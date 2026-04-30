嘉頓x朗豪坊跨界企劃神還原工廠場景打卡必到 必搶朱古力手指餅復古禮盒+限量扭蛋｜親子好去處

嘉頓麵包、餅乾陪伴不少爸媽與孩子成長，早餐常備，下午茶也用來醫醫肚，朱古力手指餅更是孩童時的「獎勵」。這個陪伴香港人成長的百年經典食品品牌，近日，聯同本地潮流品牌「GROCERY」與「Aim Higher Club」，以及新派中菜館「玥派」，於朗豪坊舉辦首個跨界企劃——「Every Bite Tells A Story」。場內不少有多個港式情懷的打卡位，更集互動體驗、玩樂、shopping於一身，即刻出發去與這個「好朋友」見面！

親子好去處｜嘉頓x朗豪坊跨界企劃「Every Bite Tells A Story」（圖片來源：朗豪坊）

親子好去處｜嘉頓x朗豪坊跨界企劃「Every Bite Tells A Story」

這次嘉頓活動的主角為幕後big boss「Grandpa G」，更將「Grandpa G's Factory Tour」於旺角朗豪坊神還原，模擬生命麵包由出爐到晾涼的過程，「熱辣辣的出爐面包」就在螺旋形生命麵包晾涼架，好像傳來一陣陣麵包香！還有平日於超市、便利店附近經常見到的「送貨貨車」，將一盤盤新鮮麵包天天送到各大銷售點的情景變成打卡位！ 大家更可以到「復刻廣告照相館」化身海報主角，也可以於「百年故事展區」找回美好的童年回憶，懷舊鐵罐、卡侖治糖、家庭什餅、加拿餅及忌廉威化，76件展品都承載着香港人的集體回憶。

（圖片來源：《親子王》）

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小朋友最愛的朱古力手指餅，今次就驚喜地變成最強懷舊手信。全新限定「彩色朱古力手指餅禮盒」的鐵盒以早期廠房建築為靈感，內藏五款專屬的新穎驚喜口味（陽光香橙、清新檸檬、懷舊薄荷、藍莓乳酪及夢幻士多啤梨），更換上七彩包裝，結合集體回憶與新潮玩味的精緻禮盒，更屬朗豪坊獨家首賣。

全新限定「彩色朱古力手指餅禮盒」（HK$78（圖片來源：嘉頓）

場內特設限量版Grandpa G毛絨公仔扭蛋機，生命麵包、家庭什餅、香蔥薄餅、威化餅及幸運曲奇變成潮流小物，想帶買家只需於場內消費滿$200，或於商場即日累積消費滿HK$1,000，即可獲得一次扭蛋機會，隨機抽一個獨家限量版「Grandpa G 毛絨公仔」喇！

（圖片來源：《親子王》）

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特設期間限定店推出3大品牌限定商品 必食4款創新熱狗

期間限定店更有與兩大潮牌合作的服飾。本地潮牌GROCERY巧妙提取嘉頓50至80年代的視覺美學，將標誌性的復古圖案注入洗水帽、工裝恤衫、T裇之中；而由香港跳高代表楊文蔚創立的潮流運動品牌Aim Higher Club（AHC），其「Better Health Better Self」精神與「生命麵包」守大眾健康的初心不謀而合，今次就將生命麵包標誌性的藍白格紋與70 年代海報配色巧妙融入襪子、頭巾與風褸中！嘉頓亦與本地玩具模型品牌微影（Tiny）合作，邀請本地插畫師Mickco Chan，精緻復刻經典「送貨車」，將生命麵包、家庭什餅等圖案融入模型中。

（圖片來源：《親子王》）

同場還有與新派中菜餐廳「玥派Canto Spice」聯手炮製的創作麵包，將乾炒牛河、蔥油手撕雞、梅菜扣肉及水煮牛肉等經典港味菜式放入皇牌麵包中，製作成梅菜扣肉橄欖、蔥油雞絲牛油、炒牛河芝麻熱狗（可選無辣或配搭深水埗泰興辣椒醬）及水煮牛肉蕃茄四款熱狗中。

Garden x玥派 Canto Spice : Bread Pairing 常設菜式（圖片來源：《親子王》）

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朗豪坊 & 嘉頓「Every Bite Tells A Story」

日期：2026年4月30日至5月31日

時間：10:30 - 22:30

地點：朗豪坊4樓通天廣場

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