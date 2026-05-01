香港迪士尼樂園/海洋公園/昂坪360纜車門票快閃半價 小白驚喜神還原現身 附快搶連結｜親子好去處

未有長假期，想跟孩子於周末開心放電，最好就是選擇到主題樂園。於5月份，雪人小白更會在香港迪士尼樂園的魔雪奇緣世界跟大家見面互動！也可到香港海洋公園探探大熊貓與一班Sanrio萌爆角色，或是選擇坐昂坪360纜車去市集玩「嘉頓×昂坪360春日滋味派對」。趁今日（1日）有快閃半價優惠，即刻mark時間入手最抵門票，隨時出發跟小朋友去玩。

主題樂園+活動推介1：香港迪士尼樂園 小白驚喜現身魔雪奇緣世界

由5月上旬起，人氣高企的雪人小白將會驚喜現身於香港迪士尼樂魔雪奇緣世界園區，「真」小白 由華特迪士尼幻想工程研發部門透過運用強化學習科技 （Reinforcement Learning）的新一代機械人技術，為小白施展魔法並賦予生命，打造可自由行走並與賓客互動的阿德爾雪人親善大使。

（圖片來源：《親子王》）

小白神還原動畫《魔雪奇緣》中的外形與動作，聲音更由原版電影配音員Josh Gad預先錄製，就連招牌小碎步、標誌性的笑容都活靈活現，他還會於阿德爾四處走動，跟大家互動做朋友聊天！同場也有小白好朋友石精靈Mossie，也會跟大家交流互動呀！

小白將會與大家互動交流，更會與新朋友聊天呀！（圖片來源：《親子王》）

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另外，於灰熊山谷亦有新活動，穿上全新冒險家裝束的鋼牙奇奇、大鼻帝帝與克莉絲帶領賓客投入尋寶狂歡，進行淘金比賽，體驗幸運淘金遊戲，轉出不同礦石粒換取限定獎品！

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

鋼牙奇奇與大鼻帝帝更會在鎮上四處現身，還有全新「搗蛋淘金大熱鬥」表演，也有全新主題包裝的特色小吃和甜點、主題商品，粉絲們不容錯過。

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

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主題樂園+活動推介2：香港海洋公園突發優惠買一送一

Sanrio Characters粉絲要留意，6個萌爆角色 — Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon，原來於這個冬天「潛入」海洋公園開展奇幻之旅，為大家帶來限定「夢幻海底世界」！

（圖片來源：海洋公園）

一到海洋公園內即要去海濱樂園廣場「Sanrio characters深海夢幻探險」，先幫心儀角色揀選潛水造型與裝備，再跟海洋動物大使穿過夢幻水底隧道，就可與6大角色直達神秘海底城鎮，完成任務還可跟他們打卡呢！

（圖片來源：海洋公園）

而為慶祝Melody出道50周年與Kuromi出道20周年，高峰樂園將設置「My Melody & Kuromi Y2K派對屋」，兩位可愛少女邀請大家來參加他們的超夢幻幻彩Party，入面更有跳舞機給大家show舞技，當然少不了專為打卡而設的party room布置！

（圖片來源：海洋公園）

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全園特別設有18個互動裝置，只要入手「Sanrio characters遊園探險卡」盲包，就可挑戰觸發光影和聲音特效跟Sanrio characters角色互動；亦有多個主題打卡位，如海濱樂園的「巨型彩虹珍珠貝」、海洋列車站前的「發光海底裝置」等，Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon……一班好朋友更會驚喜現身與大家近距離見面兼影靚相。

（圖片來源：海洋公園）

入夜後不要錯過期間限定的「光影盛夜- Sanrio characters夢幻慶典」，Hello Kitty、My Melody等將會與海洋動物大使現身於大型水幕上，配合舞動噴泉、光影、音樂和特效，效果很震撼呀！同場還有一系列海洋公園 x Sanrio characters聯乘系列限定精品，毛絨公仔、T-Shirt、 不鏽鋼保溫杯、環保袋、化妝袋等，最平$58即可入手，離園前記住去掃貨喇！

（圖片來源：海洋公園）

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主題樂園+活動推介3：坐昂坪360跟巨大化嘉頓什餅打卡

本地經典品牌嘉頓特別與今年步入20歲生日的昂坪360聯乘，即日起至5月10日於昂坪纜車及昂坪市集打造「春日滋味派對」，為大家帶來驚喜的「脆」味之旅。步出纜車走進昂坪市集，即發現高約四米的巨型嘉頓生命麵包主題復活蛋，配上萌萌的兔子耳朵，還有嘉頓忌廉威化、牛油蛋糕、朱古力手指餅等經典產品，大家可走進巨型復活蛋中於萬花筒鏡子下打卡，也可坐在瑞士卷鞦韆上享受藍天。

大家可走進巨型嘉頓家庭什餅、香葱薄餅、 生命麵包打卡！（圖片來源：嘉頓）

打卡贏盲盒+嘉頓美食包

於指定日子期間，小朋友持有即日來回纜車門票，還可免費獲贈「嘉頓集出滋味遊戲卡」，參與「集出滋味蓋印活動」，於市集三個「打卡點」收集印章，集齊即可獲得特別版家庭什餅磁貼夾盲盒一個或嘉頓產品造型抹手巾一條，以及嘉頓美食包一份。另外，亦可換領「嘉頓三文治工作坊」入場券，以嘉頓麵包親手製作專屬三文治，肚子滿足地完結麵包之旅。

集齊印章可換取限定禮物，還有機會參加「嘉頓三文治工作坊」。（圖片來源：嘉頓）

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嘉頓×昂坪360 「春日滋味派對」

日期：即日起至5月10日

地點：昂坪市集、昂坪市集圓形廣場、昂坪市集360旅遊資訊中心

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$30本地小童來回纜車門票優惠

日期：即日起至5月10日

詳情：本地賓客可以$30優惠價購買小童來回纜車門票1張

* 小童賓客會於昂坪360職員的要求下出示香港身份證正本（11歲或以下小童則為香港出生證明書正本或副本）， 以核實年齡。

* 優惠適用於全部車廂類型，包括全景纜車、標準車廂及水晶車廂；該來回纜車門票僅適用於同一種車廂類型使用。

集出滋味蓋印活動

日期：即日起至5月10日（只限周末及公眾假期）

時間：10:30 - 17:30

禮品換領地點：昂坪市集360旅遊資訊中心

參加方法：

1. 凡持有即日小童來回纜車門票的賓客可於東涌纜車站售票處或昂坪市集360旅遊資訊中心免費領取集出滋味遊戲卡乙張，完成蓋章可以換領禮品。

2. 成人或長者賓客可以$30於昂坪市集旅遊資訊中心購買集出滋味遊戲卡1張，完成蓋章及出示即日纜車門票，即可換領禮品。

嘉頓三文治工作坊

日期：5月1 - 3日

時間：11:00 - 17:00

地點：昂坪市集2號店Mountain Cafe

參加方法： 憑即日小童纜車門票及集齊蓋印的遊戲卡，到360旅遊資訊中心換領工作坊入場券，再憑入場券顯示的指定時間前往參加。

* 每天6場，每場大約1小時，首場開始時間為11:00，尾場開始時間為16:00。

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