聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」 免費玩8大活動 體驗繪本教學｜學校開放日

位於觀塘的聖公會聖巴拿巴堂幼稚園，一直秉承耶穌基督救贖及仁愛的精神，以愉快的童年作為全人教育基礎，透過繪本教學及感官探索等多元化活動，培養幼兒的品德、創意與解難能力。聖公會聖巴拿巴堂幼稚園將舉辦「快樂學習嘉年華」，讓區內家長與小朋友親身感受學校的教學特色。即睇學校開放日活動詳情。

學校開放日｜聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」 活動當日設有多個趣味攤位，包括「小小科學家」、「語言小天地」、「數學遊樂園」、「環保守護者」及「健康小達人」等，還有「社區照相館」及「世界真奇妙」體驗環節，讓孩子在遊戲中探索學習，家長亦可藉此了解學校的課程理念。活動免費入場，詳情可掃描二維碼報名。

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園（圖片來源：聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校網）

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聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」

日期︰4月25日（星期六）

時間︰09:00 - 12:00

地址︰觀塘瑞和街71號

對象︰6歲或以下幼童及其家長

查詢︰2389 4218

報名：https://bit.ly/4spPhPz

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