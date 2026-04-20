灣仔會展中心薈景自助餐買二送二 任食即開生蠔/龍蝦/長腳蟹/無限暢飲｜親子優惠

親子優惠｜不少家庭愛吃自助餐，但自助餐價格不便宜，若有優惠價可以一家四口抵住齊齊歎就好了。今日（20日）灣仔會展中心薈景「春日蟹逅」海鮮自助晚餐就有買二送二優惠，可以低至$417任食即開生蠔、甲羅燒、冰鎮長腳蟹及燒北京填鴨 ，每位更霸氣敬送「皇帝蟹蒸蛋」一份，連無限暢飲！即刻預訂，到時一家人可以盡情歎。

親子優惠｜灣仔會展中心薈景自助餐買二送二

灣仔會展中心薈景於4月至6月推出「春日蟹逅自助晚餐」，除了有即開生蠔，更有長腳蟹、麵包蟹、龍蝦、海蝦，更有多款魚生刺身，包括三文魚、八爪魚、油甘魚、帆立貝、紅蝦等，每人更送皇帝蟹蒸蛋一份，蟹迷定必開心！同場還有香煎鴨肝、甲羅燒、蟹肉軍艦、燒北京填鴨、養生滋潤燉湯，連無限暢飲汽水、橙汁、咖啡、茶，無論愛吃海鮮或熱葷都會找到心頭好。

（圖片來源：KKday）

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同場還有海景自助早午餐，可以於星期六、日及公眾假期，食盡豐富海鮮，還有免費暢飲。除了有一系列新鮮冰鎮海鮮如龍蝦、海蝦、青口及海螺外，當然仲有自助沙律吧及各式熱葷，包括燒威靈頓牛柳、龍蝦漢堡蛋鬆餅、自家製紅燒乳豬，以及Brunch必備的麵包糕點、即席烹調的雞蛋與奄列。而招牌甜品匠之抹茶十勝紅豆卷、野莓牛油金寶亦是必試亮點。自助餐更特別新增小朋友美食區，提供多款小朋友喜愛的美食。連無限暢飲汽水、橙汁、咖啡與茶。

（圖片來源：KKday）

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【快閃優惠｜第2位半價．平均每位$423.5起】海景自助早午餐 + 免費暢飲

優惠：HK$847/2 位起，平均 HK$423.5/位起（原價HK$1,644/2 位）

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【快閃優惠｜買二送二．平均每位$417起】薈景春日蟹逅自助晚餐 + 免費暢飲

用餐時間：18：30- 21：30

優惠：

．星期三至四HK$1668/4位，平均HK$417位

．星期五至日及公眾假期 HK$1756/4位，平均HK$439位（原價HK$3,336 起/4位）

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（圖片來源：KKday）

【快閃優惠｜第2位半價．平均每位HK$644.5起】薈景春日蟹逅自助晚餐 + 免費暢飲

優惠：

．星期三至四HK$1,289/2位，平均HK$644.5/位起

．星期五至日及公眾假期HK$1,357/2位起，平均HK$678.5/位起（原價HK$1,668 起/2位）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月20日12:00至4月26日23:59

用餐日期：2026年4月21日至2026年5月31日

地址：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心4樓

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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