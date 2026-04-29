保良局方王錦全小學「全」人運動樂滿分嘉年華 參觀屯門熱門小學+免費玩新興運動｜學校開放日

屬於屯門區70校網的保良局方王錦全小學，升中派位穩定，加上有兩所Band 1聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學及保良局董玉娣中學，會錄取一定數目的畢業生，因此深受區內家長歡迎。想多點了解這間位處屯門的熱門地區小學，可以趁5月9日舉行的「全」人運動樂滿分嘉年華，帶小朋友去參觀與玩遊戲。

學校開放日｜保良局方王錦全小學「全」人運動樂滿分嘉年華

位於屯門70校網的保良局方王錦全小學，為該區熱門小學，於2024-25年度升中派位中，該校畢業生有99.1%獲派首三志願，有超過5成學生獲派英中。學校有兩所Band 1聯繫中學：保良局百周年李兆忠紀念中學及保良局董玉娣中學，升中派位穩定。雖然這兩所Band 1中學共有五所聯繫小學，競爭性甚高，但每年仍錄取一定數目的畢業生。王錦全於小一及小二採平均分班，小三及小四以全級名次最前約70名，平分為兩班精英班，及至小五和小六就以全級名次最前約35名為精英班，36至70名為次精英班，其餘平均分為兩班，可見學校對課業有要求。

保良局方王錦全小學（圖片來源：FB@保良局方王錦全小學）

學校將於5月舉行「第20屆家長教師會就職禮」暨「家長義工嘉許禮」暨「『全』人運動樂滿分」嘉年華，嘉年華活動包括：新興運動、手球體驗、劍擊體驗、攤位遊戲等，是一個讓家長及小朋友親自認識學校的大好機會。

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保良局方王錦全小學「全」人運動樂滿分嘉年華

日期：5月9日（星期六）

典禮時間：11:00 - 12:30

嘉年華時間：12:30 - 16:00

地址：屯門良景邨第三座校舍

查詢：2466 1882



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