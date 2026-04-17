CHIIKAWA SHOP全港首間常設店登陸旺角 2大香港限定系列/5大打卡位/3大消費禮遇｜親子好去處

各位CHIIKAWA迷留意，全港首間CHIIKAWA SHOP常設店 「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」將於4月18日登陸旺角MOKO新世紀廣場！新店分為兩個舖位、共4,000多呎，除了有主題系列，更有2大香港限定系列推出，以及充滿香港特色的打卡位，特別要留意有3大消費禮遇及預約登記入場方法，即刻出發去率先睇全店必買、必打卡亮點。

親子好去處｜CHIIKAWA SHOP in Hong Kong登陸旺角 2大香港限定系列掛飾

一抵達MOKO新世紀廣場，即發現處處CHIIKAWA元素，橫跨1樓至2樓的 CHIIKAWA掛旗、扶手電梯及電梯口亦有布置，CHIIKAWA is everywhere！新店CHIIKAWA SHOP in HONG KONG設有兩個地點，一個位於MTR層地下店，主打香港特色限定系列；而另一個二樓店，主打不同主題的產品。兩舖合共逾4,000呎，多個打卡位絕對叫人拍不停！

CHIIKAWA SHOP全港首間常設店登陸旺角！吉伊卡哇、小八及兔兔手拿港式小食雞蛋仔、魚蛋過馬路，好cute呀！ （圖片來源：《親子王》）

MOKO 新世紀廣場更將整個商場滿佈CHIIKAWA元素，走進商場，最吸晴的必然是橫跨1樓至2樓的 CHIIKAWA掛旗，角色們的身影從高處垂下，形成一片壯觀的「旗海」，無論是俯瞰或仰望，都能捕捉到角色們可愛的模樣。另外扶手電梯及電梯口亦有佈置，當你前往二樓店時，一眾角色將一路陪伴。

MTR層地下店融入了CHIIKAWA元素與香港特色，有多個獨一無二的打卡場景，如吉伊卡哇、小八及兔兔手拿港式小食雞蛋仔、魚蛋過馬路；也有角色現身於尖沙咀鐘樓打卡，或登上電車欣賞夜景，亦有香港的士等。另外店內更設有長型LED螢幕播放CHIIKAWA小短片，會定期放送，大家記住要駐足慢慢欣賞！

各角色於「香港茶記」系列化身菠蘿油、凍檸茶、蛋糕、雲吞麵與雪糕紅豆冰。（圖片來源：《親子王》）

同場推出以香港特色物品為靈感的2大香港限定系列掛飾，各角色於「茶記」系列化身菠蘿油、凍檸茶、蛋糕、雲吞麵與雪糕紅豆冰，還有「紅白藍」系列，齊齊跳進「紅白藍」到一起賣萌，可愛模樣之餘又帶著滿滿的香港情懷，必須列入收藏品之一！除了公仔吊飾之外，更有多款香港限定精品，包括鎖匙扣、tote bag、T-Shirt等等，款款精緻又別具香港特色！

「紅白藍」系列，齊齊跳進「紅白藍」到一起賣萌。（圖片來源：《親子王》）

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必買！店內發售多款日本公仔 3大消費禮遇

二樓店將會定期轉換主題，首波以「Magical Chiikawa」及「Chiikawa Baby」主題與粉絲見面，店內佈置充滿CHIIKAWA角色的可愛裝飾，甫入門口即看見巨型Magical Chiikawa Poster，好興奮呀！而為慶祝開幕，CHIIKAWA SHOP in HONG KONG 特別推出一系列消費禮遇，凡於店内進行任何消費，即可隨機獲贈「CHIIKAWA限定明信片」一張（全4款，隨機送出，送完為止）；消費滿$588即可獲贈「角色應援手燈」（全3款，隨機送出，送完為止），shopping更即有雙面紙袋！限定禮遇每款設計均精美細緻，極具收藏價值，記住儲齊一套喇！

二樓店將會定期轉換主題，首波以「Magical Chiikawa」及「Chiikawa Baby」主題與粉絲見面。（圖片來源：《親子王》）

CHIIKAWA SHOP in HONG KONG設預約登記，大家可於4月21日（星期二）早上11時起，預約4月25日至5月2日的常設店次周（*進店安排會視乎現場人流安排作調整，詳情以CHIIKAWA SHOP in HONG KONG官方Instagram專頁資料為準），想要入場記得bookmark定時間日子預約！

消費滿$588即可獲贈「角色應援手燈」（全3款，隨機送出，送完為止）。（圖片來源：《親子王》）

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「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」香港常設店

開業日期：4月18日（星期六）

營業時間：10:00- 21:00（二樓店 10:30- 21:30）

地點：

．旺角MOKO新世紀廣場地下店MTR層M10號舖

．旺角MOKO新世紀廣場地下店二樓L236號舖

官方社交帳號：Instagram @chiikawa.shop.hk

CHIIKAWA SHOP in HONG KONG常設店次周（4月25日至5月1日）入場預約登記

開放日期及時間：4月21日 11:00

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