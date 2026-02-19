英研究：假期育兒壓力增 強顏歡笑反損親子關係 3方法培養親子感情｜親子熱話

農曆新年臨近，這本是一家團聚的歡樂時刻。然而，隨着學校假期來臨，孩子全天候在家，安排活動、處理額外家務與兼顧工作的壓力，令不少父母喘不過氣。英國盧森堡大學一項針對節日家庭壓力的最新研究發現，在學校假期期間，父母的倦怠感會顯著加劇，並可能採取一種「強顏歡笑」的互動模式，長遠恐對親子關係造成隱患。

親子熱話｜英研究：假期育兒壓力增

英國盧森堡大學一項針對節日家庭壓力的最新研究，在35天內密集追蹤了293名父母的情緒，結果顯示，發現隨着倦怠程度升高，家長傾向在孩子面前隱藏真實的疲憊與焦慮，刻意假裝快樂。研究指這種「強顏歡笑」做法雖出於「保護孩子」的好意，卻讓父母自身壓力無法釋放，容易累積更多心理負擔；同時剝奪了孩子學習辨識與健康處理負面情緒的機會，不利於孩子的情緒社會化，可能影響他們未來對情緒的理解與調節能力。

（圖片來源：PhotoAC）

研究進一步指出，這種從倦怠到壓抑真實情緒的單向負向關聯，在節日期間特別明顯，因為假期帶來額外的社會期望、物流安排與「完美家庭」的壓力。專家建議，與其勉強維持完美形象，家長可嘗試坦誠與孩子溝通感受，。例如，可以告訴孩子「媽媽現在有點累」，這既是情緒示範，也能減輕自身壓力。此外，降低不切實際的自我要求、與伴侶分擔事務，並在忙碌中安排短暫休息，都有助家庭關係在假期中獲得喘息空間。這樣的做法能讓孩子明白，成年人也會有難過和疲憊的時候，有助於培養他們的情緒智力。

（圖片來源：PhotoAC）

3個方法 在假期培養親密親子關係

假期雖然帶來挑戰，但也是增進親子關係的寶貴機會。試試以下3個實用方法，能幫助父母在忙碌中培養更緊密的連結：

1. 共度具質素的親子時間

每天固定一小段「專屬時間」，如一起閱讀一本節日故事書、玩桌遊，或散步聊天。親子時間的品質比數量更重要，這些活動不僅能促進家庭成員之間的互動，讓孩子們更容易表達自己的情感，孩子也會感受到父母的關注與愛護，強化情感安全感。

（圖片來源：PhotoAC）

2. 互相分享感受

在假期中，父母可以每晚與孩子進行感受分享，比如彼此聊聊今天最開心和最困擾的事情，包括對彼此的小感謝。這樣的交流不僅能建立更加透明的家庭氛圍，也有助於孩子學會如何表達情緒和理解他人的感受。

（圖片來源：PhotoAC）

3. 一起創造新回憶

不用昂貴活動，簡單如在家烘焙餅乾、製作手工藝，或在家「露營」看電影，都能促進合作與歡笑。重點在於過程而非結果，讓孩子參與規劃，增強歸屬感。

（圖片來源：PhotoAC）

