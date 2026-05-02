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非遺手作市集古蹟新體驗 免費導賞團參觀前粉嶺裁判法院+非遺工作坊｜親子好去處

親子
更新時間：13:36 2026-05-02 HKT
發佈時間：13:36 2026-05-02 HKT

香港雖只是地圖上的「一點」，卻承載數千年的歷史，數百項非物質文化遺產（非遺）手工藝把這些文化記憶世代相傳下去。想小朋友深入認識博大精深的中華文化，可參加由香港青年協會生活學院與青協領袖學院合辦「非遺手作市集」，透過攤位及工作坊等，一起去親身體驗這些傳統非遺手工藝。

親子好去處｜非遺手作市集古蹟 近距離欣賞精湛技藝

非遺手作市集將設有由本地傳統手工藝導師及非遺傳藝人主理的14個特色攤位，到時可了解中藥香包、醒獅汽球、宋錦飾品等多項傳統手工藝的製作及歷史，也可近距離欣賞師傅的精湛技藝，於指定時段更有吹糖工藝表演。同場還有多場體驗工作坊，「青花瓷小熊掛飾工作坊」將青花瓷藝術融入現代可愛的小熊造型、「港式茶餐廳飾物工作坊」則用茶餐廳食物及茶具轉化為精緻的小飾物。現時工作坊網上報名已額滿，但已預留少量現場報名名額，大家可去市集時查詢。

港式茶餐廳飾物工作坊（圖片來源：香港青年協會生活學院與青協領袖學院）
港式茶餐廳飾物工作坊（圖片來源：香港青年協會生活學院與青協領袖學院）

活動將於屬香港三級歷史建築的「前粉嶺裁判法院」舉行，大家可順道參觀這所昔日新界區第一間司法機構，到時亦會有免費導賞團帶大家帶領穿梭古今，深入認識昔日裁判法院的事跡與司法發展，了解北區的歷史與建築文化。

市集將設有由本地傳統手工藝導師及非遺傳藝人主理的14個特色攤位，到時可了解中藥香包、醒獅汽球、宋錦飾品等多項傳統手工藝的製作及歷史。（圖片來源：香港青年協會生活學院與青協領袖學院）
市集將設有由本地傳統手工藝導師及非遺傳藝人主理的14個特色攤位，到時可了解中藥香包、醒獅汽球、宋錦飾品等多項傳統手工藝的製作及歷史。（圖片來源：香港青年協會生活學院與青協領袖學院）

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非遺手作市集
日期及時間︰
•5月2日（星期六）12:00 - 18:30
•5月3日（星期日）11:00 - 18:30
地址：粉嶺馬會道302號香港青年協會領袖學院
詳情及工作坊登記：leadershipinstitute.hkfyg.org.hk

非遺手作寄賣區
日期：即日起至5月3日
時間：10:00 - 18:00

吹糖工藝表演
日期：5月2日及3日
時間：15:00 - 16:00

（圖片來源：香港青年協會生活學院與青協領袖學院）
（圖片來源：香港青年協會生活學院與青協領袖學院）

港式茶餐廳飾物工作坊
日期：5月2日及3日
時段一：13:00 - 14:30
時段二：15:00 - 17:00

青花瓷小熊掛飾工作坊
日期：5月2日及3日
時段一：14:30 - 15:30
時段二：16:00 - 17:00
時段三：17:30 - 18:30
加場時段：13:00 - 14:00

前粉嶺裁判法院導賞
日期：5月2日及3日
時段一：14:30 - 15:15
時段二：16:00 - 16:45
時段三：17:15 - 18:00
加場時段：17:15 - 18:30

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