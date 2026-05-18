強制舉報虐待兒童條例｜怎樣才算「虐兒」？ 個案拆解虐兒界線釐清疑慮
發佈時間：17:28 2026-05-18 HKT
虐兒｜父母對子女的愛毋庸置疑。然而在壓力、情緒的影響下，部分家長或會失控，繼而做出傷害孩子的行為。《強制舉報虐待兒童條例》於年初正式實施，家長最關心的莫過於怎樣才算「虐兒」？如何界定「管教」與「虐待」？過來人Sarah、香港救助兒童會總幹事曾迦慧、香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘，各自分享了他們的個人經驗和建議，希望藉此釐清大家的疑慮。
認識《強制舉報虐待兒童條例》
條例規定社工、教師、醫護等25類指定專業人員，若工作時懷疑兒童受嚴重傷害或有相關風險，須在切實可行範圍內盡快舉報。未能依例舉報者，最高可判處罰款五萬元及監禁三個月。
過來人分享：當丈夫失控時沒有選擇迴避
在媽媽Sarah（化名）面前，五歲的藍藍（化名）可以放心玩沙、撿石頭、大叫大笑；但在爸爸面前，她卻學會了看眉頭眼額，自覺收起爸爸不喜歡的東西。
Sarah的童年是在完整的四姊妹家庭中長大，父母雖然經常為錢爭吵，但她形容自己「童年好開心、好有安全感」。而她的丈夫，卻在截然不同的環境中成長 —— 由母親獨力撫養他和兩個姐姐長大，家境困難，曾靠綜援過活，導致丈夫性格內向，不喜歡與人交流。「他在一個缺乏愛的環境下長大，欠缺了一個模板，所以成為爸爸後，要花很長時間摸索。」Sarah說。
話雖如此，但Sarah確信丈夫是愛女兒的。她憶述，疫情期間不能到人多密集的地方，丈夫每天都會推着嬰兒車帶女兒到樓下散步、看日落，還不時跟未懂說話的藍藍自言自語地聊天。一向不愛群體活動的他甚至為了女兒願意出席學校的生日會，並留了頗長時間。
然而，夫妻在管教上也不時出現分歧。「疫情高峰時，藍藍在公園想撿沙石，丈夫會大聲喝止，並叫她立即抹手。」Sarah理解這是出於關心，但她不願扼殺孩子的探索天性，於是選擇避重就輕，跟藍藍說：「爸爸在場就不要這樣做，與媽媽一起時就隨意地玩。」過程中，藍藍逐漸學會看眉頭眼額，自覺收起手上「爸爸唔鍾意」的東西。但以下兩件事，Sarah沒有選擇迴避。
第一次，在他們經營的店舖裏，一歲多的藍藍扭計，丈夫控制不了脾氣，大聲喝罵，甚至揚言要用繩子綁住她，更真的拿出繩子來。Sarah立即攬住女兒擋在面前，制止丈夫，先安撫嚇哭的女兒。待丈夫冷靜後，她才跟他說：「你這樣做不對，會嚇到女兒，她只是個小朋友。」丈夫事後知道自己不對。Sarah形容他是「爆發型」，火遮眼時甚麼都顧不上，但過後會自我檢討。
第二次，丈夫飲醉酒後不慎弄傷女兒。Sarah沒有隱瞞，翌日上學前她問藍藍：「老師見到一定會問你，你打算點答？」藍藍答：「爸爸飲醉酒，不小心弄到我。」老師和學校社工聯絡Sarah，她亦如實交代。「我覺得不應該隱瞞，首先女兒沒有做錯，為甚麼要教她說謊？第二，我想讓丈夫知道，他的行為是會被人看見的，他需要控制自己。」
事後，Sarah把女兒送到親友家暫住，專心安撫丈夫。丈夫醒後看到女兒傷口照片，非常內疚。Sarah憶述，丈夫本身是極度注重安全的人。「藍藍小時候，他會包好所有櫃角、拆掉櫃門手柄，生怕女兒受傷。這樣的人卻因失控傷害了最想保護的人。」自此，他開始注意喝酒的分量與時間，甚至主動提出不在家飲酒。
社工曾透過錄音提醒丈夫，《強制舉報虐待兒童條例》已生效，再發生類似事件可能涉及舉報跟進。丈夫雖抗拒見社工，但Sarah認為他已意識到問題所在。「人好奇怪，他明明是愛女兒的，但失控那一刻就變成完全陌生的人，所以情緒管理真的很重要。」Sarah補充，正因為自己童年經歷過父母吵架、父親掉東西的場面，她反而更清楚自己不想重蹈覆轍。「我小時候媽媽不會阻止爸爸。但當我自己做了媽媽，一定要保護女兒，讓她知道有人會保護她，不用怕。」
香港救助兒童會總幹事曾迦慧：求助不等於示弱
