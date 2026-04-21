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銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐低至買一送一 母親節限定媽媽免費歎生蠔/雪花蟹腳｜親子優惠

親子
更新時間：10:10 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:10 2026-04-21 HKT

母親節快到，想帶媽媽去哪兒慶祝？每逢大時大節也選擇中菜，不如今次就帶媽媽去吃自助餐，為母親帶來新鮮感！今日（21日）銅鑼灣Mr. Steak a la minute推出晚市自助餐買一送一，低至$280即可任食日本和牛、龍蝦，還有一系列法國美食！同場更有母親節限定寵愛優惠，六人同行，母親免費，就可歎「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉、紅白酒任飲」自助午餐，人均低至$355，逢星期六、日及公眾假期加設即開生蠔，即刻預約帶媽媽去吃大餐。

親子優惠｜銅鑼灣Mr. Steak a la minute自助餐低至買一送一

今個母親節未能帶媽媽去法國，也可到銅鑼灣Mr. Steak a la minute一起品嘗限定主題「法國美食節」自助餐，除了招牌美國新鮮生蠔、龍蝦、雪花蟹腳、佐賀和牛燒牛肉、鐵板燒外，更特別加入多款法式經典菜式，包括姓酒鴨肝、布根地紅酒燴牛面頰、馬賽風味龍蝦海鮮燴、法式香草焗田螺、油封鴨腿等等，也有多款法國風味甜品，如法式焦糖燉蛋、即場製作的牛角包窩夫，配上一杯冷泡茶，與紅白酒無限暢飲，就如置身法國一樣chill！

銅鑼灣Mr. Steak a la minute限定主題「法國美食節」自助餐（圖片來源：KKday）
銅鑼灣Mr. Steak a la minute限定主題「法國美食節」自助餐（圖片來源：KKday）

至於「環球海鮮、美國燒牛肉」自助午餐則除了有即煮美食站，也有多款冰鎮海鮮，如雪花蟹腳、翡翠螺，也有刺身、中西式湯品、美國燒牛肉等，當然少不了即焗傳情達意心太軟。而星期六、日及公眾假期更設有即開生蠔、養生燉湯、即叫即燒美國極黑牛鐵板燒等，也有HaagenDazs雪糕！於2026年5月9-10日母親節午餐用餐，還設有紅、白油任飲！

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

而「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉」自助晚餐除了有一系列午市菜式外，也有多款冰鎮海鮮，如新鮮新鮮生蠔、龍蝦、雪花蟹腳等；至於「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、⿓蝦盛宴」自助晚餐更有日本和牛（備有鐵板和、 日本和牛燒牛肉、火炙和牛壽司等）。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

點擊圖片瀏覽親子優惠詳情： 

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐
用餐時間：17:00-19:00
優惠：
．平日 星期一至五HK$560/2位，平均HK$280/位（原價HK$560/位）
．星期六至日及公眾假期 HK$610/2位，平均HK$305/位(原價HK$610/位)
（原價加一服務費於餐廳現場支付）
*不適用於5月9-10日
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$335/位起】「日本和牛、雪花蟹腳、生蠔、龍蝦盛宴」自助晚餐
用餐時間：19:30-22:00
KKday優惠:平日星期一至四HK$670/2位，平均HK$335/位（原價HK$670/位）
星期五至日，公眾假期及前夕HK$710/2位，平均HK$355/位（原價HK$710/位）
*不適用於5月9-10日
（原價加一服務費於餐廳現場支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

 

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

【獨家快閃優惠｜成人買一送一+1位長者半價｜人均HK$280/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

用餐時間：17:00-19:00
優惠：
．平日星期一至五HK$840/3 位，平均 HK$280/位（原價HK$560/位）
．星期六至日及公眾假期HK$915/3位，平均HK$305/位（原價HK$610/位）
*不適用於5月9-10日
（原價加一服務費於餐廳現場支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜1位成人6折+1位長者半價｜人均HK$308/位起】「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉及煎鴨肝」自助晚餐

用餐時間：17:00-19:00
優惠：
．平日星期一至五HK$616/2位，平均HK$308/位（原價HK$560/位）
．星期六至日HK$671/2位，平均HK$335.5/位（原價HK$610/位）
*不適用於5月9-10日
（原價加一服務費於餐廳現場支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜買一送一｜人均HK$205/位起】「環球海鮮、美國燒牛肉、雪花蟹腳」自助午餐
用餐時間：12:00- 14:30
KKday優惠:平日星期一至五HK$410/2位，平均HK$280/位（原價HK$410/位）
星期六至日及公眾假期HK$510/2位，平均HK$255/位（原價HK$510/位）
*不適用於5月9-10日
（原價加一服務費於餐廳現場支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

【獨家快閃優惠｜六人同行一位母親免費｜人均HK$355起】母親節「雪花蟹腳、生蠔、美國燒牛肉、紅白酒任飲」自助午餐
用餐日期：2026年5月9-10日
優惠：
．5月9日HK$2,130/6位，平均HK$355/位（原價HK$426/位）
．5 月10日HK$2,430/6位，平均HK$405/位（原價HK$486/位）
（原價加一服務費於餐廳現場支付）
購買連結：＞＞按此＜＜

優惠詳情：
優惠期(預訂期)：2026年4月21日12:00至4月27日23:59
用餐日期：2026年5月1日至5月31日
用餐地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中⼼6樓Mr.Steakalaminute
（原價加一服務費於餐廳現場支付）

購買連結：＞＞按此＜＜

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