英國政府禁止英格蘭學校食堂午餐供應油炸食品 一原因引多政黨爭議？｜親子健康

英國政府宣布將於2027年9月起全面改革英格蘭學校午餐規程，禁止食堂供應油炸食品，並嚴格限制高糖零食。屆時，水果將取代糖果成為校園點心主流，香腸卷與pizza等即食食品亦不再獲准每日供應。教育大臣方佩芝形容此舉為「一代人以來最雄心勃勃的改革」。然而，這項旨在改善學童健康的政策引發了財政爭議。

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英國校餐大改革：告別油炸與高糖

對於英國政府宣布將於2027年9月起全面改革英格蘭學校午餐規程，儘管綠黨等組織表示支持，但多個政黨與學校領導協會均指出，在通脹壓力下，現有資金難以負荷高品質食材的成本。調查顯示，每份校餐的實際成本約3.45英鎊，遠高於政府目前2.61英鎊的資助額。儘管如此，首相施紀賢仍強調學校有能力在現有預算內應對。這場關於「健康」與「成本」的博弈，將成為未來英國教育政策關注的焦點。

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延伸閱讀：英國政府推禁令 限播放垃圾食物廣告

對於兒童飲食健康的問題，英國政府近年採取不同的措施，旨在減少兒童的超重率及相關健康問題。於早前更宣布禁止電視及網路於指定時段播放垃圾食物廣告，為減少兒童肥胖率措施的一部分，希望禁令能每年將英國兒童於飲食中攝取的卡路里減少多達72億。

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根據英媒報道，英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）早前發表新聞公布，全面禁止在晚間九時之前的電視廣告中播放不健康食品，並且全天禁止在網路上播放相關廣告。這項政策的目的在於保護兒童免受有害廣告的影響，由治療疾病轉向預防疾病，幫助他們建立更健康的飲食習慣。

英國衛生及社會關懷部（Department of Health and Social Care）早前發表新聞公布，全面禁止在晚間九時之前的電視廣告中播放不健康食品，並且全天禁止在網路上播放相關廣告。（資料圖片/圖片來源：Freepik）

在英國，小學入學時，22.1%的兒童就已經超重或肥胖，畢業時這一比例更是高達35.8%；此外，不良的飲食習慣亦引起兒童蛀牙問題，更成為5至9歲兒童住院的主要原因。兒童肥胖問題已成為英國醫療上的壓力，據估算，兒童肥胖問題為英國國民保健署（NHS）每年帶來高達110億英鎊的醫療支出。

英國不少小學生有超重或肥胖問題。（資料圖片／圖片來源：Freepik）

政府估計，這項政策將有助每年從兒童飲食中減少多達72億卡路里，減少約2萬名肥胖兒童，而隨時間推移，政策將帶來約20億英鎊的健康效益。有數據顯示，廣告會影響兒童的飲食取向和進食時間，並影響他們的飲食偏好，從而增加肥胖及相關疾病的風險。英國衛生部長Ashley Dalton表示，除了以上措施，亦會賦予地方當局權力，阻止快餐店於學校附近開設分店，以助解決兒童肥胖問題。

英國糖尿病協會負責人Colette Marshall指肥胖是第2型糖尿病的主要風險因素，限制垃圾食品廣告可以幫助保護孩子的健康，預防年輕人患上2型糖尿病等疾病的風險。（資料圖片／圖片來源：Freepik）

此舉得到不少關注健康問題的協會支持，如英國糖尿病協會負責人Colette Marshall指肥胖是第2型糖尿病的主要風險因素，限制垃圾食品廣告可以幫助保護孩子的健康，預防年輕人患上2型糖尿病等疾病的風險；而英國癌症研究中心高級政策經理Malcolm Clark則指出肥胖和超重至少會導致13種不同類型的癌症，而且兒童時期肥胖的人成年後也更容易患上肥胖症此行動可令孩子飲食更健康，降低未來罹癌的風險。

府估計，這項政策將有助每年從兒童飲食中減少多達72億卡路里，減少約2萬名肥胖兒童。（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

除了垃圾食物廣告禁令，英國早於2016年實施了軟性飲料稅（Soft Drinks Industry Levy），向含高糖量飲料的生產商及進口商徵收較高的稅率，推動企業調整飲品配方，令飲品變得低糖健康。同時軟性飲料稅也擴大至更多產品，如禁止向16歲以下兒童銷售高咖啡因能量飲料等。一系列措施將進一步加強保護兒童，有助於建立人健康的飲食習慣。

爸媽又有何方法減少孩子過量進食垃圾食物呢？（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

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