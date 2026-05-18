強制舉報虐待兒童條例｜怎樣才算「虐兒」？ 個案拆解虐兒界線釐清疑慮

虐兒｜父母對子女的愛毋庸置疑。然而在壓力、情緒的影響下，部分家長或會失控，繼而做出傷害孩子的行為。《強制舉報虐待兒童條例》於年初正式實施，家長最關心的莫過於怎樣才算「虐兒」？如何界定「管教」與「虐待」？過來人Sarah、香港救助兒童會總幹事曾迦慧、香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘，各自分享了他們的個人經驗和建議，希望藉此釐清大家的疑慮。

認識《強制舉報虐待兒童條例》

條例規定社工、教師、醫護等25類指定專業人員，若工作時懷疑兒童受嚴重傷害或有相關風險，須在切實可行範圍內盡快舉報。未能依例舉報者，最高可判處罰款五萬元及監禁三個月。

（資料圖片/圖片來源：PhotoAC）

過來人分享：當丈夫失控時沒有選擇迴避

在媽媽Sarah（化名）面前，五歲的藍藍（化名）可以放心玩沙、撿石頭、大叫大笑；但在爸爸面前，她卻學會了看眉頭眼額，自覺收起爸爸不喜歡的東西。

Sarah的童年是在完整的四姊妹家庭中長大，父母雖然經常為錢爭吵，但她形容自己「童年好開心、好有安全感」。而她的丈夫，卻在截然不同的環境中成長 —— 由母親獨力撫養他和兩個姐姐長大，家境困難，曾靠綜援過活，導致丈夫性格內向，不喜歡與人交流。「他在一個缺乏愛的環境下長大，欠缺了一個模板，所以成為爸爸後，要花很長時間摸索。」Sarah說。

話雖如此，但Sarah確信丈夫是愛女兒的。她憶述，疫情期間不能到人多密集的地方，丈夫每天都會推着嬰兒車帶女兒到樓下散步、看日落，還不時跟未懂說話的藍藍自言自語地聊天。一向不愛群體活動的他甚至為了女兒願意出席學校的生日會，並留了頗長時間。

然而，夫妻在管教上也不時出現分歧。「疫情高峰時，藍藍在公園想撿沙石，丈夫會大聲喝止，並叫她立即抹手。」Sarah理解這是出於關心，但她不願扼殺孩子的探索天性，於是選擇避重就輕，跟藍藍說：「爸爸在場就不要這樣做，與媽媽一起時就隨意地玩。」過程中，藍藍逐漸學會看眉頭眼額，自覺收起手上「爸爸唔鍾意」的東西。但以下兩件事，Sarah沒有選擇迴避。

Sarah陪着藍藍閱讀，享受溫馨的親子時光。（圖片來源：《親子王》）

第一次，在他們經營的店舖裏，一歲多的藍藍扭計，丈夫控制不了脾氣，大聲喝罵，甚至揚言要用繩子綁住她，更真的拿出繩子來。Sarah立即攬住女兒擋在面前，制止丈夫，先安撫嚇哭的女兒。待丈夫冷靜後，她才跟他說：「你這樣做不對，會嚇到女兒，她只是個小朋友。」丈夫事後知道自己不對。Sarah形容他是「爆發型」，火遮眼時甚麼都顧不上，但過後會自我檢討。

第二次，丈夫飲醉酒後不慎弄傷女兒。Sarah沒有隱瞞，翌日上學前她問藍藍：「老師見到一定會問你，你打算點答？」藍藍答：「爸爸飲醉酒，不小心弄到我。」老師和學校社工聯絡Sarah，她亦如實交代。「我覺得不應該隱瞞，首先女兒沒有做錯，為甚麼要教她說謊？第二，我想讓丈夫知道，他的行為是會被人看見的，他需要控制自己。」

無論玩甚麼，藍藍知道媽媽永遠在背後支持她、保護她。（圖片來源：《親子王》）

事後，Sarah把女兒送到親友家暫住，專心安撫丈夫。丈夫醒後看到女兒傷口照片，非常內疚。Sarah憶述，丈夫本身是極度注重安全的人。「藍藍小時候，他會包好所有櫃角、拆掉櫃門手柄，生怕女兒受傷。這樣的人卻因失控傷害了最想保護的人。」自此，他開始注意喝酒的分量與時間，甚至主動提出不在家飲酒。

社工曾透過錄音提醒丈夫，《強制舉報虐待兒童條例》已生效，再發生類似事件可能涉及舉報跟進。丈夫雖抗拒見社工，但Sarah認為他已意識到問題所在。「人好奇怪，他明明是愛女兒的，但失控那一刻就變成完全陌生的人，所以情緒管理真的很重要。」Sarah補充，正因為自己童年經歷過父母吵架、父親掉東西的場面，她反而更清楚自己不想重蹈覆轍。「我小時候媽媽不會阻止爸爸。但當我自己做了媽媽，一定要保護女兒，讓她知道有人會保護她，不用怕。」

放學後，藍藍牽着媽媽的手，一邊走一邊分享學校發生的趣事。（圖片來源：《親子王》）

香港救助兒童會總幹事曾迦慧：求助不等於示弱

香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示，Sarah這類個案在香港並不罕見。「許多父母愛護子女，卻受工作壓力、原生家庭經驗及夫妻管教差異影響，偶爾情緒失控。對幼兒而言，即使偶發，亦可能削弱安全感，及早預防尤其關鍵。」對於《強制舉報虐待兒童條例》，她強調：「當你感到就快失控，先確保孩子安全，再主動向社工求助，是最負責任的選擇。求助並不等於示弱。」

