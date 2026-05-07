人文科 x 科學科 x 中英數全科發力 校長老師溫習貼士助孩子備戰期終試｜《親子王》新一期精選內容

踏入5月，小學的期終試接踵而來，學生和家長都需要為各科考核做足準備，尤其是本學年在小一及小四新分拆的人文科及科學科，未必每位學生已掌握竅門，如何在試前提升認知、增加對課程內容的了解，是不少學生的疑惑。校長及老師們為學生及家長，提供人文科、科學科及中英數三主科的溫習錦囊，務求協助學生保住基本分，亦有力爭取更佳成績。

人文科、科學科 靈活面對各種題型

屯門區中華基督教會何福堂小學尹淑芬校長，跟科學及人文科統籌主任葉穎琦一起闡述溫習重點。尹淑芬校長強調人文科重理解忌死記，試題多以生活化或社會化情境出發，整體評核明顯側重思考過程與回應質素。科學科的試題形式多樣化，評核要求需清晰而具體，更講求科學探究能力；尹校長建議家長鼓勵子女利用圖像、簡圖或流程圖整理所學概念，並透過日常生活例子加深理解與記憶。

（圖片來源：受訪者提供）

溫習攻略：

鞏固基本概念：掌握各單元核心，如能量形式與轉換、物質特性、動植物基本結構等。學會分辨相近概念（熱與溫度、重量與質量），避免混淆失分。能用自己的話配合生活例子解釋，理解更牢固。 加強科學探究能力：實驗題着重理解設計原意，例如公平測試中哪些條件須保持不變、實驗目的為何。不少學生只記結論，忽略步驟背後的科學原理，因而失分。溫習時應重溫課堂實驗紀錄，清楚每步作用。 提升應用與解釋能力：日常情境題（如地面濕滑為何易跌、金屬為何觸感較冷）要求運用所學解釋。高分答案不止描述現象，更能說明原因。養成用「因為……所以……」完整句子表達因果關係，作答表現會更理想。

中華基督教會何福堂小學尹淑芬校長（左）、科學及人文科統籌主任葉穎琦（圖片來源：受訪者提供）

中文科 糾正錯字免拉低分

溫中文時，Mr. Alex建議家長可以跟孩子具體互動，並協助收集「生活素材庫」，在日常聊天時引導觀察，例如：「啱啱响商場見到細路喊，你估佢點解喊？佢個樣係點？」記錄這些對話，就是寫作的心理描寫素材。

進研教育中文科主任Mr. Alex Hon（圖片來源：受訪者提供）

英文科 文法必須準確

英文科主任Mr. Henry建議家長為子女創造「錯誤博物館」，把在默書等錯過的串字或文法，拍照或用電腦打印出來，將錯誤與改正後的句子並列，貼在家中當眼位置，每天看30秒，遠比抄寫10次更有效。家長亦可以「扮唔識」，讓孩子當小老師，他們在解釋過程中，邏輯會更清晰。

進研教育英文科主任Mr. Henry Tsoi（圖片來源：受訪者提供）

數學科 錯題重做最實際

說來似搞笑，可是數學科主任Mr. Jay指出，很多時數學失分都是因為草稿太亂，抄錯字所致！「建議家長要求孩子將草稿紙摺成方格書寫，更必須寫題號，考試前多練習使用整齊的草稿紙，考試時才不會亂。」

進研教育數學科主任Mr. Jay Ng（圖片來源：受訪者提供）

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當愛失控時 強制舉報虐待兒童條例下的掙扎與守護

父母對子女的愛毋庸置疑。然而在壓力、情緒的影響下，部分家長或會失控，繼而做出傷害孩子的行為。《強制舉報虐待兒童條例》於年初正式實施，家長最關心的莫過於怎樣才算「虐兒」？如何界定「管教」與「虐待」？過來人Sarah、香港救助兒童會總幹事曾迦慧、香港青少年服務處專業項目經理岑穎忻姑娘，各自於今期《親子王》分享了他們的個人經驗和建議，希望藉此釐清大家的疑慮。

（圖片來源：PhotoAC）

孩子口氣重、大便乾？中醫教你通腸胃、清積熱

媽媽們是否有這樣的經驗？每晚親吻孩子道晚安時，聞到一陣酸腐的口氣；或是發現孩子排便困難，大便乾結如羊屎？這往往是身體發出的「積熱」信號。《黃帝內經》云：「六腑者，傳化物而不藏」。腸胃如同身體的下水道，以通為用、以降為順。一旦通道堵塞，廢物積聚體內化熱，便會引發口氣重、腹脹、大便乾結等問題。即睇今期《親子王》，由中醫為大家講解。

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