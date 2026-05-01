上水親子好去處4大推介 自然生態公園/二級歷史建築做冷製手工皂/竹建樂園工作坊

長假期剛過，趁夏天還未正式來臨，不妨到新界北區走走，感受田園樂趣。上水作為新發展區，近年亦保留了濕地興建自然生態公園，亦有古蹟活化成生態研習中心，讓大家透過親身接觸農耕，學習有機種植，同時放鬆身心來個郊遊樂。

上水親子好去處推介1：塱原自然生態公園走入花海

自然生境地、動物、植物三者關係密不可分，位於上水的塱原自然生態公園是一個結合濕地保育、農耕作業與自然教育於一身的設施。塱原除了為多樣的野生動物提供合適的生境，也成為大眾觀鳥、賞花及了解自然生態的地方。

逢星期六或日，塱原自然生態公園為公眾舉辦長約1.5小時 的塱原深度遊，為參加者介紹塱原的歷史、公園的濕地保育工作及特色生境。（圖片來源：、漁農自然護理署 ）

逢星期六、日公園將舉行訪客區精華遊和工作坊，參加者先於訪客區參觀公園的生境及濕地保育工作，觀察植物及野生動物，然後再到塱原自然生態中心進行工作坊。於4月舉行過「押花玻璃碗工作坊」，利用預先以押花工序製作成乾花或乾葉片的公園植物，用水晶膠固定在玻璃碗上作裝飾，製作成押花玻璃碗。6月底更會舉行夜遊塱原活動，敬請留意官方網頁公布。

6月底將舉行夜遊塱原活動，尋找公園活躍於夏日晚間的住客。（圖片來源：、漁農自然護理署 ）

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塱原自然生態公園

地址：上水古洞北雙魚河和石上河交匯點以南

開放時間： 園區全日開放；塱原自然生態中心的開放時間則為星期一、三至日及公眾假期 09:30 -

17:00，星期二休息（公眾假期除外）

費用：免費（園區）

活動報名：www.lvnp.gov.hk/tc/current_event.html

上水親子好去處推介2：嗇色園何東夫人醫局．生態研習中心古蹟中探索自然

香港近年許多古蹟經活化後化身成社區設施，位於古洞的何東夫人醫局亦是一例。醫局於1933年落成，是首批在新界興建的鄉郊診所之一，當年為古洞、金錢村、河上鄉、馬草壟一帶村民提供醫療服務，至2005年，醫局因屋頂破損而關閉。其後古物古蹟辦事處評定醫局為二級歷史建築，嗇色園於2015年推行活化計劃，保留寶貴的建築元素，活化成一所生態研習中心。

嗇色園何東夫人醫局生態研習中心於2023年開幕，以生態研習為主軸，提供各類型環境教育活動予學校和公眾參與。（圖片來源：：嗇色園何東夫人醫局．生態研習中心）

除了開放予大眾參觀外，更定期舉辦工作坊及自然探索活動，例如五月即將舉行冷製手工皂以及夜遊活動，歡迎大眾報名參加。

中心致力推廣古洞一帶的歷史文 化，並會因應不同節日舉辦特色活動，如新春期間的拔蘿蔔活動。（圖片來源：：嗇色園何東夫人醫局．生態研習中心）

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嗇色園何東夫人醫局．生態研習中心

地址：上水古洞古洞路38號

開放時間： 星期二至日及公眾假期09:00 - 17:00， 星期一休館（公眾假期除外）

門票： $10；全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士、領取綜援人士 $5

查詢：6995 9873（WhatsApp）

*免費車位有限，請於報名時預留，先到先得。

冷製手工皂初體驗工作坊

日期：5月16日（星期六）

時間：13:30 - 16:00

活動對象：親子 （8歲或以上）

費用： $450 （每個家庭，2大1小） ，

額外家人加購$100 / 位

報名連結：＞＞按此＜＜

古洞夜行生態探索

日期：5月1日（星期五）

時間：18:30 - 21:00

對象：親子 （6歲或以上）

費用： $270 （大小同價，包括入場費、導師及器材；可免費借用中心提供的微距相機及電筒。）

報名連結：＞＞按此＜＜

上水親子好去處3：上水假日農場 原始田野遊樂場

家長和小朋友去各大樂園玩機動遊戲就玩得多，但其實反璞歸真在大自然裏玩原始遊戲也樂趣無窮，而且更能激發小朋友想像和創意。位於上水的假日農場明白童真的可貴，希望透過簡單的遊樂設施如鐵管滑梯、 膠桶飛船、原始飛索等，為小朋友帶來純樸、快樂的體驗。

坐橡皮船，利用繩索把船隻拉到對岸。（圖片來源：上水假日農場）

除了一系列的歷奇活動、自然動力玩樂設施，也可親親小動物及參與有趣的環保工作坊，例如製作麵條、創意焗麵包及小農夫體驗等，邊學邊玩！

沙池挖沙，考驗小朋友手眼協調。（圖片來源：上水假日農場）

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上水假日農場

地址：上水大隴坑村62C號

開放時間：10:00 - 17:00

收費：每位$150

預約：https://www.holidayfarm.hk/

*需預先上網登記預約

上水親子好去處4：樂遊仁 「竹」建樂園

竹子生長速度快，輕巧而強度高，是良好的建築材料。社企「樂遊仁」是本地唯一推廣以竹為教育的機構，5月將推出「竹建．樂園」工作坊，小朋友可嘗試利用竹自由拆搭，變成一輛有滾輪的小車。

竹建樂園不僅是遊樂場，更是將傳統竹藝智慧與現代科學原理結合。（圖片來源：樂遊仁）

活動結合STEAM原理，將傳統智慧變成玩樂體驗，給孩子感受與竹連結的一天。過程中更會群體合作體驗紥竹技巧，親手建設自己的遊樂場；體驗竹編的傳統手藝，共享玩樂竹球的樂趣。孩子從中明白祖先的智慧並非過時，而是另一種形式的科學。

小朋友從傳統竹藝中學習，感受中華文化。（圖片來源：樂遊仁）

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「竹建．樂園」工作坊

日期：5月5、9、23、24、29日

時間：10:30 - 13:30、13:00 - 16:00

地址：上水河上鄉英雄地

對象：5歲以上

收費：$380 / 1大1小

報名：9552 9278（WhatsApp）

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