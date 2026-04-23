Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」 免費玩8大活動 體驗繪本教學｜學校開放日

親子
更新時間：10:38 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:38 2026-04-23 HKT

位於觀塘的聖公會聖巴拿巴堂幼稚園，一直秉承耶穌基督救贖及仁愛的精神，以愉快的童年作為全人教育基礎，透過繪本教學及感官探索等多元化活動，培養幼兒的品德、創意與解難能力。聖公會聖巴拿巴堂幼稚園將舉辦「快樂學習嘉年華」，讓區內家長與小朋友親身感受學校的教學特色。即睇學校開放日活動詳情。

學校開放日｜聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」 活動當日設有多個趣味攤位，包括「小小科學家」、「語言小天地」、「數學遊樂園」、「環保守護者」及「健康小達人」等，還有「社區照相館」及「世界真奇妙」體驗環節，讓孩子在遊戲中探索學習，家長亦可藉此了解學校的課程理念。活動免費入場，詳情可掃描二維碼報名。

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園（圖片來源：聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校網）
聖公會聖巴拿巴堂幼稚園（圖片來源：聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校網）

點擊圖片瀏覽聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校園生活點滴：

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園「快樂學習嘉年華」
日期︰4月25日（星期六）
時間︰09:00 - 12:00
地址︰觀塘瑞和街71號
對象︰6歲或以下幼童及其家長
查詢︰2389 4218
報名：https://bit.ly/4spPhPz

相關文章｜港澳信義會錫安紀念幼稚園蝴蝶園開幕禮暨校園開放日免費參加 附報名方法｜學校開放日

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
19小時前
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
03:05
施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵
影視圈
15小時前
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」
樓市動向
5小時前
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
施明設靈丨黃霑長子黃宇瀚罕露面 低調到場送別表姐施明 2年前受訪談亡父認曾關係疏離
影視圈
14小時前
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
03:05
施明設靈｜李家鼎李泳豪離場直奔酒店 拒出席明天解穢酒 李泳漢避答禁弟婦Agnes入靈堂風波
影視圈
14小時前
居屋 綠置居 白居二2025｜4月底同步接受申請 一文睇清申請日期、地點及新措施
社會
18小時前
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
陳煒江美儀閃耀亞視群星聚會 TVB富貴女星出錢促成飯局 近日斥千萬入市啟德新樓
影視圈
21小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
17小時前
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
00:38
憤怒鳥｜疑與家貓交惡日日「屎襲」單位 女住戶奇招盡出終投降｜有片
奇聞趣事
2026-04-22 07:00 HKT
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
正義女神丨「虐貓女」陳若思富貴背景曝光 曾參選香港小姐 一原因與鍾培生結緣傳緋聞
影視圈
13小時前