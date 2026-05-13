4歲童被譽為「BB界齊白石」 慈善畫作月曆籌萬元捐予宏福苑 首辦畫展善款全捐願望成真基金

小朋友的世界純真無添加，比起閱曆豐富的大人，他們往往能捕捉到最動人的色彩的畫面。年僅4歲的小男孩騰騰，憑藉著對大自然獨特的觀察力與筆觸，在社交平台上吸引了大量粉絲，更被網友譽為「BB界齊白石」 。其設計師媽媽曾為孩子推出慈善畫作月曆，籌捐過萬元捐予大埔宏福苑災民。近日，他將舉辦人生首個畫展《筆騰墨躍》，展覽期間會有舉行5場慈善分享會，到時會有10幅精選畫作出售，部分收益會撥捐予「Make-a-Wish慈善基金會」。

4歲騰騰從「Blue」開啟藝術旅程

現年4歲的騰騰與繪畫的緣分，早在蹣跚學步時便已萌芽。騰騰媽媽Jino接受《親子王》訪問時分享：「騰騰16個月時，第一個學習的詞語竟然是『藍色blue』，他對於任何東西的認知均先以顏色去區分，並習慣用色彩來區分並認知這個世界 。」

（圖片來源：受訪者提供）

身為插畫師與設計師的騰騰媽媽，早期只是隨手在社交平台上記錄兒子的畫作 。直到騰騰兩歲半時，一段她畫鞋子的影片意外地獲得迴響，網友們被他專注的神情與充滿靈氣的線條所打動，紛紛鼓勵騰騰嘗試不同的創作方式，如水墨畫等，更稱騰騰為「BB界齊白石」。

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大自然是最好的老師

許多家長好奇騰騰的繪畫天賦是如何培養的？媽媽認為，「認知」與「零壓力」是關鍵 ，先培養孩子對畫畫的熱情。「開啟小朋友畫畫天分，先要引起孩子的探索精神。我們居住在大嶼山，每天都能輕易接觸到大自然中的昆蟲與植物，而大自然中就有很多豐富的形狀、顏色值得他們去探索。」媽媽從不要求騰騰按照「標準符號」去畫畫 — 例如「太陽」不一定要畫成圓形加上幾條直線，而是鼓勵她去觀察真實的事物。「要帶孩子去觀察真實的物件，不止於圖畫或影片。在探索過程中，媽媽可以從旁協助小朋友，同時一起去發掘新觀點，從新認知身邊的事物。」

要培養孩子對畫畫的熱情，「認知」與「零壓力」是關鍵。（圖片來源：受訪者提供）

至於畫畫的技巧，媽媽認為當小朋友對畫畫產生熱情後，就要讓他有階段性地學習。「要讓小朋友知道每次落筆、使用顏色的機會，能夠掌控到多少效果；並以實驗性方法去培養孩子的興趣，不要擔心孩子整污糟衣服、畫紙，讓他自由發揮。」到已滿足小朋友對畫畫的好奇心，就可以教孩子不同的畫畫技巧，如漸變色、染色等，一步步帶孩子走藝術路，非一朝一夕可以達成。

（圖片來源：受訪者提供）

在媽媽的陪伴下，騰騰學會了觀察鯨魚的形態，並能精確捕捉到特定品種（如露脊鯨）身上的「顆粒狀石頭」特徵 。3歲後的騰騰進步神速，能憑記憶描繪出各種動物的比例與顏色，將對世界的探索轉化為畫布上的線條 。

畫筆下的療癒力量：從災民到慈善活動

騰騰將於5月19日至6月1日，在中環元創方PMQ舉辦一連14日的首個畫展《筆騰墨躍》。這個慈善畫展的契機，源於去年底大埔宏福苑火災。「本身也有辦慈善活動的想法，撞巧一位大埔宏福苑火災災民在其中一個分享畫作的Threads帖文下留言，指看到騰騰的畫作後感到十分療癒，覺得他的畫作為他帶來溫暖，令人重燃希望。這件事鼓勵了我去為孩子辦個慈善活動，便推出一個2026年的畫作月曆義賣，當時籌了逾萬元，反應熱烈，也加速了這次舉辦畫展的念頭。」騰騰的畫作具備傳遞正能量的力量，媽媽希望透過活動，將這份愛心延續下去。

於去月底，騰騰媽媽將畫作製成2026年月曆義賣，當時籌了逾萬元，捐予大埔宏福苑的災民。（圖片來源：受訪者提供）

善款捐予「願望成真基金」助病童

《筆騰墨躍》將免費入場，同時亦會精選出10幅畫作進行義賣，當中所得收益的30%將捐贈予「Make-A-Wish願望成真基金慈善基金」；同時亦會將40幅畫作製作成精美明信片，進行「Make-A-Wish盲盒明信片慈善義賣」，明信片將不設定價，由觀眾自由出價購買，另外亦會推出「GRAPHENSTONE 西班牙環保油漆 x 筆騰墨躍 – TB14張彥騰四歲海陸空作品首展」限量紀念慈善油漆BOX SET，供有興趣的觀眾購買，明信片與Box Set的收益，將會會全數撥捐「願望成真基金（Make-A-Wish）」。

（圖片來源：受訪者提供）

選擇將善款將撥捐「願望成真基金」（Make-A-Wish） ，是希望將「希望」帶給病童。「舉辦畫展本來就是騰騰的一個小小願望，如果能用一個孩子的願望，去成就更多受疾病折磨孩子的願望，這讓畫展變得更有意義。」小小的畫筆擁有改變世界的力量，大家也一起去支持這位具藝術天賦的小畫家，為慈善出一分力。

（圖片來源：受訪者提供）

筆騰墨躍 – TB14張彥騰四歲海陸空作品首展（TB14 at 4: A World of Wings, Fins & Shells Exhibition）

日期：2026年5月19日（星期二）至6月1日（星期一）共14天

時間：13:00 - 18:00

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座H504味道圖書館

門票：免費入場

筆騰墨躍-騰騰媽媽慈善分享會

第一場 日期：2026年5月23日 （SAT）/ 時間：14:30 - 15:30

第二場 日期：2026年5月24日 （SUN）/時間：14:30 - 15:30

第三場 日期：2026年5月25日 （公眾假期）/ 時間：15:30 - 16:30

第四場 日期：2026年5月30日 （SAT）/時間：14:30 - 15:30

第五場 日期：2026年5月31日 （SUN）/ 時間：14:30 - 15:30

人數：每場15人

費用：$100（所得善款全數撥捐Make-A-Wish 願望成真基金）

報名方法：＞＞按此＜＜

TB14騰騰現塲即席創作小壁畫

日期：2026年5月25日（公眾假期佛誕MON）

時間：14:30

騰騰現身畫展日子

日期：5月19、23、25日

資料來源：Threads@Jino Yeung

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