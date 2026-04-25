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Monchhichi主題快閃店登陸沙田 沉浸式「咖啡農場」逾百精品/5大打卡位/2大消費禮遇｜親子好去處

親子
更新時間：10:56 2026-04-25 HKT
發佈時間：10:56 2026-04-25 HKT

日本人氣IPMonchhichi一向有不少忠粉，這隻萌爆的「馬騮仔」自從得到BLACKPINK LISA的加持，更是全球人氣急升！各位Monchhichi粉絲要留意，今日（25日）「MINISO｜Monchhichi 主題快閃店」登陸沙田新城市廣場，打造全港首個沉浸式「咖啡農場」購物體驗，集合逾百款主題產品等大家來尋寶，還有多個打卡位與開幕首日的快閃見面會，即睇必掃Monchhichi精品、消費禮遇、打卡位等詳情，齊齊去掃貨。

親子好去處｜Monchhichi主題快閃店登陸新城市廣場 必掃逾百精品

日本人氣卡通人物Monchhichi出沒注意！由即日起至5月25日，新城市廣場與MINISO帶來「MINISO｜Monchhichi 主題快閃店」，於商場1期3樓中庭打造全港首個沉浸式「咖啡農場」購物體驗館，一站式集合超過100款Monchhichi主題產品，由毛絨公仔、盲盒、服飾、包袋到各類生活用品包羅萬有。

親子好去處｜Monchhichi主題快閃店登陸新城市廣場 必掃逾百精品（圖片來源：官方圖片）
親子好去處｜Monchhichi主題快閃店登陸新城市廣場 必掃逾百精品（圖片來源：官方圖片）

特別要留意「咖啡農場」系列精品，「帳篷小夜燈」、「咖啡農場系列數碼相機」、「咖啡農場系列換臉盲盒掛件」都是必掃！另外亦有多款熱賣精品，如Monchhichi x 小丸子系列等，都是粉絲擴充補全收藏庫的瘋搶天堂！

咖啡農場系列（圖片來源：《親子王》）
咖啡農場系列（圖片來源：《親子王》）

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Monchhichi咖啡農場可愛場景必打卡 特設2大消費禮遇

主題快閃店以「Monchhichi咖啡農場」為靈感，設有多個打卡位，Monchhichi Kun和Monchhichi Chan換上遮陽草帽和吊帶褲，於快閃店門口迎接大家之餘，也會出現於UB樓層、3樓Chill Park，掃完貨要去影靚相！於4月25日開幕當天中午12時至下午4時，Monchhichi Kun和Monchhichi Chan更會在快閃店正門迎接各位粉絲，記住要把握機會打卡拍照！

毛茸茸的Monchhichi可愛得連小朋友也愛不釋手！（圖片來源：《親子王》）
毛茸茸的Monchhichi可愛得連小朋友也愛不釋手！（圖片來源：《親子王》）

點擊圖片瀏覽Monchhichi咖啡農場可愛場景必打卡：

快閃店亦有兩大期間限定購物贈禮，由4月25日起於店內消費滿HK$198，即送限定氣球袋1個；消費滿$298則可獲得限定杯墊2個；由5月1日起，顧客於快閃店消費滿HK$299，並於3個Monchhichi指定打卡位拍照（新城市廣場1期3樓中庭、UB樓層Play Park及3樓Chill Park）並發布至社交平台，即可獲贈化妝袋1個。數量有限，送完即止！

（圖片來源：《親子王》）
（圖片來源：《親子王》）


「MINISO｜Monchhichi 主題快閃店」
日期：即日起至5月25日
時間：10:00 - 22:00
地點：新城市廣場1期3樓中庭
限定禮遇換領詳情：於快閃店消費滿HK$198，即送限定氣球袋1個；顧客於快閃店消費滿HK$298，可獲贈限定氣球袋1個及杯墊2個。數量有限，送完即止。

「MINISO｜Monchhichi 打卡有賞」換領詳情
換領日期：2026年5月1日起
換領方法：於快閃店消費滿HK$299，並於3個指定打卡位拍照（新城市廣場1期3樓中庭、UB樓層
Play Park及3樓Chill Park）並發佈至社交平台，即可獲贈化妝袋1個。數量有限，送完即止。

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