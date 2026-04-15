暖心哥哥出3萬元天價助妹尋一物 撰寫含洋蔥千字文感動網民：「 我妹妹當佢係親人」

不少孩子都有心愛的「兒時玩伴」，或是公仔、或是小枕頭，他們都會把這些貼身之物視為珍寶，甚或親人。近日於Threads上有位女生發出「懸賞尋公仔」帖文，事主於3月底乘小巴時不幸遺失了一隻陪伴了她10年的水獺公仔「糰糰」，並願意出1萬元重酬報答拾獲之人。女生的哥哥見久未尋獲，竟撰寫含洋蔥千字文，並將酬金「加碼」至3萬元，暖心行為感動不少網民。

乘小巴遺失心愛「家人」 女生天天以淚洗面

事發在3月26日（星期四）下午約6時，女生與媽媽、水獺公仔糰糰同坐往葵廣方向荃灣的302小巴，女生因太累一上車便抱著「糰糰」睡著，當到達荃灣麗城薈外下車時，媽媽察覺到女生不停摷手袋，意識到「出事了」。媽媽即時記下涉事小巴車牌，同時一家人分頭尋找，終於在晚上約9時40分，尋找到涉事小巴，但無奈「糰糰」已不見了，小巴司機更惡言相向。

（圖片來源：Threads@wrdeoi）

事主表示：「（糰糰）對我嚟講好重要，已經陪伴咗我10年，我已經當佢係我屋企人。」女生無論出席畢業禮、往外地獨遊、考DSE都會帶上它，並指：「由小學陪伴我到大學，細個嗰陣，我好怕醜乜都驚，記得小學補習嗰陣，我粒聲唔出；但自從帶埋糰糰一齊去，我會用角色扮演嘅方式，開始主動同老師講好多嘢。」「糰糰」是女生的力量，令她變得勇敢，不再「驚青」。

（圖片來源：Threads@mysisntuentuen）

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暖心哥哥出天價尋公仔 望「一家糰聚」

女生的哥哥見妹妹「懸賞尋公仔」大半個月仍未有消息，妹妹天天以淚洗面，每每回家便將自己鎖進房間，便特別於Threads開設 mysisntuentuen」專頁，並直接以「3萬元天價」作為助尋糰糰的懸賞，希望為妹妹出一分力，給予更大力的支持。

（圖片來源：Threads@mysisntuentuen）

暖心哥哥指妹妹「可以話無論係返學 兼職 行山 旅行 甚至學校宿營，一直都帶喺身邊冇分離過。」「糰糰」是女生「最親密、最重要嘅家人、朋友」，當她遇到低潮或緊張時候便會攬住「糰糰」，「糰糰」已成為妹妹生命入面不可或缺的一部分。哥哥為此將酬金「加碼」以示支持：「但凡搵得返糰糰，收留糰糰嘅人同push比佢嘅中間人（中間人限一唔好意思），作為哥哥私人加碼20,000HKD，連同我妹妹嘅10,000HKD，分比 1. 尋獲糰糰嘅人；2. 同push比佢嘅中間人，各15,000HKD，麻煩大家幫幫手多做一步」。

（圖片來源：Threads@mysisntuentuen）

感動網民：「惜物的人希望會有好報」

「懸賞尋公仔」事件感動不少網民，大家都希望女生與「糰糰」可以早日「一家糰聚」，也大讚哥哥行為暖心有洋蔥，也有不少人有相同經歷，大表同情。「希望揾到！我自問從來無試過好似佢咁珍惜一樣嘢，咁惜物的人希望會有好報，糰糰快啲返屋企」、「我都有隻攬左25年嘅公仔，有時會帶埋佢去旅行（一定唔會寄艙）。夜晚冇得攬住佢嘅話會瞓得好差，朝早返工之前都一定會幫佢冚被！ 完全明個種只要有隻公仔喺度就唔係自己一個嘅感覺」。

（圖片來源：Threads@mysisntuentuen）

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有網民指自己有同款公仔，願意免費送給妹妹以作安慰，「我有一隻全新嘅，但係可能冇辦法提供到原有嘅情緒價值比妹妹。如果你哋有需要可以聯絡我，我免費送」但也有理智的網民發出善意提醒：「過了一段時間，我覺得可能要開始慢慢接受失去嘅呢件事了，就好似寵物/家人離開咗咁係好心痛好殘忍，但同時又係人生嘅一大課題。 以後都keep住呢件事嘅高度關注對自己嘅生活都係好影響的 。希望當事人 可以早日走出呢個痛苦。」、「加到10萬都搵唔到，我覺得一早已經去左堆填區」。若各位有「糰糰」的消息，可以聯絡事主，讓她們早日重逢。

（圖片來源：Threads@mysisntuentuen）

資料來源：Threads@wrdeoi、Threads@mysisntuentuen