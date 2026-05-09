Facesss Poppin Playground兒童美妍據點2大扮靚玩樂專區 期間限定送意式雪糕｜親子好去處

親子好去處｜每位女孩子都是爸媽心目中的小公主，想帶小公主去扮靚靚，大人的美妝店可能未必適合，那就去全港唯一專為小朋友而設的兒童美妍據點Facesss Poppin Playground，既提供兒童美妝造型、遊樂體驗，媽媽又可乘機shopping，人人大滿足。於多個周末更有特別活動，各位媽媽可帶孩子去邊玩邊扮靚靚。

親子好去處｜2大扮靚玩樂專區 期間限定送意式雪糕

兒童美妍據點Facesss Poppin Playground猶如夢幻樂園，這裏結合護膚、美髮、彩妝及趣味生活玩意，小朋友可以一邊玩樂，一邊參與不同主題活動。店內特設Facesss Fun Lab互動兒童遊樂區，憑場內消費即可入場，小朋友可透過積木及仿真化妝玩具自由探索和動手實驗，男孩子也可以參加！同場還有期間限定專區Facesss Flowers Mart，提供逾30款精巧手工花卉，讓大家可搭配心儀花材兼打卡留念。

小朋友可於Facesss Fun Lab互動兒童遊樂 區玩積木及仿真化妝玩具，自由探索和動手實驗，只需憑場內消費便可入場1次。（圖片來源：官方圖片）

場內亦有多個適合小朋友、安全可靠的美妍品牌，如首度推出獨家兒童美髮造型服務的韓國美髮品牌Glampalm，童趣美甲服務AlbaV Beauty & Wellness、專為剛開始護膚和化妝的青少年設計的純素護膚產品BeginS by JUNGSAEMMOOL、主理天然化妝護膚及個人護理產品的KICO by kindanaturals，一家人大可齊齊扮靚，兼享購物樂趣。

期間限定專區Facesss Flowers Mart提供逾30款精巧手工花卉，Facesss會員憑積分換領即可專屬鈎織花束體驗。（圖片來源：官方圖片）

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Facesss Poppin Playground 一站式玩樂購物專區

地址： 尖沙咀海港城海運大廈2階OT202號舖、 金鐘金鐘道93號金鐘廊Lab Concept

時間：10:00 - 22:00

期間限定專區Facesss Flowers Mart（自選專屬鈎織花束體驗）

日期：：5月9 - 10、23 - 25日、6月19 - 21日

時間：13:00 - 18:00

參加方法：在特定推廣日子，Facesss Club會員憑500積分，可享1次鈎織花束獨特體驗；可自選個人化

手工鈎織花束，每束最多可挑選5支花材。

Facesss Fun Lab互動兒童遊樂區

玩樂時間：每節1.5小時

對象：2 - 12歲（身高不超過1.4米之兒童）

參加方法：憑場內消費即可入場1次

*須由成人陪同參與

活動期間， 於指定品牌單一消費滿$500，更可換領Facesss×TEEMTONE意式雪糕1客，邊食邊玩。（圖片來源：官方圖片）

Facesss×TEEMTONE夢幻意式雪糕體驗

日期：即日起至5月31日

參加方法：於Facesss Poppin Playground內指定品牌消費滿$500，即可獲得意式雪糕1份；備有4種招牌口味可選：Lotus Biscoff、開心果、泰式奶茶配黑糖麻糬、檸檬茶雪葩。

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