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香港萬怡酒店海鮮自助餐低至48折 低至$228歎新鮮即開生蠔/冰鎮海鮮 母親節送紅白酒｜親子優惠

親子
更新時間：12:43 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:43 2026-05-05 HKT

5、6月是屬於爸爸媽媽的月份，就趁母親節、父親節帶兩位去吃大餐，好好慰勞一下衣不解帶照顧我們的父母。今日（5日）下午6點，位於(西環的香港萬怡酒店推出自助餐優惠，低至48折即可盡情歎海鮮，還有刺身、新鮮即開生蠔及12款Movenpick雪糕，晚餐時段更可無限暢飲生啤！母親節晚餐預訂6位成人/長者即送紅酒或白酒！即睇自助餐優惠詳情，快快預約。

親子優惠｜香港萬怡酒店海鮮自助餐低至48折 

位於西環的香港萬怡酒店MoMo Café推出 全新主題「南洋薰風 · 惹味之夏」，除了雪場蟹腳、新鮮即開生蠔等冰鎮海鮮，還有泰式椰子雞湯、香茅青檸蒸石斑柳、泰式酸辣蝦球、新加坡參巴炒海鮮、馬來西亞燒雞、越式蔗蝦等充滿東南亞風味的美食；現在更有買一送一快閃優惠，全新兩大一小家庭套票激更低至48折，人均只需$228起可盡情歎美食。喜歡港式美食的就要去歎今個月的「維港經典．黃金傳奇」主題自助餐，有燒乳鴿、酥皮海鮮盒、錦鹵雲吞、懷舊砵仔糕、芝麻卷、麥芽糖威化餅。

「維港經典．黃金傳奇」主題自助餐（圖片來源：KKday）
「維港經典．黃金傳奇」主題自助餐（圖片來源：KKday）

母親節自助午餐特色（5月9日）菜將有冰鎮海鮮，包括鮮蝦、愛爾蘭黃金螺、鮮蜆、新鮮即開生蠔（每位成人奉送兩隻）；亦有壽司卷、無限供應刺身，貼愛吃中菜的可選香醋豬腳薑、雜菌蟹肉扒時蔬、南乳炆齋、清蒸原條龍虎班、海南雞，小朋友奐可吃MoMo特色石烤比薩、韓式烤肉烤肉與Movenpick雪糕，又有爸爸最愛的紐西蘭肉眼牛排、燒羊腿，午餐也可得盡興。

母親節自助餐（圖片來源：KKday）
母親節自助餐（圖片來源：KKday）

而母親節自助晚餐更有雪場蟹腳、還有滋補燉桃膠雪耳紅棗，更加入蒜蓉粉絲蒸扇貝、即煮龍蝦汁海鮮意粉、北菇扣鵝掌、蟹肉伊麵等矜貴菜式，還有12款味道Movenpick雪糕，更可任飲時代及好卡頓生啤呢！父親節自助晚餐（6月20日至21日）更有泰式香辣燒生蠔、特式紅酒燒鴨、粟米蟹肉羹、紅燒乳鴿呢！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情：

【快閃優惠｜低至5折】母親節自助午餐｜每位成人附上新鮮生蠔兩隻|刺身｜冰鎮海鮮｜6款Movenpick雪糕
用餐時段：2026年5月9日第一段11:30-13:00/第二段13:30-15:30
優惠：成人HK$228/位，長者HK$203/位，兒童HK$179/位（原價：成人HK$418/位，長者HK$372/位，兒童HK$328/位）
*每位成人奉送即開生蠔兩隻（已包括加一服務費）
購買連結：＞＞按此＜＜

【母親節早鳥優惠｜低至6折】自助晚餐｜每位附上新鮮生蠔兩隻｜刺身｜冰鎮海鮮｜6款Movenpick雪糕
用餐時段：2026年5月9日18:30-21:30
優惠：成人HK$519/位，長者HK$487/位，兒童HK$455/位（原價：成人HK$713/位，長者HK$669/位，兒童HK$625/位）
*母親節禮遇：預訂6位成人/長者（兒童不計算在內），即可送一支紅酒/白酒！12位即送2支，如此類推，先到先得，送完即止
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【父親節早鳥優惠｜低至65折】海鮮晚餐自助餐|12款Movenpick雪糕｜任食生蠔｜任飲生啤
用餐時段：2026年6月20-21日18:30-21:30
優惠：成人HK$449/位，長者HK$413/位，兒童HK$314/位（原價：成人HK$658/位，長者HK$605/位，兒童HK$460/位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜成人買一送一｜人均HK$341起】海鮮晚餐自助餐|12款Movenpick雪糕｜任食生蠔｜任飲生啤
用餐時間：18:30-21:30
優惠：
．星期一至四HK$682/2位，平均HK$341/位（原價HK$1,250/2位）
．星期五至日及公眾假期HK$718/2位，平均HK$359/位（原價HK$1,316/2位）
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜長者買一送一｜人均HK$311起】海鮮晚餐自助餐|12款Movenpick雪糕｜任食生蠔｜任飲生啤
優惠：
．星期一至四HK$622/2位，平均HK$311/位（原價HK$1,140/2位）
．星期五至日及公眾假期HK$660/2位，平均HK$330/位（原價HK$1,210/2位）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜低至57折｜四位成人優惠】海鮮晚餐自助餐｜冰鎮海鮮｜任食生蠔｜12款Movenpick 雪糕
優惠：
．星期一至四HK$1,288/4位，平均HK$322/位（原價HK$2,272/4位）
．星期五至日及公眾假期HK$1,388/4位，平均HK$347/位（原價HK$2,392/4位）
預訂日期：6月1日至8月31日
購買連結：＞＞按此＜＜

【快閃優惠｜低至48折｜兩大一小家庭套票】海鮮晚餐自助餐｜冰鎮海鮮｜任食生蠔｜12 款Movenpick 雪糕
用餐時間：18:30- 21:30
優惠：
．星期一至四HK$809/3位，平均HK$270/位（原價HK$1,676/3位）
．星期五至日及公眾假期HK$848/3位，平均HK$283/位（原價HK$1,776/3位）
*家庭套票包含2位成人及1位3-11歲小童同時使用
購買連結：＞＞按此＜＜

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

優惠詳情：
優惠期（預訂期）：2026年5月5日18:00至5月11日23:59
用餐日期：2026年5月5日至8月31日
地址：香港西營盤干諾道西167號MoMoCafé香港萬怡酒店(西環)
*以上優惠價已包括加一服務費

購買連結：＞＞按此＜＜

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