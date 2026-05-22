長洲太平清醮｜平安包限量公仔鎖匙扣6款自選「餡料」萌爆 坐香港快運一方法免費得到

長洲太平清醮｜一年一度的香港文化盛事「長洲太平清醮」將於今個星期日（24日）舉行！節日期間，於長洲除了有震撼的「飄色會景巡遊」以及刺激的「搶包山決賽」，大家更可一嘗寓意平安健康的「平安包」。以生產平安包聞名的長洲老字號餅店郭錦記今年更搞搞新意思，特製備有6款餡料的平安包限量公仔鎖匙扣，讓大家可以將這份傳統帶回家。郭錦記更與香港快運合作，只要於5月24日當天乘搭指定抵港航班，就會免費送上這個特別的平安包公仔呢！

長洲太平清醮｜郭錦記平安包限量公仔鎖匙扣6款自選「餡料」

長洲太平清醮被列為國家級非物質文化遺產的傳統節慶，源自清代晚期的驅邪祈福儀式，如今已演變成全港最具代表性的民間慶典，每年都吸引無數本地及海外遊客慕名至長洲。每年大家都會非常期待「飄色會景巡遊」及「搶包山決賽」，亦有機會一試掛在包山上、寓意平安健康的「平安包」。

平安包公仔連餡料套裝 優惠價$250；平安包公仔（不連餡料）$70；餡料 各$35（圖片來源：郭錦記）

長洲老字號餅店郭錦記每年都會為節日生產大量的「平安包」，更曾日賣2萬個！為了讓大家可以將這份祝福帶回家，或送給親朋好友，今年郭錦記特別推出特製平安包及精美鎖匙扣，更可自選喜愛的平安包餡料，6款餡料包括：紅豆（沙沙）、南瓜（南南）、白芝麻（阿芝）、黑芝麻（炭頭）、芋頭（阿芋）、蓮子（阿蓮），將它們放進平安包內，就製成一個專屬平安包喇！

（圖片來源：郭錦記）

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坐香港快運指定航班送「平安包」公仔

除了可以於長洲老字號餅店郭錦記及長洲多個餐廳、小店入手外，多間商務印書館、三聯書店、中華書局亦有售。郭錦記更與香港快運合作，將這個「平安包」帶上萬呎高空，只要於5月24日乘搭指定香港快運抵港航班，該航班旅客將獲贈特製平安包及精美鎖匙扣。「平安包」顧名思義蘊含平安健康的祝願，更是長洲太平清醮的標誌，機上亦會配合特別廣播，希望大家可將最地道的節日氣氛融入飛行體驗中，並將祝福帶給旅客。

只要於5月24日乘搭指定香港快運抵港航班，該航班旅客將獲贈特製平安包及精美鎖匙扣。（圖片來源：香港快運）

平安包公仔長洲銷售點：

．長洲郭錦記總店：長洲北社街46號地下

．長洲叁三非遺館：長洲北社海傍路15號A地下

．長洲冰室：長洲大新海傍路81號B地下

．小島品味：長洲新興海傍街81號地下

．文記商店：長洲新興海傍街73號A地下

．全利號：長洲新興街23號地下

．郭錦記網店：www.kwokkamkee.com

指定商務印書館、三聯書店、中華書局

延伸閱讀：必玩免費「搶包山」遊戲室 長洲體育館

眾所周知「搶包山」是長洲的著名傳統民間習俗，每年於太平清醮都會舉行搶包山比賽，相當矚目。年幼小孩當然尚未能參與這項運動，但來到位於長洲體育館內的兒童遊戲室，卻可以攀爬迷你版的包山攀石牆，還可以在以海盜船和海洋世界作為主題的遊樂設施玩滑梯、扮張保仔穿過像山洞的隧道和騎乘不同海洋生物造型的軟積木競技一番。地上全舖上軟墊，就算嬰幼兒進內玩耍都不怕跌倒碰撞而受傷。但謹記穿着襪子進場，並要留意每節入場人數有限，周末人流會較多，可先看開放時間表提早排隊輪候。

包山攀爬牆高度不高，適合2 - 6歲小朋友挑戰身手。（圖片來源：《親子王》）

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長洲體育館兒童遊戲室

地址：長洲醫院路三號

開放時間： 07:50 - 21:35（每月第一及三個星期一 07:00 - 13:00為定期保養日，暫停開放；如該日為公眾假期，保養日順延至下一個工作日）

費用：全免

查詢：2981 6285

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