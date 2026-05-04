消防處活動｜免費港島防災應急準備日 海上救援演練示範/兒童制服體驗/充氣彈床 附活動日期地點

這個母親節除了帶小朋友去吃大餐，也可以一起過個寓玩於學的溫馨節日。香港消防處每月都會於不同地區的消防局舉辦開放日，以不同的遊戲、示範等讓大家更多了解消防及救護的救援工作，以及學習更多應急知識。今個星期日（10日）又有新活動，更有海上救援演練示範，即睇活動詳情，到時帶同小朋友免費參加。

消防處活動︳免費消防活動 港島防災應急準備日

於5月10日（星期日）母親節舉行「港島防災應急準備日」，當日場地將會有多個免費活動，如防災應急教育攤位遊戲、消防及救護車輛與工具展示，也會有⁠心肺復甦法體驗、無人機及消防船模型展示、「防煙頭套」體驗、攤位遊戲，今次更會有海上救援示範，也會趁颱風季節來臨前，教市民認識水上活動的安全守則。

消防處活動︳免費消防活動 港島防災應急準備日（圖片來源：Facebook@香港消防處）

少不了最受歡迎的充氣彈床、兒童消防及救護制服穿著體驗及拍照，也會娑發⁠精美紀念品，到時一齊去了解消防同救護嘅工作，提升防災應急意識喇！

消防處活動︳5月份兩大免費消防活動（圖片來源：FB@消防處）

點擊圖片瀏覽以往消防處活動花絮：

「港島防災應急準備日2026」

日期：5月10日（星期日）

時間：上午10:00 至下午4:00

地點：西營盤東邊街北16號中山紀念公園

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