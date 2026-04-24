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香港馬灣公園挪亞方舟快閃優惠 $88全日玩1:1挪亞方舟/多樣有趣展區/親子遊樂設施｜親子好去處

親子
更新時間：08:29 2026-04-24 HKT
發佈時間：08:29 2026-04-24 HKT

親子好去處｜放假想跟小朋友去放放電，主題公園就是最佳選擇，除了去迪士尼、海洋公園，位於馬灣的挪亞方舟一樣好玩。方舟上有一系列益智好玩活動，小朋友可了解動物生態，實行寓玩於學。今日（24日）早上11點就有快閃優惠，只需優惠價$88就可入手原價$396的馬灣挪亞方舟門票！即睇快閃優惠詳情，買定門票，跟小朋友玩盡假期。

親子好去處｜馬灣挪亞方舟門票快閃優惠 $88

馬灣挪亞方舟根據遠古記載，以 1:1 實物比例建造，在方舟上可參加各式各樣的益智好玩的活動，上面還載着 67 對稀有及瀕危動物的雕塑，小朋友可了解動物生態；還有各類獨特創新的互動遊戲活動，博覽館更設有 180 度洪水影院及未來方舟影院，以影像助小朋友解開大自然的奧秘；至於珍愛地球館則為益智樂園，館內有 15 個各具特色的主題展館，有多個互動遊戲等小朋友來體驗學習！

（圖片來源：Klook）
（圖片來源：Klook）

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開售日子：2026年4月24日11:00
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香港馬灣公園挪亞方舟
地址：馬灣珀欣路33號

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