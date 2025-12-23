專訪3位校長 百年民生15年一貫教育學府 幼小中教育塑造跨世代社群︳校長專訪

校長專訪︳百年光陰，見證的不僅是時間流轉，更是教育理念的深耕與實踐。民生書院創立於1926年，即將迎來百年校慶。作為香港少數提供「幼小中」15年一貫教育的學府，這裏不僅是傳授知識的場所，更是一個獨特的教育生態圈。在這個承先啟後的時刻，透過幼小中三位校長、在校學生與校友的分享，探討直屬教育模式的特色，並見證「光與生命」及「人人為我，我為人人」的校訓，如何在新時代繼續發光。

（左起）民生書院幼稚園校長張展鈴博士、民生書院校長葉志兆博士、民生書院小學校長梁桂英女士（圖片來源：《親子王》）

從遊戲中學習 激發幼兒潛能

有別於以往服務過的學校，民生書院幼稚園是幼稚園部校長張展鈴博士首所一加入便擔任校長的學校。在民生服務至今18年，見證無數幼兒在此啟蒙，訪問當日更一眼便認出有份受訪的中學同學當年於幼稚園部就讀時曾協助拍攝幼稚園校刊封面。她強調，「遊戲學習」與「學術準備」並不衝突。學校推行「校本自由遊戲」，讓幼兒自主決定遊戲內容與夥伴。她舉例，在一次以「水」為主題的活動中，孩子們探究「為甚麼泡泡容易破」，在老師引導下上網查資料、反覆實驗，最終調配出不易破裂的泡泡液。「這不僅是遊戲，更是科學探究的起點，孩子從中學會提問、合作與解決問題。」學校會因應孩子個別發展需要，與家長密切溝通進行課程調整。

以紅磚水泥建成的校門擁有多年歷史，除了是民生的標誌性建築，也是一眾師生、校友的集體回憶。（圖片來源：《親子王》）

幼稚園堅持兩文三語環境，每班配備外籍教師。面對AI時代，學校兩年前引入編程遊戲，從幼兒班開始讓孩子初步體驗邏輯思維。去年30名高班學生參加全港「不插電編程比賽」，除一名女同學奪得K3組別總冠軍外，其餘同學均獲優異獎以上成績，學校更贏得全香港幼稚園高班校際總冠軍。「科技只是工具，語文能力才是基礎。」張博士表示。

幼稚園部校長張展鈴博士在遊樂場與K1學生嬉戲，實踐「校本自由遊戲」理念。（圖片來源：《親子王》）

雙軌並行 奠定品格根基

從幼稚園的遊戲探索，到小學的基礎奠定，民生教育的連貫性在課程設計中充分體現。小學部梁桂英校長作為民生校友，深刻理解學校的辦學理念。她指出，小學階段是培養學習習慣與品格的關鍵期。民生書院小學將游泳列為正規課程，一至六年級學生均需完成游泳訓練，確保每位學生掌握這項重要求生技能。

在校訓實踐上，小學部設計了「愛心小天使」與「小老師」制度。低年級學生化身小天使，協助新生熟悉環境；高年級學生則擔任小老師，指導學弟妹寫手冊、溫習默書。「我們希望讓孩子從服務中體會『人人為我，我為人人』的真諦。」

小學階段是培養良好學習習慣及品格的關鍵期，為此，小學部在課程及活動設計上都花了不少心思。（圖片來源：《親子王》）

民生中小學乃直屬關係，梁校長指出其核心優勢在於「連貫的課程設計」。十年前，小學部率先將科學從常識科分拆出來獨立成科，這項改革為STEAM教育奠定基礎，近年學生代表香港參加ROBOFEST機械人大賽，贏得世界冠軍。

面對家長高期望與學童壓力問題，學校透過每周德育課，系統化培養學生的抗逆力。學校不僅配有輔導心理學家與駐校社工，更以派糖果等輕鬆方式拉近與學生的距離。另外，梁校長每周舉辦「Morning Tea」與家長交流教養理念，幫助學生透過課外活動找到自信。

拓展視野 培養世界公民

承接小學部奠定的堅實基礎，中學部校長葉志兆博士自2020年上任以來，帶領學校在傳承與創新間取得平衡。雖然正值疫情期間上任，但他仍然堅持透過Zoom與同學分享，促進彼此之間的交流。擁有逾30年教學經驗的他，對民生的教育理念深表認同。該校今年DSE成績表現亮眼，除了誕生六科5**狀元，更有12名學生考入醫學院。對於外界關注學校學術表現是否源於「催谷」，葉博士強調：「我們重視的是全人發展，而非單純追求成績。學校通過比賽、義工服務、交流活動等多元方式推廣教育，讓學生在實踐中自然成長。」更認為校訓需要透過具體行動讓學生理解。為此學校安排中學生服務小學生，透過帶領學習活動深化校訓體會。

