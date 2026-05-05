大埔浸信會公立學校浴火重生 蕭婷校長：「逆境中學會堅毅才是真正的成長」｜校長專訪

校長專訪｜執筆之際，手機彈出宏福苑火災聽證會的新聞通知。事隔將近半年，這場大火在港人心中留下的傷痕仍未消散。然而，生活終究要繼續。火災過後，鄰近的大埔浸信會公立學校被徵用為調查中心，全校師生須臨時遷往區內兩所小學上課。從火災當日的緊急應變，到後續復課安排，再到適應「一校兩舍」的生活 —— 對這班師生而言，每一步都充滿挑戰。

校長專訪｜大埔浸信會公立學校劫後重生

蕭婷校長剛轉任到大埔浸信會公立學校時，筆者曾與她做過一次訪問，當時已有感她是一位「不一樣」的校長。她曾擔任有時限小學 —— 基督教聖約教會堅樂第二小學的校長，轉任到大埔浸信會公立學校僅一年多便遭遇這場火災。她憶述，火災發生在下午接近三時，當日適逢周三，學校提前於午膳後放學，故留校的學生不多。「得悉毗鄰的宏福苑起火後，校方立即進行疏散，並安撫學生的情緒。同時發短訊通知家長，約定在安全地點接回學生。」學校共有30名學生及一位教職員居於宏福苑。「當日黃昏開始，老師逐一致電住在宏福苑的家庭，到晚上九時前已掌握所有受影響家庭平安的消息，真的非常感恩。」

校長專訪｜大埔浸信會公立學校蕭婷校長（圖片來源：《親子王》）

受火災影響，學校停課兩天。隨後警方通知需要徵用校舍作為調查中心，短期內無法返回原校上課。得悉情況後，蕭校長即時聯絡教育局，商討安置方案。「火災後首兩星期獲香港城市大學及香港教育大學借出場地，讓學生進行情緒輔導及支援活動。我們希望在最短時間內，透過觀察和實體見面，掌握學生災後的情況。」兩所大學的專業輔導員及社工在活動中觀察學生，若發現有個別學生表現異常安靜或焦慮，便會即時介入傾談。蕭校長表示：「無論受災與否，對全香港人來說都是一件不安的事件。」

取消一次考試 追回進度

經教育局協調，學校在12月中旬借用同區新界婦孺福利會基督教銘恩小學及大埔官立小學的空置課室，小二、小四在前上課，其餘年級則在後者。銘恩對蕭校長而言別具意義 —— 她小學時就讀的孔教學院三樂周沕桅學校，正是位於銘恩現址。重回昔日母校，她特別感觸。「以前我在這裏讀書，現在帶着學生回來，感覺很奇妙。」復課前，學校安排了三日「迎新活動」，帶學生認識新校舍環境。蕭校長解釋，火災發生在11月底，迎新後便是聖誕假期，實際只流失了約兩星期課時。「五、六年級因要應付呈分試，假期前已恢復主科課堂；1月起全校按原有進度上課。」為減輕師生壓力，學校決定取消一至四年級原訂3月份的考試。「老師不用為了考試而追進度，可以利用考試時間補回失去的課時。」五、六年級的呈分試則照常進行，進度未有受太大影響。

復課後，小二及小四學生在銘恩小學上課，其餘年級則在大埔官立小學。（圖片來源：《親子王》）

一校兩舍 接送、午膳也要妥善考慮

教學進度以外，與借用校舍協調也是一大挑戰。蕭校長指兩校本身有自己的時間表，校方調整了時間表以配合借用學校，避免上下課打鐘混亂。上學時間亦延後約20至25分鐘，同時協調小息、體育課場地等細節。

「一校兩舍」對育有不同年級子女的家長而言，接送及送飯變成難題，故學校安排校車往返兩個校舍，家長只需送子女到其中一個校舍便可，又會在大埔市中心安排站點，方便接送。午膳方面，校方協助家長將飯盒轉送到另一校舍。「盡量減少家長要兩邊走的情況。」

蕭校長每日在兩所校舍間穿梭，務求能夠兼顧所有年級的學生。（圖片來源：受訪者提供）

蕭校長形容老師們在災難面前沒有猶豫，第一時間關顧學生及家長。老師在事發後的周末工作至晚上10、11時，規劃接送、場地、時間表等安排。連前任校長蔡碧蕊女士也曾回來幫忙，大家分工到不同校舍照顧學生。「現時我上午主要在銘恩，下午則留在大埔官小，務求兼顧所有年級的學生。」教育局亦額外撥款聘請三至四位老師，填補人手空缺，確保每班仍有雙班主任。「因小五、小六需要考呈分試，老師方面盡量維持原狀，如該老師同時兼教低年級，便需聘請代課老師暫代。」

新校舍 致力發展AI

學校將於新學年遷往富善邨前中華基督教會基正小學舊址，遷校在即，蕭校長已着眼未來，但這半年的經歷，亦將化為新校舍的養分。她透露多項新計劃，包括引入新設備推行人工智能課程；鋪設專業籃球場，引入AI技術分析學生運動表現；同時利用社區資源，提早為高年級學生做生涯規劃。蕭校長強調：「我們想教學生怎樣用AI，不是找答案，是輔助自己學習、分析自己強弱，提升學習表現。」

