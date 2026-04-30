母親節專訪 細味4位媽媽的哭笑物語 母親節好玩活動6大推介 ｜《親子王》新一期精選內容

無論你是Jayden媽咪、Nathan、Hailey或Charlotte的媽咪，一日mami，一世mami。Mami有時angry，有時要你say thank you，但更多時候是proud of你，母親節即將來臨，我們一起步進四位媽媽的人生，感受愛與淚與笑，細味一份愛裏的溫柔，好好擁抱每一位媽媽，包括你自己。

熬過等待 有了你真的太好

Susan在四天內，成為了新手媽媽 —— 現年四歲女兒Natasha的媽媽。Susan跟丈夫是中學同學，一直想成為父母，能做的都做了，連醫生也找不到原因。IVF過程中，醫生必須向夫婦說明「組織家庭不一定做IVF或親生，領養都可以。」這是二人第一次聽到領養。後來，丈夫定居美國的表姐因為健康問題不宜懷孕，夫婦透過機構在韓國領養了一位一歲的男生，接兒子返美前順道回港探親，這是Susan第二次聽到領養。念頭植入腦中，和丈夫商量後認為可行，於是決定領養。本港領養程序嚴謹，領養人要到社會福利署或認可機構登記，經社工的全面家庭評估，入息審查、健康檢查及照顧兒童能力評估，全部通過後才可等待配對；好幸運，Susan很快在「母親的抉擇」遇上當時一歲，乳名Gabi的女嬰。

Green Bear是女兒最愛的公仔。（圖片來源：《親子王》）

走過幽谷 平淡當中有你就夠



看到孩子受苦，任誰都不願，何況是自己的孩子？可惜上天往往愛給人挑戰。對阿橦來說，每年都是不一樣的母親節，因為大兒子迦勒五歲時，被確診患有神經母細胞瘤，每一年可以一起慶祝母親節都是奇蹟。看着眼前的迦勒，12歲了，仍一臉稚氣，難以想像他這七年來的痛楚與堅韌。神經母細胞瘤分四期，越早期治療，有越高存活率，但復發率高，要完全根治，的確不易。經過一年治療，醫生告知癌細胞清除了，但好日子不長，迦勒遇上復發，前後一共兩次，最近的一次是2024年。媽媽阿橦不怨天，只想默默陪兒子把日子過好。皇天不負有心人，一位教授燃點了他們的希望，表示有新療法可嘗試。

（左）迦勒和弟弟還很嗲媽媽，甜。（圖片來源：《親子王》）

無以言表 期盼你自在溝通

從事幼兒教育近20年，現為幼教中心創辦人兼導師的Miss JoJo，身為兩孩之母，她笑言正煩惱如何跟15歲青春期的哥哥相處，同時要花心思照顧今年六歲、有「選擇性緘默症」的女兒。這是一種焦慮障礙，患者在特定場所無法說話，在熟悉環境則可正常溝通，一般在二至四歲出現症狀，Miss JoJo的女兒K2時，被幼稚園老師發現不說話。媽媽安排女兒評估後，心理學家結論，可能疫情令女兒把學校與「不說話、不吃茶點、不喝水」連結，突然改變引發內在焦慮，但可慢慢調節。

Miss JoJo（圖片來源：《親子王》）

文字交織 為你們記錄城市聲音

遠在俄羅斯，曾有一位13歲女孩渴望成為作家，當她拿起筆，卻發現未有足夠實力，唯有將夢想凍結。升大學時，女生選修英文和中文，畢業後先到中國工作，後來輾轉到了香港發展並結識荷蘭籍丈夫，兩名孩子George和Isabella也在本市出生。昔日那個俄羅斯女孩，曾以為夢想已煙遠，最終推出了專為在香港生活或曾經在本市成長的小朋友創作的有聲書《湯米和莉莉的小耳朵香港遊記》（Sounds of Hong Kong with Tommy and Lily），作者Baksheeva, Liudmila Rijk（Mila）是兩孩之母，這本書的初衷，正是為他們而寫。

Baksheeva, Liudmila Rijk（圖片來源：《親子王》）

想了解更多4位媽媽的故事，就留意今次《親子王》「封面故事」的詳細報道。

手術室門外的紅鼻子天使 瑪麗醫院機構義工Amy ：「真實的我是誰不重要，最重要能令你笑。」

在醫院安靜的長廊裏，空氣瀰漫着消毒藥水的味道。對成年人來說，這裏已足夠讓人不安，何況是那些即將被推入冰冷手術室的小朋友們？此時，「搞笑醫生」一職顯得重要，儘管此醫生不同彼醫生，但肯定可以用不一樣的方式撫慰你。

（圖片來源：《親子王》）

母親節好玩活動 6大推介

媽媽懷胎十月養育子女不但賦予生育責任，更盡心盡力照顧孩子的起居飲食和教養，就趁母親節好好報答媽媽，感謝她對自己與家庭的付出。即刻報名參加以下活動，透過手作或美食，向媽媽、婆婆、嫲嫲等獻上祝福和謝意。

（圖片來源：《親子王》）

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