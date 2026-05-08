香港富麗敦海洋公園酒店自助餐第2位加$5 雪蟹腳/燒乳豬 一方法額外減$180｜親子優惠

不經不覺已到5月，本學期也步入最後階段，趁未到期末考的日子，想跟小朋友鬆一鬆去海洋公園玩，可於出發前、後到香港富麗敦海洋公園酒店歎個豐富自助餐！今日（8日）香港富麗敦海洋公園酒店推出自助餐優惠，全新「庭園燒烤狂歡自助餐」第2位加$5，低至$325即可任食雪蟹腳、慢燒美國頂級和牛，周末還有即席原隻燒乳豬，半自助午餐亦有優惠！即睇自助餐優惠與快搶連結！

親子優惠｜香港富麗敦海洋公園酒店自助餐第2位加$5

香港富麗敦海洋公園酒店自助餐推出全新主題「燒烤狂歡自助餐」，即席燒烤環球美食，如極致燒烤與現切烤肉、慢燒美國頂級和牛肩胛肉、燒乳豬（僅限周五至日供應）、羊扒、蒜香牛油帶子、鹽燒大蝦等；也有頂級冰鎮海鮮：雪蟹腳、蜆、凍熟蝦、每日精選五款刺身（如三文魚、甜蝦、吞拿魚）；必試即席烹調與特色熱菜：香煎鴨肝、花膠人參雞煲等，還有季節限定甜品，包括特設榴槤主題甜點（榴槤巴斯克芝士蛋糕、榴槤炸彈、榴槤麻糬、榴槤葡撻）、Mövenpick雪糕、即製雞蛋仔，大小朋友一樣啱！

（圖片來源：KKday）

而「星耀廳自助午餐」同樣有頂級冰鎮海鮮，如雪蟹腳、蜆、凍蝦、海螺及青口，也有每日精選五款刺身（如三文魚、甜蝦、吞拿魚、馬刀貝等；亦有慢燒美國頂級和牛肩胛肉、蒜香牛油帶子、日式照燒野菌、多春魚及豚肉脯等。也有蟹肉黑松露燉蛋、黑松露菌菇排骨燉湯、韓式香梨炆牛肋骨、伊比利亞黑毛豬叉燒、清蒸藤椒龍脷柳及德國鹹豬手。

（圖片來源：KKday）

而「綠色輕怡半自助午餐」則有不同的主菜可選，如煙燻燒烤汁烤春雞、豉油皇炒大蝦、日式烤牛肉薄餅、香煎鱸魚配香草青忌廉汁、香辣避風塘羊扒、招牌海南雞飯等，每日均可加$90升級成美國西冷牛扒配燒汁。另可任食水耕生菜吧、各式沙律前菜、特色甜品自助吧。

（圖片來源：KKday）

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自助晚餐時間：

．星期一至日18:00-21:30（5月9-10日及6月20-21日除外）

．5月9-10日及6月20-21日：首輪17:30-19:30，次輪20:00-22:00

優惠：星期一至四HK$927/2位，平均HK$463.5/位（原價HK$1,844/2位）

（售價已包含以第1位成人原價餐費、原價加一服務費及第2位成人餐費HK$5）

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自助晚餐時間：

．星期一至日18:00-21:30(5月9-10日及6月20-21日除外)

．5月9-10日及6月20-21日：首輪17:30-19:30，次輪20:00-22:00

優惠：

．星期一至四HK$1,215/3位，平均HK$405/位

．星期五至日及公眾假期HK$1,323/3位，平均HK$441/位（原價HK$922起/位）

（已包括原價加一服務費）

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（圖片來源：KKday）

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自助午餐時間：星期六、星期日、公眾假期及指定日子12:00-14:30

優惠：HK$975/3位，平均HK$325/位（原價HK$702/位）

（售價已包含以原價計算1位成人餐費、2位原價加一服務費及第3位HK$208）

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【快閃優惠｜+HKD$5第二位】星耀廳綠色輕怡半自助午餐｜送星耀廊蛋糕正價8折優惠碼

自助午餐時間：星期一至星期五12:00-14:30

優惠：HK$443/2位，平均HK$221.5/位（原價HK$438/位）

（售價已包含以第1位成人原價餐費、原價加一服務費及第2位成人餐費HK$5）

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（圖片來源：KKday）

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半自助午餐時間：星期一至星期五12:00-14:30

優惠：HK$606/3位，平均HK$202/位（原價HK$438/位）

（售價已包含以原價計算1位成人餐費、2位原價加一服務費及第3位HK$128）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年5月8日12:00至5月14日23:59

用餐日期：2026年5月9日至6月30日

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

*大新信用卡用戶滿HK$800輸入【26KKDSB180】額外減HK$180，開放預訂至6月30日

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