被問及有甚麼說話想跟師生說，蕭校長寄語：「無論環境多艱難，都要活得與眾不同，去愛、去施予、去展現生命的亮點、去溫暖和感動這個世界。」她舉例，學校的花式跳繩隊及爵士舞隊在火災後缺乏練習場地，但仍然在公開比賽中奪得佳績。「他們的生命裏流露着堅毅、永不放棄，這些才是真正的學習。」

學校的花式跳繩隊及爵士舞隊在缺乏練習場地的情况下，仍於公開比賽奪得佳績，展現堅毅精神。（圖片來源：受訪者提供）

家園被燒 驚聞噩耗

就讀小四的棹楠、棹楓，以及心怡除了需暫時轉到銘恩校舍上課，因本身居於宏福苑，亦需搬到中轉屋或其他地方居住。面對居住及學習環境改變，除了驚慌、不捨，更重要的是過程中的成長。

棹楠和棹楓是孖生兄弟，火災發生時，他們正在補習社。「有同學給我看照片，看到自己住的那幢樓着火，很害怕。」哥哥棹楠說。弟弟棹楓點頭附和：「從未見過這種情況。」

就讀小四的孖生兄弟棹楠（左）、棹楓，火災後搬到中轉屋，笑說新屋「變大了」。（圖片來源：《親子王》）

而心怡則比較幸運，居住在唯一一幢未被波及的宏志閣。「當日在家中，突然接到爸爸電話，說『宏福苑着火』，我們還說『真的嗎？』。」因為大廈外牆被棚網及發泡膠覆蓋，從窗望出去根本看不到實際情況。接到電話後，心怡跟家人立即下樓。「在樓下看着大廈逐幢燒起來，很擔心燒到自己住的那幢。」

心怡最開心的是可以自己睡一張床，爸爸媽媽還替她取回珍藏的Labubu公仔。（圖片來源：《親子王》）

搬家、轉校 不習慣也得習慣

火災後，棹楠和棹楓一家搬到區內中轉屋。問他們新屋和舊屋有甚麼分別，哥哥棹楠竟說：「變大了！」但心愛的東西卻來不及帶走。「錢包留在舊屋，零用錢都沒了……」弟弟棹楓傷心地說。

轉校又是另一個挑戰。以前住在宏福苑，走幾步就上學，現在要搭校巴，棹楠說：「以前可以七點半起床，現在要早半小時，放學也要多半小時才能到家。」心怡的情況更曲折 —— 她先住酒店，再搬到親友家，現時租住粉嶺一私人屋苑。「搬了很多次，不習慣也得習慣。」她聳聳肩，說得淡然。

（圖片來源：《親子王》）

不幸中的小確幸

儘管生活上面對如此大的轉變，但三位小朋友仍能保持積極樂觀的心態。棹楠和棹楓兩兄弟舉例，雖然有些朋友因就讀其他年級而需要到另一校舍上課，但因為大家現在都居住在中轉屋，放學或周末仍能經常見面，所以分別不大。而心怡最開心的是：「可以自己睡一張床！以前要跟媽媽擠一張床，現在變成上下床，比較舒服。」

那經歷過火災，會否更珍惜家人？弟弟棹楓想了想：「不會，反而（與哥哥）吵架多了。」哥哥棹楠立即反擊：「因為（你）太煩了。」（笑）心怡雖猶有餘悸，也不失童真。「見到樓下有人哭、有人很緊張，其實我也很害怕，但幸好最後一家無事。之前有機會回去收拾東西，爸爸媽媽還替我把珍藏的Labubu公仔全都帶出來了。」

（圖片來源：《親子王》）

同學心聲

以下四位同學除品予外都並非居住在宏福苑，但他們同樣經歷了校舍搬遷，並各自表達了對原有校舍的掛念及新校舍的期望。

四位同學寫下對校園生活的感受及新校舍的期望。（圖片來源：受訪者提供）

小四鄺望曦：擁有規模相近的圖書館

「現在如果想看書，只能在課室的書櫃借閱，無法像以前一樣到圖書館閱讀，所以最希望新校舍能有一個與舊校相若的圖書館。」

鄺望曦（圖片來源：《親子王》）

小四潘品予：花園裏面有滑梯

「在借用的校舍，附近只有幾棵樹，景色有點單調。我希望新學校比舊校舍更漂亮，花園裏面有一條長滑梯，小息時可以到花園看花、玩滑梯。」

潘品予（圖片來源：《親子王》）

小四侯心悠：可以挨着坐的椅子

「不要用又硬又直的椅子，最好可以挨着坐。這樣即使坐久了也不會累。」

侯心悠（圖片來源：《親子王》）

小四陳名希：回到原本的校舍上課

「很掛念原本的學校，雖然看到旁邊一幢幢被燻黑的樓宇會感到害怕，但仍然很想回去。」

陳名希（圖片來源：《親子王》）

後記：向前走的勇氣

（圖片來源：《親子王》）

小朋友在搬屋、轉校的混亂中，長出了一份超越年齡的豁達。火災讓他們失去了原有的家園、校園，甚至燒毀了裝着零用錢的錢包，但沒有燒走他們的笑聲，也沒有燒走他們「向前走」的勇氣。正如蕭校長說：「既然生活無法停下來，可以做的便是秉持初心，繼續向前走。」

文：林詩敏

圖：霍楚暉、部分由受訪者提供

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