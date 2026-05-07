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母親節活動6大推介 親子日營免費玩匹克球/親子工作坊/長輩免費採摘鮮蔬｜親子好去處

親子
更新時間：13:09 2026-05-07 HKT
發佈時間：13:09 2026-05-07 HKT

親子好去處｜媽媽懷胎十月養育子女不但賦予生育責任，更盡心盡力照顧孩子的起居飲食和教養，就趁母親節好好報答媽媽，感謝她對自己與家庭的付出。即刻報名參加以下活動，透過手作或美食，向媽媽、婆婆、嫲嫲等獻上祝福和謝意。

母親節活動推介1：童遊花園親手紮母親節花束

媽媽日復日的照顧家庭，為家中大小事操心，但小孩子年紀較小，未必懂得何謂孝順父母。母親節不妨為家人安排田園活動，帶媽媽和小朋友參加由「童遊花園」舉辦的母親節特備活動。大家一起進行母親節繪本共讀，並到菜園採摘蔬菜，小朋友還會變身小小花藝師，揀選花朵並學習綁紥母親節花束，即場給媽媽獻上愛與感謝。

小朋友知道媽媽最喜歡哪種花嗎？一起來農場親手紮一束花獻給媽媽吧！（圖片來源：童遊花園）
小朋友知道媽媽最喜歡哪種花嗎？一起來農場親手紮一束花獻給媽媽吧！（圖片來源：童遊花園）

最後還會有甜蜜炭火叉燒DIY環節，即場與家人享用親手製作的美味叉燒，媽媽自然甜入心。今年活動更推出長輩優惠，各位參加的家長可帶同婆婆、嫲嫲免費參與，三代同堂享受親子樂。

在農場內炮製甜蜜炭火叉燒 DIY，別具田園風味。（圖片來源：童遊花園）
在農場內炮製甜蜜炭火叉燒 DIY，別具田園風味。（圖片來源：童遊花園）

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童遊花園母親節特備活動
日期及時間：
5月9 - 10日13:00 - 15:00
費用：$220 / 小，$80 / 大（同行婆婆、嫲嫲免費）
地點：大埔碗窑
對象：2 - 12歲親子家庭
報名及查詢：6124 5087 （WhatsApp）

母親節活動推介2：保良局賽馬會北潭涌度假營 母親節親子日營

不想費心神思考母親節當日去哪兒玩，不如帶小朋友入保良局賽馬會北潭涌度假營參加「母親節親子日營」，一個場地玩齊親子手作、挑戰運動體驗，也可暢玩超受歡迎的Clip'n Climb趣味攀登，匹克球體驗及手搖船，當日媽媽更可免費參與，大人可玩盡其他營地康樂設施，最適合相約友好家庭或親朋好友一起入營，度過既健康又好玩的一天。

Clip'n Climb趣味攀登廣受小孩歡迎， 初學者也可挑戰看看。（圖片來源：保良局賽馬會北潭涌度假營）
Clip'n Climb趣味攀登廣受小孩歡迎， 初學者也可挑戰看看。（圖片來源：保良局賽馬會北潭涌度假營）

當日更加推另一非遺主題日營，可選擇上窰文物館導賞．穿越時空之旅、各項非遺活動如毛筆書法、剪紙及詠春，動靜皆宜，媽媽大可解放雙手享受me time。

母親可免費參加親子活動， 營地更會預備玫瑰花送給參加親子活動的媽媽。（圖片來源：保良局賽馬會北潭涌度假營）
母親可免費參加親子活動， 營地更會預備玫瑰花送給參加親子活動的媽媽。（圖片來源：保良局賽馬會北潭涌度假營）

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母親節親子日營
日期： 5月10日（星期日）  
時間：09:00 - 16:00  
對象：小朋友及家長  
活動費用： $50 / 位（母親免費，須陪同子女參加）；非遺體驗（4選2）$60 / 位
查詢：2792 4302 （09:00 - 17:00）
* 所有參加者需另付日營或下午營費 $55（已租用宿營者除外）；不足3歲或60歲以上者，營費半價；
*營地設有小賣部提供小食、飲料及簡餐 。
*4人或以上可提供1個免費車位（先報先得，額滿即止）
報名連結：＞＞按此＜＜

母親節活動推介3：港青耀信 「滋味」與「藝術」工作坊

去年11月重新開幕的港青耀信（YMCAHK The Beacon），將在5月份舉辦一系列「滋味」與「藝術」親子工作坊，由甜品到手作創作應有盡有！不論是想訓練小朋友動手做，抑或想提早為母親節準備驚喜，都可以透過這些工作坊滿足大小朋友。工作坊包括「既可看又可吃」的「朱古力花小盆栽」製作，亦有愛心掛畫、植物拓印日用袋等藝術創作活動，不但有趣，更可培養小朋友的藝術感。

由零開始製作朱古力花小盆栽。（圖片來源：港青耀信）
由零開始製作朱古力花小盆栽。（圖片來源：港青耀信）

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港青耀信「滋味」與「藝術」親子工作坊系列
地址：長沙灣順寧道338號 
報名及查詢：2281 6000 / 5970 4398 （WhatsApp）
報名連結：＞＞按此＜＜

