海洋公園水上樂園優惠應屆DSE考生$72入場 5月中回歸首日100名入場送神秘禮物｜親子好去處

親子好去處｜天氣開始悶熱，夏天已悄悄來臨。一到夏天最想到海洋公園水上樂園玩水消暑，樂園宣布將於5月16日回歸，更特別為一眾應屆DSE考生推出優惠，低至$72即可入場玩！而於5月16日首100名入場的朋友仔，更可獲贈限定神秘禮物，即睇活動詳情，各位應屆DSE考生預早訂票！

親子好去處｜海洋公園水上樂園門票優惠 應屆DSE考生$72入場

海洋公園水上樂園將於2026年5月16日強勢回歸，更同場推出多項優惠與特別活動。於5月16日回歸當日，首100名入場探險家更可獲贈神秘禮物； 水上樂園亦為應屆DSE考生送上專屬優惠，同學們只要於即日起至2026年5月16日訂飛，即可以$72購入2026年5月16日重開首日之門票（原價$144），優惠門票數量僅限3,000 張；另外，由即日起至2026年6月30日，只需低至$98，即可購買適用於2026年5月16日至7月3日入場之門票，大家要快快訂票！

（圖片來源：海洋公園水上樂園）

水上樂園亦邀請全港一同慶祝畢業季節，由2026年5月16日至6月30日，推出「First Hon Summer激玩畢業祭」，讓大、小朋友穿上特製畢業袍，於珊瑚大堂或水上樂園八彩天梯前，拍下獨一無二的香港夏日畢業相。如於2026年5月16日及17日自備畢業袍，於兩個指定打卡位拍照留念，再上載至IG並標註水上樂園官方帳號（@waterworldoceanparkhk），即可獲贈小禮物！5月及6月期間每逢星期六、日，「衝浪先鋒」教練亦會穿上畢業袍，上演最強衝浪示範。還有放大版遊戲區登陸水上樂園，4款益智遊戲包括層層疊、西洋棋、連環四子棋以及俄羅斯方塊拼圖，大家玩水之餘仲可以齊齊挑戰。

（圖片來源：海洋公園水上樂園）

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海洋公園水上樂園

開放日期：2026年5月16日

門票詳情：waterworld.oceanpark.com.hk

應屆DSE優惠購票日期：即日起至2026年5月16日（適用於2026年5月16日）

票價：$72

投奔初夏優惠購票日期：即日起至2026年6月30日（適用於2026年5月16日至7月3日）

票價：$98

延伸閱讀：海洋公園水上樂園5大特色主題區

海洋公園水上樂園為亞洲首個全年、全天候臨海水上樂園，園內共有5大特色主題區，特別推介全港首個衝浪模擬機，與刺激好玩的「急流旋渦」，這條結合「大型漏斗」及「巨型半管」元素的管道式巨型滑水梯，必定可令人興奮緊張到大聲尖叫！「八彩天梯」擁有八條賽道的競賽式滑水梯，最啱愛挑戰高速移動及急速墜落快感的大、小朋友！園內亦照顧到小寶寶，特設「威威水地帶」，這個多層式的互動遊戲區，包括六個嬉水地帶，一個迷宮和一個幼兒戲水池，好玩又有趣。

海洋公園水上樂園5大特色主題區（圖片來源：海洋公園）

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