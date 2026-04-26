坪洲親子遊5大推介 周末慢活免費參觀牛皮廠/自製手繪貝殼裝飾/彩繪瓷碟DIY

假日想找個地方悠閒度過一天，其實不需要離境，簡單的去個離島小旅行也可，好好感受和市區截然不同的小島氣氛。離中環碼頭約半小時船程的坪洲就是個好選擇，讓你和家人可放慢腳步，做做小手工，也來一些懷舊小吃，或是遊走藝術裝置，為身心叉叉電！

坪洲親子遊推介1：坪洲牛皮廠 時光倒流秘密花園

坪洲在上世紀曾高度發展各項工業，當時島上可見不少工業廠房包括灰窰廠、火柴廠、大型鋼管廠、牛皮廠及陶瓷廣彩等。隨着工業息微，坪洲已沒有任何工廠運作，當中福源牛皮廠自從獲古蹟辦事處評定為「三級歷史古蹟」，便由當地居民Sherry聯同設計師將舊廠房打造成以環保藝術upcycle為理念的「秘密花園」。

牛皮廠隱藏於永安街內， 門口滿是色彩繽紛的塗鴉。（圖片來源：《親子王》）

由永安街走進入口，恍如時光隧道般去到另一時空，沿途見到不少舊物如以前的手機、輪軚、風扇罩、玻璃、陶器、雨傘等裝飾，也有以舊傢俱堆砌成大型的藝術裝置，非常有趣，難怪吸引不少人前來打卡。

利用椅子、瓶子、輪胎等日常物品打造的創意裝置藝術非常獨特， 假日吸引不少人前來打卡拍照。（圖片來源：《親子王》）

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坪洲牛皮廠 （秘密花園）

地址：坪洲永安街21號地下

開放時間：10:30 - 19:00

入場費：免費

查詢： Facebook@pengchauMSG （My Secret Garden – 坪洲秘密花園）

坪洲親子遊推介2：House of Craft．好望角

美麗的貝殼有不同形狀、色彩和花紋，是來自大自然奇妙的創造。坪洲作為一個小島雖然面積不大，卻小店林立，適合一家人閒逛舊街體驗慢活。而坪洲永安街便是島上最多店鋪集中的一條街，街上有一間「House of Craft．好望角」充滿假日風情，店內外擺滿許多貝殼、水晶等自然素材工藝品。

貝殼工作坊於店內即場舉行，毋須預約，需時大約半小時至一小時，家長大可放心在附近me time。（圖片來源：《親子王》）

大人和小朋友可以在貝殼上以顏料創作，自由繪畫，畫完後店家會幫忙以風扇吹乾並提供支架，方便拿回家當擺設。店內亦有許多精美貝殼飾物及紀念品，不失為入手伴手禮用來送給親朋戚友的好選擇。

店內的貝殼工藝品全人手製作，相當精緻特別， 買來當伴手禮送人也不錯。（圖片來源：《親子王》）

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House of Craft．好望角

地址：坪洲坪洲永安街8C地下

營業時間：11:30 - 19:30 （星期一、二休息）

貝殼彩繪工作坊：即場報名$150（包材料）

查詢：IG@helen.craft.house

坪洲親子遊推介3：Cat Garde與貓共度慵懶午後

坪洲島上街貓數量或者不如大澳般多，但不少壁畫、店鋪都可見貓蹤。午後如果想找個地方小休一會，不妨來到島上唯一一間以貓為主題的商店Cat Garden。

在貓貓陪伴下放鬆一小時，空間不大所以會控制人數， 每組客人都能享受片刻寧靜。（圖片來源：《親子王》）

店鋪面積不大，前面是售賣搜羅自日本、台灣、韓國等地的各類貓咪精品，後面的空間則是住了數隻曾經流浪的可愛貓貓，歡迎客人和貓咪們互相陪伴玩耍，度過療癒的一小時。如本身是大小貓奴，可留意店內自家設計生產的劍麻抓板，上面印刷的文字惹笑逗趣，一定會引起香港貓奴注意和共鳴。

貓店長們有時會在門口櫥窗位置的貓窩休息，猶如櫥窗「模特兒」。（圖片來源：《親子王》）

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Cat Garden

地址：坪洲永興街17號

營業時間： 12:00 - 17:00 （不定時休息，如要光顧貓茶室請先行預約）

收費：$88 / 首小時（大小同價，包1款飲品）

查詢：6111 4553 / FB@catgardenhk / IG@catgarden_hk

坪洲親子遊推介4：祺森冰室 馳名懷舊蝦多士

要在坪洲醫肚，選擇真的不少，除了近年開設的cafe，其實懷舊冰室的美食也相當出色，小朋友也甚喜愛。例如全島最出名的祺森冰室蝦多士，炸得金黃香脆，內裏的蝦仁大大粒，即叫即炸，實在沒有不好吃的理由。

飽滿香脆的蝦多士是祺森冰室名物，多年來人氣不衰。（圖片來源：《親子王》）

此外，店裏的午餐選擇亦夠多樣化，炒粉麵飯均有，近年更推出全日早餐（All Day Breakfast），遊覽前後來醫肚滿足一家人所需。特別要留意冰室不做晚市，只開到下午四點，所以記得一早前往幫襯以免摸門釘。

（圖片來源：《親子王》）

店內餐牌選擇繁多，全日早餐十分豐盛。（圖片來源：《親子王》）

祺森冰室

地址：坪洲永安街3號地下B號舖

時間：08:00 - 16:00 （星期一休息）

坪洲親子遊推介5：超記瓷器 彩繪瓷碟DIY

昔日香港製作的廣彩磁器聞名中外，而位於坪洲的超記磁廠更是一間歷史悠久的手繪瓷器工廠。1975年由林氏夫婦（林漢超先生及藍嬌女士）創立開業以來，全盛時期工人曾多達30人，全採用人手繪製，款式繁多，由匙羹、餐碟、燉盅、飯碗、湯碗等都有。自林先生逝世後，現在店內出售的瓷器多由林太繪製，並開辦體驗工作坊，讓島外市民都可以學習廣彩。小朋友建議六歲以上參與畫碟，家長亦可陪同一起繪畫。完成後需經過燒製，可選擇親身到店取回作品或安排以順豐寄出。

彩瓷商品都是由店主林太親手繪製， 定格親民，圖案以花鳥蟲魚等為主。（圖片來源：《親子王》）

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超記瓷器

地址：坪洲永興街7號地下

營業時間：11:00 - 18:00 （請先致電店鋪確認營業時間）

收費： 彩瓷體驗工作坊收費為$300 / 位（收費已包括燒製），可選7吋碟 / 水杯 / 4.5吋碗 / 茶杯1對 / 茶

碟1對 / 茶杯碟1套，另有其他額外收費選擇 （大碗 / 大碟 / 有蓋杯 / 茶壼 / 燉盅等），燒製後可安排以順豐寄出 （運費單獨1件$60，2件$100，及後每件加$50）

預約及查詢：9193 8044（致電林太）

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