遊學團也是民生教育的重要一環。今年4月，中小幼三部師生同赴北京，登上長城。葉博士解釋：「我們的創校校長在1926年懷着為國家培養人才的理想創校，能夠帶領學生到北京，具有特殊的傳承意義。」學校的遊學團路線多元，涵蓋文化、創科與藝術等多個領域。

幼小中三部逾2,000名學生和教師拼出學校校徽和百年標誌的兩個巨大圖案，慶祝100周年校慶。（圖片來源：受訪者提供）

科技思辨與人文堅守

面對人工智能浪潮，學校今年成立AI核心小組。葉博士提出兩個重要原則：學生要知道公開考試暫時仍不允許使用AI；其次，「使用AI的首要條件是『人』，如果人做不好，AI就不是有效工具。」他分享親身經驗：「我曾詢問AI關於民生書院的歷史，得到的答案錯誤百出。」正正體現出人類不該盲目追求科技應用，更反映出校方及葉博士注重基礎能力培養的教育理念。他強調批判思維和提問能力需要建立在紥實學識基礎上。

即使課餘時間，葉博士與學生們仍能輕鬆交流，建立亦師亦友的師生關係。（圖片來源：《親子王》）

在創新同時，學校堅守傳統價值。葉博士是出了名的愛書之人，不但在校內積極推動廣泛閱讀的風氣，並把自己的珍藏好書放置於校園一角，供學生自由取閱。他特別重視實體書閱讀：「電子書容易讓人分心，實體書帶來的感受和反思能力無可替代。」而每年中六學生都會收到葉博士親贈的黑朱古力，寓意人生如黑朱古力般「苦甜參半」。「我希望學生明白，人生不會永遠一帆風順，要學會品嘗苦澀中的滋味。」

學生視角 多元期待

中五學生冼靖霖對學校的燈火儀式感受最深。「中六同學會將油燈及校徽傳給中五代表。雖然我不知道是何時開始，但如果看照片，是由黑白相的年代開始有這個傳統，我覺得這很有意義。」

中六同學會將油燈（oil lamp）及校徽（school emblem）傳給中五代表。（圖片來源：受訪者提供）

中五學生何琛言特別提到學校獨特的文創傳統。「每年由學生設計利是封和聖誕卡，當中還會將校名簡寫『MSC』融入其中，這些都是香港少見的特色。」身為戲劇愛好者，她希望將戲劇元素加入恆常課程，又同時關注學業壓力問題，建議調整測考安排以減輕學生負擔。

中四學生沈學禮從幼稚園就讀至今，認為「中小幼一家」的精神最值得保留。「每天經過幼稚園和小學教室，都會遇到以前教過我的老師，這種歸屬感很特別。」他也建議開放學校健身室，促進學生身心健康。

（左起）冼靖霖、何琛言、郭倬麟、沈學禮（圖片來源：《親子王》）

校友網絡 情繫民生

校友黃莉莉回憶，當年作為插班生學習一度跟不上進度。「那時候我的同學真的很好，一直教我，考試前還會組織大家一起溫習。」這種互助氛圍，不僅助她考上大學，也讓她日後決心回饋母校。

校友李業忠校董見證着校友日的盛況：「今年校友日破了紀錄，一共有127圍盆菜。」當日，畢業50年的校友還在操場踢波，年輕校友吃完飯繼續坐在樓梯上聊天到深夜。校友會設立多個獎學金，更有校友二十多年來每周三準時回來參加合唱團。

從K1開始在民生度過15個寒暑的年輕校友蔡卓欣分享，「高桌晚宴」令她印象最為深刻。「直到上大學和來自其他中學的同學交流後，我才發現這是民生獨有的特色。」她回憶，從小學初次參與時的緊張與新奇，到中四、中五時真正領悟這個活動的價值。「我學到了正式宴會的禮儀，學會了如何與不同背景的嘉賓、校董交流，這些技能在大學和實習時都派上了用場。」她坦言，15年在同一個環境成長固然帶來挑戰，但正因如此，師兄師姐的支援網絡才顯得尤為珍貴，形成了獨特的「民生人」紐帶。

（左起）李業忠、黃莉莉、蔡卓欣（圖片來源：《親子王》）

教育之光 照亮前路

從幼稚園階段的科學啟蒙到中學時期的批判思維培養，學校的教育體系注重學生的全面發展。通過一系列傳統活動和校友網絡建設，建立起獨特的校園文化認同，體現了學校的教育工作重點不僅在於知識傳授，更在於引導學生循着「光與生命」的校訓，在時代變革中尋找適合自己的發展方向。

中六同學會將油燈（oil lamp）及校徽（school emblem）傳給中五代表。（圖片來源：受訪者提供

文：林詩敏

圖：陳仲樑、部分由受訪者提供

