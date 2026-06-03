香港富麗敦海洋公園酒店自助餐618優惠限定1折 $168歎雪蟹腳/刺身｜親子優惠

618優惠｜不經不覺步入學期最後階段，過了期末考就可以跟小朋友鬆一鬆去海洋公園玩。出發前、後，不如去香港富麗敦海洋公園酒店歎個豐富自助餐！今日（3日）香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐優惠，全新「嘉年華燒烤狂歡」618限定1折，原價$922的自助餐瀲減至$168，即可任食雪蟹腳、慢燒美國頂級和牛，每日5款刺身！自助餐買有第2位加$18優惠，周末還有即席原隻燒乳豬，半自助午餐亦有低至$228，預訂更即送星耀廊蛋糕8折優惠碼！即睇自助餐優惠與快搶連結！

618優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店自助餐優惠限定1折

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐推出全新主題「嘉年華燒烤狂歡」，即席燒烤環球美食，如極致燒烤與現切烤肉、慢燒美國頂級和牛肩胛肉、燒乳豬（僅限周五至日供應）、羊扒、蒜香牛油帶子、鹽燒大蝦等；也有頂級冰鎮海鮮：雪蟹腳、蜆、凍熟蝦、每日精選五款刺身（如三文魚、甜蝦、吞拿魚）；必試即席烹調與特色熱菜：香煎鴨肝、花膠人參雞煲等，還有季節限定甜品，包括特設榴槤主題甜點（榴槤巴斯克芝士蛋糕、榴槤炸彈、榴槤麻糬、榴槤葡撻）、Mövenpick雪糕、即製雞蛋仔，大小朋友一樣啱！

（圖片來源：KKday）

而「星耀廳自助午餐」同樣有頂級冰鎮海鮮，如雪蟹腳、蜆、凍蝦、海螺及青口，也有每日精選五款刺身（如三文魚、甜蝦、吞拿魚、馬刀貝等；亦有慢燒美國頂級和牛肩胛肉、蒜香牛油帶子、日式照燒野菌、多春魚及豚肉脯等。也有蟹肉黑松露燉蛋、黑松露菌菇排骨燉湯、韓式香梨炆牛肋骨、伊比利亞黑毛豬叉燒、清蒸藤椒龍脷柳及德國鹹豬手。

（圖片來源：KKday）

而「綠色輕怡半自助午餐」則有不同的主菜可選，如印度65炸雞、香辣避風塘羊扒、鮮蝦喇沙、意式水煮盲鰽、番茄忌廉螺絲粉、招牌海南雞飯、喀什米爾羊肉咖哩、蜜餞薯仔黑椒牛柳粒、咖哩吉列豬扒定食等，每日均可加$90升級成美國西冷牛扒配燒汁。另可任食水耕生菜吧、各式沙律前菜、特色甜品自助吧。同場還有端午糉超抵加購方案，優惠開放預訂至7月31日，快快入手去刷大餐！

（圖片來源：KKday）

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【KKday618促銷活動｜激減1折】星耀廳綠色輕怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：12:00-14:30

優惠：星期一至五（公眾假期除外）HK$80/位（原價HK$438/位）

*已包括加一服務費

*最早使用日期：2026年6月5日

*1折優惠每名會員只限購買一位

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【KKday618促銷活動｜激減1折】星耀廳自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

用餐時間：18:00-21:30

優惠：HK$168/位（原價HK$922起/位）

*已包括原價加一服務費

*最早使用日期：2026年6月8日

*1折優惠每名會員只限購買一位

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜+HK$18第二位】星耀廳自助晚餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼｜優惠價加購端午糉

用餐時間：18:00-21:30（晚餐時間：星期一至日18:00-21:30；6月20-21日首輪17:30-19:30次輪20:00-22:00）

優惠：

．星期一至四HK$940/2位，平均HK$470/位

．星期五至日及公眾假期HK$1,040/2位，平均HK$520/位（原價HK$922起/位）

*已包括原價加一服務費

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【快閃優惠｜+HK$18第二位】星耀廳自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼｜優惠價加購端

午糉

用餐時間：12:00-14:30

優惠：星期六、日及公眾假期，7月20-31日HK676起/2位，平均HK$338起/位（原價HK$658/位）*已包括原價加一服務費

*最早使用日期：2026年6月6日

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜+HK$18第二位】星耀廳綠色輕怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼｜優

惠價加購端午糉

用餐時間：12:00-14:30

優惠：星期一至五（公眾假期除外）HK$456/2位，平均HK$228/位（原價HK$438/位）

*已包括加一服務費

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年6月3日12:00至6月9日23:59

用餐日期：2026年6月4日至7月31日

地址：香港黃竹坑香港仔水塘道180號香港富麗敦海洋公園酒店

*星耀廊蛋糕正價8折優惠碼於email憑證中顯示

*2 歲或以下嬰幼兒免費；小童為3-11歲，並需要收費，費用為正價加10%服務費，小童於當日用餐後才收費

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