惠康優惠｜惠康初夏大折日限定88折 一連7日精選產品加推優惠：雪糕/紅白酒額外有折

每到周末，爸媽們又要到超級市場入貨，為一家大小的日用品作儲備。惠康於這個周末（5月9日）特別推出惠康初夏大折日限定1日88折，只要於全線惠康門市買滿$168即享全場88折，於5月8日至14日更有一連7天有多款精選產品推出優惠，如家庭裝雪糕2件或以上9折、精選碗麵5碗或以上即享8折等，於5月9日更可享疊加「折上折」優惠，即睇惠康優惠詳情與必入手抵買貨品。

惠康優惠︳惠康初夏大折日限定88折

今個周末（5月9日）惠康將推出「初夏大『折』日」，於當日到全線惠康門市買滿HK$168，即享全場88折*優惠！同期還有全線紅/白餐酒買滿HK$300享額外85折等優惠；於5月9日還有「一日限定限時超抵推介」，當日有多款精選食材及生活用品以驚喜價發售，包括泰國TP金枕頭榴槤、越南業務用鳳尾虎蝦等，記住要把握機會當日到門市選購！

（圖片來源：惠康）

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於5月8日至14日一連7天，任選精選碗麵（杯麵、日清咚兵衛烏冬95克、一蘭拉麵、原箱優惠、急凍及冷藏食品、贈品/換購品除外）5碗或以上即享8折、任選家庭裝雪糕（420毫升-1.98公升）2件或以上或任選常溫支裝飲品（樽裝水除外）4支或以上更可享9折。

Dreyer's 各款家庭裝雪糕750毫升 88 及 9 折後價折實價$86.4/3件（平均$28.8/件；優惠價$109/3件，標準價$65/件）（圖片來源：惠康）

同場更有4款堅著數推介，組合入手更有多款贈品，如入手4支Darlie清新薄荷/淡雅花香/清香白桃酵素牙膏120克（$192/4支），即可獲贈總值$321贈品，包括維達4D立體壓花衛生紙、金鳳泰國頂級茉莉香米3公斤等，絕對抵買！

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