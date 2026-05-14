2026叩門準備 5位中學校長親授技巧+熱門學校叩門程序｜《親子王》新一期精選內容

「養兒一百歲，長憂九十九」？如果家有將於本年度9月升讀中一的子女，又於自行分配學位階段未有着落，真是未到100歲，已經長憂365日。前陣子家長才頭痛完統一派位的填表策略，好不容易熬到表已交，又要待至7月7日公布中學學位分配結果，一切還未塵埃落定，一切還未能放鬆。這段等待的日子，家長與孩子必須好好準備呈三及叩門，萬一派位失利就要即時啟動叩門要求，盡最後一分力爭取心儀中學學位。熱門中學的叩門要求，定然能讓親子作為備戰參考，為這場升中路作最後衝刺，終結階段性憂心！

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

作為本地熱門直資，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，從來都是家長的頭號選擇之一，明知是一所「一條龍」學校，叩門學額不多，家長及學生仍然想一試。總校長陳偉佳博士說：「明白每年升中派位結果公布後，很多家長都希望為子女把握多一次入讀心儀中學的機會，所以叩門實為不能錯過的黃金機會。」學校每年均預留約10個七年級（中一）叩門學額，這項安排已經沿用多年，因此學校會在中一派位結果公布當天（今年是7月7日）即時接受叩門申請。根據去年經驗共收到約150人申請叩門，約15人爭一個學額

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳博士（圖片來源：受訪者提供）

佛教善德英文中學

葵青區有多所熱門的Band 1學校，香港佛教聯合會屬下的佛教善德英文中學是其中之一，升大學率連續多年逾九成，陳世詠校長強調學校重視學業成績，但也注重學生的品德操守與正面價值觀的培養。學校每年只有極少數的叩門名額，如同學符合收生準則（中、英、數三科成績均達A級或90分，品行良好，積極參與課外活動），學校將於當日或翌日安排筆試，達標者會再進行面試，然後以電話通知獲選同學。

佛教善德英文中學陳世詠校長（圖片來源：受訪者提供）

香港道教聯會鄧顯紀念中學

一所位處北區但名聲遍布全港的Band 1學校，實力毋庸置疑 —— 香港道教聯會鄧顯紀念中學早於會考年代已經出產狀元，去年更再度誕生DSE狀元，99.2%學生考獲符合本港大學入學要求之成績，絕對是北區勁旅。學生成績亮眼，不過黃信德校長強調鄧顯並不止培育學生追求成績，同時鼓勵他們發展體藝等多方面潛能，達到全人教育的目的。根據近年情況顯示，放榜當日的早上已收到數十份申請，建議有意報名家長要盡早準備。因應教育局政策調整，叩門位實在十分有限。

香港道教聯會鄧顯紀念中學黃信德校長 （圖片來源：受訪者提供）

保良局朱敬文中學

重視學生紀律的保良局朱敬文中學，位於沙田大圍區，學校為高中生建立「升學安全網」，加強生涯規劃活動，以及與不同大專院校合作，豐富畢業生選科選擇，完善的課程規劃，漸得到區內家長及學生認同，剛過去的升中自行分配學位階段，收到的申請就比往年大增五成。趙文浩校長說：「過去兩年，學校都收到超過100份叩門申請。在7月份叩門階段，學校會有少量學額空缺（視乎統一派位後的情況而定），並會在派位結果公布後隨即接受申請。」

保良局朱敬文中學趙文浩校長（圖片來源：受訪者提供）

佛教沈香林紀念中學

作為屯門區一所屋邨中學，佛教沈香林紀念中學的辦學理念以學生為本，近年着力提升學生英語能力，實行「按能力分組教學」，為學生建立信心，對提升中游學生的成績有顯著幫助，去年DSE就有學生經「學校推薦直接錄取計劃」獲香港科技大學錄取。馮順寧校長強調因才施教，對學生是更見重要。「個人鼓勵家長及學生先親身到校，了解學校環境。學額方面，本年度預計提供約五至八個名額，值得一提是，我們重視學生的多元發展及主動性，競爭雖然激烈，但歡迎認同學校理念、願意擁抱創新科技的學生申請。」

佛教沈香林紀念中學馮順寧校長（圖片來源：受訪者提供）

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曾為養家敲監製門 周志康：「責任越大，能力才會越大。」

戴着企鵝面具，他在《中年好聲音4》拿下五燈滿分。面具下，他是兩女之父、藝人 —— 周志康。褪下「企鵝人」的身份，他形容自己是個「佛系爸爸」，不催谷、不比較，相信快樂童年比甚麼都重要。但佛系不等於被動，他曾為養家，硬着頭皮敲監製的門。從17年前參加《超級巨聲》的青澀小子蛻變成「企鵝人」，他明白到，盡情與盡力做好每件事，便是最好的身教。即睇「星級教養」，更了解 周志康。

（圖片來源：《親子王》）

咳嗽喉嚨痛 即飲麥蘆卡？UMF數值不是越高越好

近日天氣反覆，不少人在出現喉嚨不適時，就會首先想到沖杯麥蘆卡蜂蜜（Manuka Honey），期望藉此達到紓緩及抗菌抗炎的效果。然而，小小一瓶就動輒數百港元，與一般蜂蜜究竟有何不同？到底是否如「神藥」般物有所值？蜂蜜瓶上所標籤的UMF及MGO數值又有甚麼意義？今期就由營養師以營養學角度，於「健康養生」為大家拆解相關迷思。

（圖片來源：Shutterstock）

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