升中、升小面試突圍關鍵 專家教提升演說技巧+說話能力 掌握21世紀必要技能｜《親子王》新一期精選內容

朱自清《說話》一文：「說話並不是一件容易事。天天說話，不見得就會說話；許多人說了一輩子話，沒有說好過幾句話。」一語道破說話之難。升學面試可說是說話的極致演繹，想突圍而出，關鍵就是技巧。近年不論升小或升中面試都着重「演說」及「Show and Tell」（展示與分享）能力，家長有想過如何訓練孩子「講好話」嗎？這些說話技巧不止有助於入學，更能增強孩子的自信及應變能力，將來升讀大學或工作都能繼續應用，成為他們的人生裝備之一。

演說冠軍不畏練習 學懂更多中英文詞彙

現為荃灣公立何傳耀紀念小學（下稱何傳耀）小三學生潘德承，去年9月參加由GAPSK語文推廣委員會主辦，語文教育及研究常務委員會支持及語文基金撥款之「中國經典故事演說比賽」（2024 / 25學年）初小組冠軍。德承的姐姐早是何傳耀的學生，順理成章弟弟也一併入讀，姐姐一直有參加演說，德承在家常看姐姐練習，覺得朗誦、演說很有趣。「演說是演那個人的特點，可說是扮演人物，有時只用聲線去演，有時可按人物去裝扮，整件事非常好玩。」德承入讀小一即投入活動，最意想不到是第一次演說比賽就拿亞軍，從此更有信心。

（左起）荃灣公立何傳耀紀念小學課程主任簡惠玲主任、教務副校長利國良副校長、潘德承同學及普通話科統籌老 師吳家華老師 （圖片來源：《親子王》）

日常訓練好輕鬆

吳家華老師負責指導德承與其他同學，她說德承年紀小小擁有「不計較成敗，先嘗試再說」的成熟心態，會消化老師的指導。 「這是其過人之處，會聽取意見融匯貫通。」演說是「演」和「說」，容許適度口語化和個人風格，吳老師坦言會先在朗誦隊挑選有潛質學生，而且不止看天賦，也要了解家長的支援意願。「演說需要大量解讀文字，對小學生來說頗深奧，如果家長能夠主動協助，效果一定事半功倍。」

（圖片來源：《親子王》）

對升中有幫助

聽過同學的冠軍之路，相信大家也感受到說話的力量，課程主任簡惠玲主任直言身處今日的香港，欠缺表達能力實在難以成功。教務副校長利國良副校長也強調，在升中面試中，演說能力是「軟實力」的集中體現，首先可建立第一印象，良好的演說素養會帶出一份從容，讓面試官在首30秒便對學生留下深刻印象。其次是破題能力，演說訓練強調邏輯，能幫助學生在面對陌生題目時，快速抓到重點並有層次作答。此外，面試題目其實大同小異，但具備演說素養的孩子自能加入個人見解，避免「罐頭」答案。

潘德承同學 （圖片來源：《親子王》）

Show and Tell不止為面試 21世紀必要技能

不少直資或官津名小，早年已在課堂推行Show andTell（展示與講述 / 討論），近年連幼稚園也開始教導K2、K3孩子學習，增強實力備戰小一面試。Steps Education 課程總監Miss Carmen不諱言很多家長仍然以為Show and Tell「只是說話而已」，忘掉了這是一項「21世紀技能」。「從前我們只會死讀書，極其量參與朗誦，西方國家早已重視這種public speaking，要求孩子自少面對人群說話，還要說得好。」

（圖片來源：《親子王》）

Steps Education課程總監Miss Carmen（圖片來源：《親子王》）

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帶SEN孩子玩轉主題樂園 3大注意點 紓緩感官壓力

我是一名不折不扣的「大細路」，總愛在旅行中加入「主題樂園」的行程。精彩刺激的機動遊戲、載歌載舞的巡遊表演、琳琅滿目的精品手信⋯⋯令我滿心期待，樂而忘返。然而，對於SEN及高敏的日月公主來說，前往如此歡愉之地，卻暗藏不少挑戰。孩子們應有的興奮，竟悄悄地被焦慮取代。

（圖片來源：PhotoAC）

暑期活動精選 5大推介

距離學期結束還剩下個多月，相信不少家長正為孩子長達六星期的悠長暑假安排各項節目。除了善用時間讓孩子學習自理，也可趁機嘗試不同體驗，增長不同知識和技能，同時發掘孩子的多元潛能。

（圖片來源：《親子王》）

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