冰冰特飲消暑！今日（18日）起，Häagen-Dazs將推出夏日外賣特飲限定買一送一，只需一半價錢，即$34.5就歎到冰爽特飲，還有3種全新消暑口味。即睇Häagen-Dazs優惠詳情，快快跟小朋友放學後一人一杯喇！

親子優惠｜Häagen-Dazs夏日外賣特飲限定買一送一

在炎熱的夏天，既想吃雪糕但又想飲凍飲？不用選擇，Häagen-Dazs全新推出的3款消暑口味特飲就可以一次過滿足大家兩個願望。Häagen-Dazs全新推出3款夏日外賣特飲，以頂級雪糕及雪菓為基底，調配消暑果香滋味，最啱邊行邊飲。3款口味全都非常適合夏天，酸甜平衡得剛剛好。今次買一送一優惠，可於指定香港Häagen-Dazs™專門店換領，更可用至6月30日，買定隨時歎最正！

（圖片來源：KKday）

「香芒樂園」結合冷凍芒果粒、芒果雪糕、芒果雪菓，加上微氣泡，帶來清爽鮮芒與柚香雙重享受！而「歡莓派對」完美融合藍莓雪糕 × 士多啤梨雪糕，帶出層次豐富的莓果滋味，口感綿滑細膩；「莓香慶典」有頂層經典呍呢嗱與士多啤梨雪糕，先帶來輕柔融入奶滑，再送上士多啤梨馥郁香氣，酸酸甜甜，好match！

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【快閃優惠｜買一送一｜平均HK$34.5/杯】Häagen-Dazs™外賣夏日特飲

優惠：HK$69/兩杯（平均HK$34.5/杯；原價HK$69/杯）

*飲品口味數量有限，售完即止

*本產品只限於指定香港Häagen-Dazs™專門店換領，不設外賣速遞

購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年5月18日15:00至5月24日23:59

使用日期：2026年5月18日至2026年6月30日

換領地點：指定香港Häagen-Dazs™專門店

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