Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英研究：假期育兒壓力增 強顏歡笑反損親子關係 3方法培養親子感情｜親子熱話

親子
更新時間：13:15 2026-02-19 HKT
發佈時間：13:15 2026-02-19 HKT

農曆新年臨近，這本是一家團聚的歡樂時刻。然而，隨着學校假期來臨，孩子全天候在家，安排活動、處理額外家務與兼顧工作的壓力，令不少父母喘不過氣。英國盧森堡大學一項針對節日家庭壓力的最新研究發現，在學校假期期間，父母的倦怠感會顯著加劇，並可能採取一種「強顏歡笑」的互動模式，長遠恐對親子關係造成隱患。

親子熱話｜英研究：假期育兒壓力增

英國盧森堡大學一項針對節日家庭壓力的最新研究，在35天內密集追蹤了293名父母的情緒，結果顯示，發現隨着倦怠程度升高，家長傾向在孩子面前隱藏真實的疲憊與焦慮，刻意假裝快樂。研究指這種「強顏歡笑」做法雖出於「保護孩子」的好意，卻讓父母自身壓力無法釋放，容易累積更多心理負擔；同時剝奪了孩子學習辨識與健康處理負面情緒的機會，不利於孩子的情緒社會化，可能影響他們未來對情緒的理解與調節能力。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

研究進一步指出，這種從倦怠到壓抑真實情緒的單向負向關聯，在節日期間特別明顯，因為假期帶來額外的社會期望、物流安排與「完美家庭」的壓力。專家建議，與其勉強維持完美形象，家長可嘗試坦誠與孩子溝通感受，。例如，可以告訴孩子「媽媽現在有點累」，這既是情緒示範，也能減輕自身壓力。此外，降低不切實際的自我要求、與伴侶分擔事務，並在忙碌中安排短暫休息，都有助家庭關係在假期中獲得喘息空間。這樣的做法能讓孩子明白，成年人也會有難過和疲憊的時候，有助於培養他們的情緒智力。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

3個方法 在假期培養親密親子關係

假期雖然帶來挑戰，但也是增進親子關係的寶貴機會。試試以下3個實用方法，能幫助父母在忙碌中培養更緊密的連結：

1. 共度具質素的親子時間

每天固定一小段「專屬時間」，如一起閱讀一本節日故事書、玩桌遊，或散步聊天。親子時間的品質比數量更重要，這些活動不僅能促進家庭成員之間的互動，讓孩子們更容易表達自己的情感，孩子也會感受到父母的關注與愛護，強化情感安全感。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

2. 互相分享感受

在假期中，父母可以每晚與孩子進行感受分享，比如彼此聊聊今天最開心和最困擾的事情，包括對彼此的小感謝。這樣的交流不僅能建立更加透明的家庭氛圍，也有助於孩子學會如何表達情緒和理解他人的感受。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

3. 一起創造新回憶

不用昂貴活動，簡單如在家烘焙餅乾、製作手工藝，或在家「露營」看電影，都能促進合作與歡笑。重點在於過程而非結果，讓孩子參與規劃，增強歸屬感。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

 相關文章｜自閉症Barbie︳全球首個自閉症Barbie 6大特點讓患者「在公仔上看到自己」

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
17小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
5小時前
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
10小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
4小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
21小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
18小時前
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
8小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
18小時前