香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示，Sarah這類個案在香港並不罕見。「許多父母愛護子女，卻受工作壓力、原生家庭經驗及夫妻管教差異影響，偶爾情緒失控。對幼兒而言，即使偶發，亦可能削弱安全感，及早預防尤其關鍵。」對於《強制舉報虐待兒童條例》，她強調：「當你感到就快失控，先確保孩子安全，再主動向社工求助，是最負責任的選擇。求助並不等於示弱。」
香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘：虐兒定義沒有因新例而改變
香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘強調，新的《強制舉報虐待兒童條例》並沒有改變虐兒的定義，政府還有一份《保護兒童免受虐待 —— 多專業合作程序指引》，當有懷疑虐兒個案發生，專業人士需要跟隨這份指引去處理個案；強制舉報是按《強制舉報者指南》就懷疑嚴重虐兒個案做多一個步驟去保護兒童。
界定是否虐兒的界線
岑姑娘指，懷疑虐兒個案的案情通常很複雜，要做界定不容易。試舉兩個案例以闡述：
|個案一
|個案二
|事件
|媽媽打就讀幼稚園K2的子女的臉
|媽媽打就讀幼稚園K2的子女的臉
|受傷部位
|臉頰
|臉頰近眼
|傷勢
|無傷痕
|臉上流血、條狀傷痕
|工具
|用手
|用籐條
|家長對兒童受傷後的反應
|家長用蘆薈為兒童塗抹
|無理會
|事件如何被發現
|家長主動告訴老師
|老師發現兒童臉上有傷痕，聯絡家長。
|家長對兒童的傷勢的解釋
|承認自己用手打兒童
|否認有打，說是兒童自己跌倒弄傷。
|家長的態度
|家長的態度合作，表示後悔，願意接受輔導，同意社工即日家訪。
|不合作，拒絕社工家訪、學校面談和老師送兒童去醫院。
|家庭支援網絡
|有支援，同住的親友願意協助照顧兒童和支援媽媽。
|無支援，婚姻關係差，常吵架。
|家長的情緒及精神健康狀況
|情緒有時激動，精神健康。
|媽媽有抑鬱症
|「多專業個案會議」議決
|由綜合家庭服務中心跟進
|由社會福利署保護家庭及兒童服務課跟進
「希望大家不要太在意是否成立為虐兒個案，重點是當家庭遇到嚴重問題，社工便會引入更多專業人員一起提供幫助。」
及早識別有需要的家庭
育有特殊學習需要（SEN）兒童、家長本身有情緒或精神健康問題、單親且缺乏支援的基層、家長童年有創傷、照顧者吸毒、照顧者成長在打罵環境等家庭都是高危。然而，部分社經地位高但管教思想傳統的家庭也要留意。岑姑娘指，這些家長非常重視成績，對年幼子女的要求高於成長階段能力所及，用嚴厲的方法管教，便容易「踩過界」，而且這類家庭往往因為面子問題而拒絕接受幫助。「不過，要留意的是評估有較大機會發生虐兒問題的家庭，不是標籤，而是希望及早識別有需要的家庭，提供支援，避免虐兒問題發生。」
留意呼吸 互相提醒
許多家長都想知道，怒氣攻心時有甚麼即時可行的方法冷靜下來，而深呼吸相信是不少家長都會採用的方法。岑姑娘指這方法是有效的，但也要有賴平日的練習。「如果當刻連深呼吸都做不到，可以嘗試『留意自己的呼吸』 —— 當你將注意力放在呼吸上面，你就會停一停，避免衝動。」她更借用紅綠燈比喻：心平氣和是綠燈，情緒開始高漲是黃燈，失控是紅燈。家長要學習察覺自己「亮黃燈」的訊號 —— 例如說話變快、聲量變大、音調變高。如果自己察覺不到，可以請家人幫忙提醒。
另一方法是「轉移注意力」。「去喝杯水、行開一下。如果家中有其他成員，可以互相補位。」岑姑娘表示，單親家庭或許較難處理，未必有人可以及時支援，只能靠家長自己的覺察力。但只要有決心，慢慢練習是可以做到的。
鄰舍守望幫助 避免問題惡化
雖然新條例只是指明25種專業人員遇到懷疑嚴重的虐兒個案需要根據法定要求強制舉報，但如果一般人懷疑鄰居、親友或孩子同學的家長可能有虐兒情況，岑姑娘表示最穩妥的方法是尋求社工協助或致電社會福利署的24小時熱線（2343 2255）。如果情況危急，社工會立即出動；如果不是危急個案，他們會轉介去當區的綜合家庭服務中心跟進。她強調：「不要因為怕尷尬、怕多事而不敢出聲。你的一個電話，可能救了一個小朋友。」
文：林詩敏
圖：李沃濤、PhotoAC、部分由受訪者提供
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