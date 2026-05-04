一條龍學校｜香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學2027/28小一入學簡介會暨學校開放日 熱門直資47人爭一學位

一條龍學校｜作為由大學營辦的「一條龍」直資名校，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學熱門程度不言而喻。學校秉承浸大的辦學理念，致力推動全人教育，培育具創意、關愛精神和國際視野的學生。校方每年接獲約7,000個小一申請，然而小一學額只有百多個，平均47人爭1位，可謂一位難求。校方將於6月6日舉行2027/28學年小一入學簡介會及開放日，即睇報名詳情及活動詳情。

學校開放日｜一條龍直資名校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

位於沙田石門的「一條龍」直資名校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，提供由小一至中六的「12年一貫」教育，多年來深受家長歡迎。學校將於2026年6月6日舉辦小一入學簡介會暨學校開放日，屆時參加者不但可以接收更全面的入學資訊，更有機會親身參觀校園。活動設上午及下午兩場，2026年5月6日10:00起開始接受網上登記。由於預計報名反應熱烈，每組家庭只可登記一場，每組已登記家庭最多可供兩位成人及一位學生出席。而簡介會只為K2或N3家長而設，為確保每組家庭均有機會接收入學資訊，每組已登記家庭只限一位家長出席簡介會，其餘的家庭成員可參觀校園。心儀該校的家長，記得mark實日期時間啦！

（圖片來源：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校網）

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全人教育與科技創新的完美結合

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學秉承浸大教育使命，以「全人教育」為核心，致力培養具備國際視野與人文素質的未來領袖。學校著重培育學生「三能」（創造能力、解難能力和閱讀能力），在英語、中文及資訊素養的環境下學習，並鼓勵學生在不同的學科上應用「三能」學習，以「熱愛學習，學會學習」為終身目標；同時通過互動的教學方式，幫助同學充分發揮個人潛能。學校推行自主學習及專題導向學習模式，以互動及真實的學習任務，鼓勵勵學生跨學科探索。高中階段，學生除可修讀香港中學文憑課程（HKDSE）外，亦可選擇英國高級程度會考（GCE A-Level）課程，學校近年於國際試中表現亮麗，於2025年GCE A-level考試中，有超過7成半學生取得A或A*的優異成績，並有11名學生奪得全A*滿分。

（圖片來源：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校網）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校舍佔地一萬二千平方米，中小學相連，設施極為豐富，設有科創學習中心、宇宙探索館、STEAM 教室及校園廣播電視台。體育方面，擁有攀石場、田徑跑道以及近年落成的「郭一葦文體綜合大樓」，提供室內游泳池與健身中心，全面支援學生的體藝發展。根據2024/25學年及2025/26學年的小學及中學本地課程，學費約為每年 $44,800（分10期繳交）；中五至中六的 GCE A-Level 課程則約為每年 $50,320。學校設有完善的學費減免計劃及各項獎學金，鼓勵體藝或學業表現傑出的學生。

（圖片來源：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學校網）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 2027 / 28小一入學簡介會暨學校開放日

日期：6月6日（星期六）

時間： 上午場 09:30 - 11:30（簡介會 09:30 - 10:45）、下午場 13:30 - 15:30（簡介會 13:30 - 14:45）

地址：沙田石門安睦里6號

報名： https://bit.ly/4dRfG5f（5月6日10:00起接受登記）

查詢：2636 7382

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