香港救助兒童會總幹事曾迦慧（圖片來源：受訪者提供）

香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘：虐兒定義沒有因新例而改變

香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘強調，新的《強制舉報虐待兒童條例》並沒有改變虐兒的定義，政府還有一份《保護兒童免受虐待 —— 多專業合作程序指引》，當有懷疑虐兒個案發生，專業人士需要跟隨這份指引去處理個案；強制舉報是按《強制舉報者指南》就懷疑嚴重虐兒個案做多一個步驟去保護兒童。

香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘（圖片來源：受訪者提供）

界定是否虐兒的界線

岑姑娘指，懷疑虐兒個案的案情通常很複雜，要做界定不容易。試舉兩個案例以闡述：

個案一 個案二 事件 媽媽打就讀幼稚園K2的子女的臉 媽媽打就讀幼稚園K2的子女的臉 受傷部位 臉頰 臉頰近眼 傷勢 無傷痕 臉上流血、條狀傷痕 工具 用手 用籐條 家長對兒童受傷後的反應 家長用蘆薈為兒童塗抹 無理會 事件如何被發現 家長主動告訴老師 老師發現兒童臉上有傷痕，聯絡家長。 家長對兒童的傷勢的解釋 承認自己用手打兒童 否認有打，說是兒童自己跌倒弄傷。 家長的態度 家長的態度合作，表示後悔，願意接受輔導，同意社工即日家訪。 不合作，拒絕社工家訪、學校面談和老師送兒童去醫院。 家庭支援網絡 有支援，同住的親友願意協助照顧兒童和支援媽媽。 無支援，婚姻關係差，常吵架。 家長的情緒及精神健康狀況 情緒有時激動，精神健康。 媽媽有抑鬱症 「多專業個案會議」議決 由綜合家庭服務中心跟進 由社會福利署保護家庭及兒童服務課跟進

「希望大家不要太在意是否成立為虐兒個案，重點是當家庭遇到嚴重問題，社工便會引入更多專業人員一起提供幫助。」

界定虐兒不止評估兒童有無被打，還包括疏忽照顧、性侵犯等。（資料圖片／圖片來源：PhotoAC）

及早識別有需要的家庭

育有特殊學習需要（SEN）兒童、家長本身有情緒或精神健康問題、單親且缺乏支援的基層、家長童年有創傷、照顧者吸毒、照顧者成長在打罵環境等家庭都是高危。然而，部分社經地位高但管教思想傳統的家庭也要留意。岑姑娘指，這些家長非常重視成績，對年幼子女的要求高於成長階段能力所及，用嚴厲的方法管教，便容易「踩過界」，而且這類家庭往往因為面子問題而拒絕接受幫助。「不過，要留意的是評估有較大機會發生虐兒問題的家庭，不是標籤，而是希望及早識別有需要的家庭，提供支援，避免虐兒問題發生。」

長期用負面說話責罵兒童，只顧成績而忽視兒童的情緒需要，對兒童的成長會產生負面影響。（資料圖片／圖片來源：PhotoAC）

留意呼吸 互相提醒

許多家長都想知道，怒氣攻心時有甚麼即時可行的方法冷靜下來，而深呼吸相信是不少家長都會採用的方法。岑姑娘指這方法是有效的，但也要有賴平日的練習。「如果當刻連深呼吸都做不到，可以嘗試『留意自己的呼吸』 —— 當你將注意力放在呼吸上面，你就會停一停，避免衝動。」她更借用紅綠燈比喻：心平氣和是綠燈，情緒開始高漲是黃燈，失控是紅燈。家長要學習察覺自己「亮黃燈」的訊號 —— 例如說話變快、聲量變大、音調變高。如果自己察覺不到，可以請家人幫忙提醒。

另一方法是「轉移注意力」。「去喝杯水、行開一下。如果家中有其他成員，可以互相補位。」岑姑娘表示，單親家庭或許較難處理，未必有人可以及時支援，只能靠家長自己的覺察力。但只要有決心，慢慢練習是可以做到的。

深呼吸、喝杯水稍作冷靜，都是情緒瀕臨爆發時可以採用的急救方法。（資料圖片／圖片來源：PhotoAC）

鄰舍守望幫助 避免問題惡化

雖然新條例只是指明25種專業人員遇到懷疑嚴重的虐兒個案需要根據法定要求強制舉報，但如果一般人懷疑鄰居、親友或孩子同學的家長可能有虐兒情況，岑姑娘表示最穩妥的方法是尋求社工協助或致電社會福利署的24小時熱線（2343 2255）。如果情況危急，社工會立即出動；如果不是危急個案，他們會轉介去當區的綜合家庭服務中心跟進。她強調：「不要因為怕尷尬、怕多事而不敢出聲。你的一個電話，可能救了一個小朋友。」

（資料圖片／圖片來源：PhotoAC）

文：林詩敏

圖：李沃濤、PhotoAC、部分由受訪者提供

相關文章｜談《強制舉報虐待兒童條例》回顧不幸往事 法例定下仍需大人遵守、認識與執行︳蔡世鴻校長隨筆