香港迪士尼樂園快閃優惠1日門票半價 全新Pixar夏日歷險+迷離莊園主角互動 附半價優惠碼︳親子好去處2026

繼早前雪人小白驚喜現身魔雪奇緣世界，香港迪士尼樂園又有全新體驗帶給一眾粉絲！主題園區迷離莊園的「主人」亨利爵士將會首次步出迷離大宅現身於莊園，調皮小猴子阿拔亦會跟隨首度登場的動物學家Charlotte，在莊園與賓客互動。趁今日（19日）有快閃優惠，用優惠碼即可半價入手香港迪士尼樂園門票，去拜會亨利爵士，細聽其引人入勝的探險故事。即睇活動詳情與快搶運結。

迷離莊園主人亨利爵士與阿拔首次跟大家互動

香港迪士尼樂園主題園區「迷離莊園」為全球首創和獨有的迷離大宅。莊園「主人」亨利爵士把在世界各地遊覽時蒐集和借來的奇珍異品收藏於莊園之中，並歡迎大家參觀其私人博物館。當中一個來自峇里島部落、傳說中擁有神奇力量的精美音樂盒，將各種珍藏「活」起來，大家坐上無軌專車 —「迷離莊園電磁廂車」跟隨阿拔探索大宅內每個角落時，將會近距離觀賞到這些「活」珍藏。

香港迪士尼樂園主題園區「迷離莊園」的主人亨利爵士，將會首次步出迷離大宅跟大家見面。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

近日亨利爵士將首次步出迷離大宅，於莊園各處與賓客近距離交流，分享他獨一無二的探險故事及蒐集的珍品收藏。而調皮搗蛋的小猴子阿拔，也會跟隨首度登場的動物學家Charlotte（夏洛特），在迷離莊園內四處探索，與賓客互動拍照。

調皮搗蛋的小猴子阿拔亦會跟隨首度登場的動物學家Charlotte（夏洛特），在迷離莊園內四處與賓客互動拍照。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

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迪士尼樂園首個Pixar Summer Fest 全新空中匯演

另外，由2026年6月12日至8月31日，香港迪士尼樂園將有首個Pixar Summer Fest，一班Pixar好友將以驚喜互動形式現身樂園各處，更有全新空中匯演、嶄新Pixar角色會面體驗，讓大家盡情由日玩到夜！

香港迪士尼樂園將有首個Pixar Summer Fest，一班Pixar好友將以驚喜互動形式現身樂園各處。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

於「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演前上演的全新「Pixar好友星空匯演」，將成為今夏晚間的焦點節目。這場光影交織的夜空匯演，結合無人機表演，以及奇妙夢想城堡與美國小鎮大街上的投影，將透過音樂、說故事和璀璨視覺效果，帶大家細味一個個動人的Pixar友情故事，一班心愛Pixar角色活現眼前，與大家分享難忘奇妙時刻。

全新「Pixar好友星空匯演」（圖片來源：香港迪士尼樂園）

而一班Pixar好友亦會玩遍整個香港迪士尼，包括《勇敢傳說之幻險森林》的梅莉達、《《玩轉極樂園》的米哥、《熊抱青春記》的紅熊貓美美等Pixar好友；他們還會於美國小鎮大街上大開水花四濺的「Pixar 水花大街派對！」，讓大家可於炎夏消暑降溫！到時除了全新的主題精品，亦會特設期間限定的Pixar主題爆谷店，shopping時更可與演藝人員大玩互動，邊買邊感受玩味十足的購物體驗。

一班Pixar好友會於美國小鎮大街上大開水花四濺的「Pixar 水花大街派對！」（圖片來源：香港迪士尼樂園）

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優惠期（預訂期）：2026年5月19日 10:00 起至5月25日 23:59

體驗日期：2026年5月19日起至6月27日

同場加映：小白驚喜現身魔雪奇緣世界

人氣高企的雪人小白於早前驚喜現身於香港迪士尼樂魔雪奇緣世界園區，「真」小白 由華特迪士尼幻想工程研發部門透過運用強化學習科技 （Reinforcement Learning）的新一代機械人技術，為小白施展魔法並賦予生命，打造可自由行走並與賓客互動的阿德爾雪人親善大使。

（圖片來源：《親子王》）

小白神還原動畫《魔雪奇緣》中的外形與動作，聲音更由原版電影配音員Josh Gad預先錄製，就連招牌小碎步、標誌性的笑容都活靈活現，他還會於阿德爾四處走動，跟大家互動做朋友聊天！同場也有小白好朋友石精靈Mossie，也會跟大家交流互動呀！

小白將會與大家互動交流，更會與新朋友聊天呀！（圖片來源：《親子王》）

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另外，於灰熊山谷亦有新活動，穿上全新冒險家裝束的鋼牙奇奇、大鼻帝帝與克莉絲帶領賓客投入尋寶狂歡，進行淘金比賽，體驗幸運淘金遊戲，轉出不同礦石粒換取限定獎品！

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

鋼牙奇奇與大鼻帝帝更會在鎮上四處現身，還有全新「搗蛋淘金大熱鬥」表演，也有全新主題包裝的特色小吃和甜點、主題商品，粉絲們不容錯過。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

「Duffy與好友同萌遊」春日回歸

年度粉絲盛會「Duffy與好友同萌遊」於即日起至6月7日回歸香港迪士尼樂園，換上全新春日服裝的七位Duffy與好友，將會首次限時同台亮相20周年城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」。換上全新水手裝的Duffy、ShellieMay、Gelatoni 、StellaLou、CookieAnn、'Olu Mel及LinaBell將會在Duffy與好友遊玩屋內等大家來近距離互動，遊玩屋內亦添上春日主題裝飾，甜蜜又溫馨。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

大家記住帶著心愛毛公仔，於園區不同「可愛座」打卡，打卡位遍佈樂園各處， 除了奇妙夢想城堡、探險世界、灰熊山谷、迷離莊園外，今年更會新增三個全新「可愛座」！美國小鎮大街的熱鬧氣氛！Duffy與好友全員一同登上「迪士尼好友巡遊派對」花車，以音樂及舞蹈為整條大街注入滿滿春日氣息與活力。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

喜歡看Parade的小朋友，就不要錯過香港迪士尼開幕以來最大型巡遊表演「 Friendtastic! 」，Duffy與好友全員一同登上「迪士尼好友巡遊派對」花車，以音樂及舞蹈為整條大街注入滿滿春日氣息與活力。Duffy與好友亦會現身於20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」上，以燦爛笑容點亮夜空。想旅程更圓滿，可享用以Duffy與好友為靈感打造的特色美食，亦可入手全新Duffy與好友「春日啟航」系列精品，紀念旅程。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

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優惠期（預訂期）：2026年5月19日 10:00 起至5月25日 23:59

體驗日期：2026年5月19日起至6月27日

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