朱古力花小盆栽工作坊
日期：5月9日
時間：11:30 - 13:00、15:00 - 16:30
費用：$260 （1位大人 + 1位6 - 12歲小朋友）

母親節愛心掛畫工作坊
日期：5月9日
時間：14:30  - 16:00
費用：  $360 （1位大人 + 1位6 - 12歲 小朋友）、 $450 （2位大人 + 1位6 - 12歲 小朋友）

母親節活動推介4：Oikos 「田舍」親子感官互動

不少香港女性都是雙職媽媽，只有周末能與孩子好好相處互動，對於媽媽來說，最頭痛除了教養，還要煩惱安排節目。在母親節前一天，位於沙田的Oikos 「田舍」特別舉行母親節親子活動，歡迎家長和小朋友於上午參與場內豐富活動，包括農場導賞、自製美味飲品、做陶泥手工及鮮花拓印等。

參加者可預先加購製作鮮花花藝（$150）。（圖片來源：田舍）
參加者可預先加購製作鮮花花藝（$150）。（圖片來源：田舍）
手繪陶瓷杯把愛意融入作品送給媽媽。（圖片來源：田舍）
手繪陶瓷杯把愛意融入作品送給媽媽。（圖片來源：田舍）

另可付費預約其他活動，如手繪陶瓷杯、鮮花花藝、玩泥廚房及創意沙區（可到場即時加購），小朋友和媽媽一起共處玩樂的珍貴回憶，已是母親節的最好禮物。

（圖片來源：田舍）
（圖片來源：田舍）
利用大自然素材進行鮮花拓印。（圖片來源：田舍）
利用大自然素材進行鮮花拓印。（圖片來源：田舍）

「田舍」Happy Mother's Day
日期：5月9日 （星期六）
時間 : 10:00 - 12:00
地址：沙田大涌橋路21號（近港鐵屯馬線車公廟站）
收費：$150 / 小童、$50 / 成人
查詢：www.oikosfarm.com

母親節活動推介5：純JunSui 親子和菓子工作坊

節日慶祝常會製作甜品，除了蛋糕曲奇，可有想過搞搞新意思，利用日本傳統甜點和菓子來為媽媽獻上心意？觀塘純 JunSui是香港為數不多的和菓子教室，導師具日本JSA和菓子藝術講師及干菓子講師資格，期望在香港推廣和菓子藝術，把藝術、文化和手作技巧注入甜品。

練切是和菓子種類之一，主要使用白豆沙為材料，加入求肥（煮熟的白玉粉）而成。（圖片來源：純JunSui）
練切是和菓子種類之一，主要使用白豆沙為材料，加入求肥（煮熟的白玉粉）而成。（圖片來源：純JunSui）
小朋友可以從中發揮創意、培 養文化素養、手眼協調、專注力 及成就感。（圖片來源：純JunSui）
小朋友可以從中發揮創意、培 養文化素養、手眼協調、專注力 及成就感。（圖片來源：純JunSui）

今年特別推出母親節練切菓子親子班，毋須使用任何烘焙工具，大、小朋友只需利用以白豆沙製成的「練切」外皮上染上不同顏色，加入餡料，再運用菓子道具及其技巧，造出不同造型，小朋友從中可以培養創意、文化素養、手眼協調、專注力及成就感。

（圖片來源：純JunSui）
（圖片來源：純JunSui）
運用菓子道具及其技巧練切調色及包餡技巧，造出不同造型，如四季花卉、動物造型等。（圖片來源：純JunSui）
運用菓子道具及其技巧練切調色及包餡技巧，造出不同造型，如四季花卉、動物造型等。（圖片來源：純JunSui）

純JunSui - 母親節練切菓子親子班
日期及時間：
•5月8日（星期五） 17:00 - 18:30 
•5月9日（星期六）11:00 - 12:30 ; 15:30 - 17:00 
•5月15日（星期五）17:00 - 18:30
費用：$450 / 1位小童 + 1位成人
對象：4 - 12歲小童及其家長
地址：觀塘巧明街114號迅達工業大廈8C室
查詢及報名：9823 4080 （WhatsApp）
報名連結：＞＞按此＜＜

母親節活動推介6：幼聯Voices of Women 璀璨母親節 — 環球美食之旅

家中是誰負責料理一日三餐呢？除了中餐西餐，可會想學習不同國家的美食，讓母親節的餐桌變得不一樣？CECES香港幼兒教育及服務聯會（幼聯）Voices of Women誠邀各位親子化身「環球美食家」，一起探索異國料理的奧秘。大會特別邀請精通多國料理的資深美食導師，親自指導大家製作印度、意大利、土耳其三國的地道特色美食。本地及外藉導師們不僅擅長烹飪，更會與大家進行文化交流，利用輕鬆生動的方法讓大、小朋友都能輕鬆上手，感受異國飲食文化的魅力。

Winsome Lau（劉海燕）從事醫學健康管理超過30年，將為大家教授2款美味又健康的特色意大利美食。（圖片來源：幼聯）
Winsome Lau（劉海燕）從事醫學健康管理超過30年，將為大家教授2款美味又健康的特色意大利美食。（圖片來源：幼聯）

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幼聯Voices of Women 
璀璨母親節 — 環球美食之旅
日期： 5月9日（六）
時間：14:15 - 18:00 
地址： 荃灣沙咀道 368 - 370號形方25樓01室
對象：6歲或以上兒童及親子
費用 ： $290 / 成人，$108 / 兒童（3位起可享優惠價）
報名連結：＞＞按此＜＜

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