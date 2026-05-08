香港舞蹈團45周年聯乘海港城穿梭舞林時光隧道 必玩23個武術舞蹈親子工作坊｜親子好去處

為啟發孩子不同的天賦才能，爸媽們都會安排孩子上各式各樣的興趣班，但單單訓練、學習並不足以培養藝術細胞，最好就是帶孩子去參觀各皇藝術活動。今年為香港舞蹈團成立45周年，舞團特別聯同海港城由即日起至5月24日舉辦一系列活動，包括「喜舞香港 · 流光物語」展覽，將展出珍貴戲服；同期也有一共23場的「喜舞香港 ‧ 同賞藝術」親子及兒童工作坊，當中包括武術舞蹈、雙節棍及展能藝術工作坊，內容豐富且極具教育意義，到時可全家總動員參與，既培養藝術氣息，又可建立溫馨親子回憶，一舉兩得。

「喜舞香港．流光物語」展覽 走進舞台幕後的時光寶盒

由即日起至5月24日，「喜舞香港．流光物語」展覽將會於尖沙咀海港城美術館展出。展覽由知名專頁「香港遺美」版主林曉敏及本地設計團隊共同策劃，場內分為兩大展區：「幕後風景 · 初心之地」及「記憶為物．與時同行」，分別以舞團成長的各個空間，展出一系列與舞團發展息息相關的珍貴展品。

（圖片來源：海港城）

亮點展品包括藝術總監楊雲濤的創作手稿及為創作《武道》所抄寫的李小龍語錄筆記本。還有由漫畫改編的經典舞劇《風雲》中，鄭伊健曾穿著過的「聶風」舞台服裝 ；也有手繪服裝設計圖、舞台模型，及構思自李小龍武術哲學的《武道》舞台設計模型、聯乘本地原創IP《小黃鴨》的兒童舞劇周邊紀念品小黃鴨造型膠製錢罌等展品。家長可以帶孩子欣賞這些展品時，從中講解香港藝術家如何將中國傳統文化與現代創意結合，讓藝術教育在輕鬆的觀賞過程中萌芽 。

（圖片來源：海港城）

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23 場多元化工作坊 親子齊體驗「舞與武」的魅力

欣賞展品後，還可參加於海運大廈中庭舉辦多達23場的「喜舞香港．同賞藝術」親子及兒童工作坊，而工作坊等活動收入更會直接捐至「香港舞蹈團共融基金」，以支持推動更全面的共融文化，讓不同背景的市民都能自在地參與藝術 。工作坊主題多元化，主題橫跨舞蹈、武術及手工藝，旨在讓藝術變得「觸得到、玩得到」。

舞蹈體驗課 — 香港舞蹈團兒童及少年團課程體驗（圖片來源：海港城）

其中最受矚目的莫過於「武術舞蹈體驗」及「雙節棍工作坊」 。在香港雙節棍總會總教練劉萬梁親自教授指導下，讓一家大小都能一嚐成為李小龍的滋味！還有結合陶藝與舞蹈的「『陶』戲小舞士」，以及充滿節慶氛圍的「小小醒獅學跳舞」工作坊，讓孩子在玩樂中認識中國傳統文化 。舞團同時聯乘香港展能藝術會，與一眾本地展能藝術家合作，舉辦多個不同主題的藝術工作坊，包括沙畫、足畫、拼貼創作、扭扭立體花束。母親節的周末，家長更與小朋友們可一起欣賞一連串特別表演及活動，享受親子時光！

雙節棍工作坊（圖片來源：海港城）

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香港舞蹈團四十五周年「喜舞香港 · 流光物語」展覽詳情

日期：即日至5月24日

開放時間：11:00 - 21:00

地點：海港城美術館（尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心二階207號舖）

「喜舞香港 ‧ 同賞藝術」親子及兒童工作坊詳情

日期：2026年5月9日至24日

地點：尖沙咀海港城海運大廈地下中庭

報名網站：https://www.harbourcityonline.com/

備註：

．親子為一名成人及一名兒童；除另註明，每位兒童年齡限制均為5-10歲

．*攝影工作坊將於海港城「海運觀點」室外位置舉行

雙節棍工作坊

日期：

．2026年5月16日 1030 - 1130

．2026年5月24日 1400 - 1500

．2026年5月24日 1530 - 1630

費用：HKD$150/親子

導師：劉萬梁師傅

武術舞蹈體驗

日期：

．2026年5月9日 1530 - 1630

．2026年5月9日 1700 - 1800

．2026年5月10日 1400 - 1500

費用：HKD$100/位， HKD$150/親子（5月10日）

導師：劉卓褘（5月9日）、潘曉欣（5月10日）

舞蹈體驗課 — 香港舞蹈團兒童及少年團課程體驗

日期：2026年5月10日 1300 - 1400

費用：HKD$150/位（只限7-10歲）

導師：兒少團導師

『陶』戲小舞士：陶藝武舞工作坊

日期及費用：

．2026年5月16日 1530 - 1630 HKD$100/位

．2026年5月16日 1700 - 1800 HKD$150/親子

導師：韋羅瑩、馬列

小小醒獅學跳舞：醒獅武舞工作坊

日期：

．2026年5月23日 1230 - 1330

．2026年5月23日 1400 - 1500

費用：HKD$150/親子

導師：蔡嘉勁、何穎琴

親子互動舞蹈工作坊

日期：

．2026年5月17日 1230 - 1330

．2026年5月17日 1400 - 1500

費用：HKD$150/親子

導師：盧心瑜

攝影工作坊

日期：2026年5月16日 1030 – 1200

費用：HKD$300/親子

導師：香港遺美林曉敏

流沙成畫：在指間的美學

日期：

．2026年5月10日 1630 - 1730

．2026年5月10日 1800 - 1900

．2026年5月23日 1530 - 1700

．2026年5月23日 1730 - 1900

費用：HKD$150/親子

導師：展能藝術家：趙惠芝

足墨 · 重構點線

日期：

．2026 年5月16日 1230 - 1330

．2026 年5月16日 1400 - 1500

．2026 年5月24日 1230 - 1330

費用：HKD$100/位

導師：展能藝術家：盧佩鏞

拼貼出香港風景色彩

日期：

．2026年5月17日 1530 - 1630

．2026年5月17日 1700 - 1800

費用：HKD$100/位

導師：展能藝術家：黎惠珍

花花小心意

日期：

．2026 年5月9日 1230 - 1330

．2026 年5月9日 1400 - 1500

費用：HKD$150/親子

導師：展能藝術家：梁慧雅

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