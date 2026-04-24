4月份小學開放日+嘉年華 聖公會呂明才紀念小學AI元宇宙世界/秀明小學校慶嘉年華｜學校開放日

爸媽們都想為孩子揀選一個最適合的小學，既可以助小朋友打好學術基礎，也可以享受校園生活，發揮潛能。想孩子初步認識小學校園生活，家長又想更了解學校的教育理念與課程，參與各校的學校開放日就是最佳機會。今個周末（25日）就有兩所學校舉行學校開放日，即睇聖公會呂明才紀念小學、秀明小學學校開放日及嘉年華的詳情，帶小朋友去邊玩邊了解學校。

學校開放日1：聖公會呂明才紀念小學開放日2026 AI元宇宙世界

中西區向來名校林立，雖說該區所屬的11校網競爭不及鄰近的灣仔區12校網激烈，但同樣有不少好學校。位於11校網的聖公會呂明才紀念小學是一所以中文（包括普通話）及英文為主要教學語言的男女校，重視培養學生兩文三語的能力及發展德、智、體、群、美、靈六育，以配合當今21世紀的社會需要。

聖公會呂明才紀念小學（圖片來源：聖公會呂明才紀念小學校網）

學校將舉辦開放日，當日活動豐富，涵蓋學科展覽、攤位遊戲、工作坊及學生才藝表演。當日將有「旅行家勳章計劃（主題景點與護照蓋章）」，透過護照集章，展開多元文化探索！蒐集印章即可兌換旅行家獎勵，破解難題還能獲得神秘禮品，在趣味旅程中培養文化認同與探索精神；另外亦有全方位體驗學習，讓K2、K3小朋友能認識學科知識，還能透過互動活動提升綜合能力。

（圖片來源：聖公會呂明才紀念小學校網）

同場亦有「中華小狀元」、「Tell-a-Tale」、「顯微鏡下的世界」、 「AI 元宇宙教室」、「空氣炮（能量轉換）」、「4D Frame 創意機械」、遊學團及課外活動展覽，也有「氛圍小夜燈」及「數位音樂創作彈奏」 工作坊，還有「STEAM @ PE」、「體感Scratch 遊戲」及「AI互動遊戲」挑戰賽，歡迎幼稚園家長與小朋友一同前來參與活動，提前感受校園生活的樂趣！

（圖片來源：聖公會呂明才紀念小學校網）



聖公會呂明才紀念小學開放日2026

日期：4月25日（星期六）

時間：10:00 - 16:00

地址：堅尼地城加惠民道31號

查詢： 2817 2305 / [email protected]

報名：https://bit.ly/3QbJyPU

學校開放日2：秀明小學 25周年銀禧校慶嘉年華

為孩子選擇一所合適的小學，是許多家長共同的心願。秀明小學一向兼重學術與品德，以「秀業明行」為校訓，致力培養學生勇於創新、主動學習、誠信友愛、積極思考的良好素質，讓他們成為願意承擔責任的良好公民。校園佔地8,000平方米，設有閱讀列車、DreamLab及PlayLab等多元學習設施。學校設有兩文三語課程，並聘請外籍教師；小一至小六推行圖畫書教學，同時開設運算思維及Maker課程。

秀明小學（圖片來源：秀明小學校網）

適逢25周年銀禧校慶，學校將舉行嘉年華，誠邀K2、K3幼稚園學生及其家長免費參與，毋須預先報名。當日活動豐富多彩，包括學生表演、美味小食、趣味攤位遊戲，還有小朋友最愛的大型充氣滑梯及打卡拍照區，讓孩子盡情玩樂，家長共享歡樂時光。

（圖片來源：秀明小學校網）

秀明小學 25周年銀禧校慶嘉年華

日期：4月25日（星期六）

時間：10:00 - 13:00

地址：觀塘秀茂坪秀豐街5號

對象：K2、K3學生及家長

費用：全免

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