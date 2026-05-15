婦聯調查：77%港人不願生育創近10年新高 3大因素成生仔「阻力」｜親子熱話

為人父母，見證小生命成長本應是件幸福事，但放眼今日香港，這份幸福卻似乎遙不可及。香港婦聯近日公布「2026年港人生育意願問卷調查」結果，高達77%受訪者明確表示不願生育，較2025年下跌5.1個百分點，不願生育比率創近10年新高。調查於今年1月底至2月進行，共收集2,413份問卷。

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3大制約因素成生仔「阻力」生育率跌至新低

三大制約因素仍是港人生育的主要阻力：98.7%受訪者指育兒成本過高、92.7%認為房屋短缺、80.6%表示工作繁忙無暇照顧。香港婦聯副秘書長林慧明議員指出，雖然市民對政府鼓勵生育政策的認知度與評分有所上升，但生育意願不升反跌，顯示政策未能真正對應市民的生活現實。2025年香港登記新生兒僅約31,714名，按年大跌14%，綜合生育率跌至0.8的歷史新低，於亞洲排行尾二，僅次於澳門。

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婦聯副主席羅婉珮議員坦言，政府近年有推出不同的生育政策，調查結果顯示市民認可政府有「誠意」，但「誠意」未能轉化為生育的「底氣」，如「家有初生優先選樓/配屋計劃」僅涵蓋資助出售單位及公屋，對有私樓的中產並無直接幫助。或許社會是時候思考，如何就推動年輕夫婦生育，提供更實質的支持與信心。

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提高生育率的3個建議

調查中有不少年輕夫婦對於生育上的意見，要提高生育率，從中歸納出以下3個建議：

1. 育兒成本及住屋支援

「家有初生優先選樓/配屋計劃」主要惠及公屋及資助房屋，許多中產夫婦因供樓負擔沉重而不敢生育。若能為育有子女的私樓家庭提供顯著的稅務扣減，或進一步增加子女免稅額，可減輕他們的經濟壓力，讓中產家庭也有生育的「底氣」。

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2. 社區幼兒託管服務

香港生活壓力大，不少年輕夫婦「手停口停」，亦未必有太多的儲備用作聘請外傭照顧孩子。調查顯示「無暇照顧」是主因之一，若有更完善的社區幼兒託管網絡，或政府可與企業合作，資助於商業區或大型屋苑設立更多高品質的幼兒中心，並推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」專業化，或可令新手父母於工作時無後顧之憂，平衡事業與家庭發展。

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3. 推動「生育友善職場」文化

除了法定產假，政府可透過津貼鼓勵企業實施彈性工作制、居家辦公（WFH）或提供額外的「親子假」。當社會不再將生育視為職涯障礙，並給予父母更多陪伴子女的時間，年輕夫婦對未來的信心自然會逐步提升，進而轉化為生育行動。

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