母親節專訪│俄羅斯媽媽創作有聲書為香港人記錄城市聲音 以繪本跟大家一起「加油」

母親節專訪｜遠在俄羅斯，曾有一位13歲女孩渴望成為作家，當她拿起筆，卻發現未有足夠實力，唯有將夢想凍結。升大學時，女生選修英文和中文，畢業後先到中國工作，希望學以致用，後來輾轉到了香港發展並結識荷蘭籍丈夫，兩名孩子George和Isabella也在本市出生。昔日那個俄羅斯女孩，曾以為夢想已煙遠，最終推出了專為在香港生活或曾經在本市成長的小朋友創作的有聲書《湯米和莉莉的小耳朵香港遊記》（Sounds of Hong Kong with Tommy and Lily），作者Baksheeva, Liudmila Rijk（Mila）是兩孩之母，這本書的初衷，正是為他們而寫。

母親節專訪｜從俄羅斯到香港，這段旅程令Mila美夢成真，為孩子寫書。（圖：陳仲樑）

聽見聲音中的美麗

由上班族變搖筆桿，只因Mila被公司辭退，離開工作多年的崗位，生活頓時踏了一腳空。「幸運是丈夫非常支持自己，他不斷提醒，或許這是時候做自己喜歡的事了。」Mila記得哥哥出生時，她的媽媽送來了一本簡單的有聲書，只有一些日常聲音，連文字也沒有。「當時拿着它已想，為何沒有一本關於香港的有聲書呢？這座城市擁有獨特的節奏和聲音，值得被記住；剛好這一刻自己有時間了，是時候將意念實現。」

關於香港的聲音，Mila腦袋立即跳出八達通的「嘟」、雪糕車的〈藍色多瑙河〉、港鐵廣播聲等，書中主角Tommy和Lily，原型正是George和Isabella，當時他倆分別兩歲半和一歲（現在已五歲和三歲半），一個牙牙學語，另一個常重複同一個音節，自得其樂，他們的聲音正好刺激媽媽的靈感。

（圖：陳仲樑）

聲音近在咫尺，卻又帶着距離。落實創作，Mila開始尋聲，這任務倒比想像中容易，只要留意甚麼聲音能吸引家中兩小，就是答案。「後來又想到要加入傳統文化元素，如龍舟鼓聲和舞獅聲，特別是前者的聲音對我有非凡意義，因為我曾是荷蘭龍舟隊隊員，過往曾參加『國際龍舟邀請賽』，橙色是荷蘭的代表色，所以書中的龍舟隊也是穿上橙色制服。」爬龍舟的頁面有「GaYoung」（加油）二字，這是Mila當初訓練時隊友教她的廣東話，現在她去訓練，孩子也會在岸高喊「Ga-Young Mama」。「他們從書中學到這個廣東話，最初以為龍舟的名字就是『加油』，每當看到龍舟，他們會興奮地說：有一艘『加油』呀！」油是不怕加的，Mila最開心是很多家長跟她反映，孩子看書後學會了怎麼為別人加油，不過最感動是竟有很多移居外地的港人，告訴她透過書本，讓孩子記得香港的聲音，連結他們的回憶，甚至趁着回港探親時，走到書中的地方打卡，由聲音傳播文化，Mila不諱言由她這外國人做到了。

後記：美夢成真

從拿着手機四處錄音，到美夢終成為手中一本本有分量的實體書，當George和Isabella捧着媽媽的書閱讀，Mila形容那是她人生最激動的時刻之一。「他們立刻在Tommy和Lily身上認出了自己，每當我們在家看這本書時，他們也會把它叫成《Sounds of Hong Kong with Georgeand Isabella》。」Mila說來沒有淚光，聲音卻流露出一份摯誠的閃光。

一家四口在香港紮根，兩小是Mila的靈感繆思。（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：陳仲樑



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