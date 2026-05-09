母親節專訪│SEN孩媽升小面對新挑戰 選擇性緘默症女兒在校不吃不喝 靠一方法拆解

母親節專訪｜從事幼兒教育近20年，曾任幼稚園校長，擁有兒童遊戲治療執行師等多項專業認證，現為幼教中心創辦人兼導師的Miss JoJo，CV資歷厚。身為兩孩之母，她笑言正煩惱如何跟15歲青春期的哥哥相處，同時要花心思照顧今年六歲、有「選擇性緘默症」的女兒。這是一種焦慮障礙，患者在特定場所無法說話，在熟悉環境則可正常溝通，一般在二至四歲出現症狀，Miss JoJo的女兒K2時，被幼稚園老師發現不說話。「女兒K1時正值疫情，長期戴口罩，所以老師不確定情況，到K1尾開始不用戴口罩，她卻非常抗拒，連吃茶點也不想除下。」Miss JoJo循循善誘，逗得女兒每周只戴三天口罩，老師說確定看到她嘴巴沒動，提醒要做評估。平常接放學，女兒踏出校門就叫媽媽，但回家路上老嚷着上洗手間，Miss JoJo已起疑，因為幼稚園有排洗時間，沒理由那麼急。評估後心理學家結論，可能疫情令女兒把學校與「不說話、不吃茶點、不喝水」連結，突然改變引發內在焦慮，但可慢慢調節。

母親節專訪｜從事教育工作多年的SEN孩媽媽Miss JoJo，早已是兩孩之母。（圖：李沃濤）

升小面對新挑戰

知悉女兒有特殊需要，Miss JoJo立即安排遊戲治療，頭幾堂女兒是哭着進課室，後來漸見成果，在幼稚園雖仍沉默是金，卻自創一些手勢跟老師溝通，甚至笑到有噴氣聲，「老師以為她準備說話了。」最突破是畢業禮上，女兒總算能開心跳舞。畢業代表要升小，小一面試時，本以為全軍覆沒，畢竟即使做了很多心理建設，女兒還是開不了口，沒料最後有兩所私校取錄。「雖然不知道她面試這兩所學校時做過甚麼，但肯定有發出過聲音！很感動呢！（眼濕濕）」當眼前疑無路，往往柳暗花明，MissJoJo沒想過上學第一周，學校社工已經主動關注女兒狀況。「本來打算兩周後才聯絡班主任，因為心理學家希望轉環境能刺激女兒說話，沒料學校反應更快。」平日幫人家子女解難，面對自己女兒就逐步解結，奇蹟雖未出現，至少女兒現時在校內肯上洗手間、喝水，唯獨仍沒有說話和進食。

眼濕濕（圖：李沃濤）

「選擇性緘默症」女兒 在校進食的爭戰

Miss JoJo深知限制女兒的不是能力，但她決不在小學喝水和食飯，只好想辦法。「第一個月有訂飯，但她原個飯盒拿回家。老師說不如將學校用的飯碗帶回家讓她習慣，可是跟女兒傾談後，發現她是不想別人看到其嘴巴動 —— 不想別人知道她會說話和進食。」最終Miss JoJo為女兒買到一款喝水時會遮着嘴巴的水樽（她在記者前示範了一次），吃飯則用「喝」的方法。「浸了一壺cereal給她，結果她吃了一口。」Miss JoJo問女兒可以吃三口嗎？連哥哥也做說客。「要每口每口勸說，到現在都不是每天肯吃。」媽媽大花心思，將四片方包切到細細粒，笑言：「至少有進食，有維持生命。」深覺Miss JoJo女兒是另一種聰明，因為懂得討價還價，譬如媽媽說25號帶cereal，她會反問28號不行嗎？6月底已放暑假，媽媽約定個女6月前要由水樽改用盤子進食。「告訴她升二年級要有突破，最終她選了6月10日，希望真能做到。」

見Miss JoJo跟小朋友的相處，就明白她為何如此熱愛教育工作。（圖：李沃濤）

社工見她午餐時間「不吃飯」，於是邀請她到其房間玩，某次播放大熱神曲〈Golden〉時，竟引得小女生Yes了一聲。「我假裝不知道，沒料她回家後跟我說：『响學校唔小心講咗Yes，下次我會小心啲』，哎！」爸爸倒樂觀，覺得「唔好理嗰粒音有幾細聲，至少外人都聽到佢把聲！」懷着樂觀總有轉機，Miss JoJo深信與其逃避，倒不如直球面對，切勿錯過黃金治療期。「這是我對家長的忠告，也是慶幸自己有做的事。」

小朋友都愛黏着Miss JoJo （圖：李沃濤）

後記：世上另一個我

一直談妹妹，別忘了哥哥，Miss JoJo說就算已是少年，還是會想起他出生時軟綿綿、像麵糰的模樣，兩個孩子她都愛，只是這一刻妹妹更需要她，難得哥哥也諒解。「總覺得我是生了自己出來！（吓？）小時候個性害羞，是那種不喜歡老師叫名字答問題的人，只是我並不認為學校是不能說話的地方。」Miss JoJo認為上天讓她生了另一個自己，就似安排她回顧自己的成長，重新再經歷生命。

哥哥大手拖小手，手足之情就是如此。（圖：受訪者提供）

跟Miss JoJo傾談，除了一對兒女，提得最多是她口中的神隊友妹妹，不論工作或生活都是最佳拍檔，坦言「生命中無咗佢唔得」。（圖片來源：受訪者提供）

文：劉佩樺 圖：李沃濤、受訪者提供

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