港青酒店自助餐買一送一加第3位$10 任食波士頓龍蝦、雪場蟹腳等9大海鮮｜親子優惠

母親節快到，是時候計劃一下母親節去哪兒慶祝。家有海鮮控媽媽，必試港青酒店再臨閣全新主題自助餐，可任食任食9大冰鎮海鮮，如波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹、琵琶蝦等，還有多道正宗泰國地道菜式，檳榔葉蝦肉咖喱、泰式酸辣豬手都令人食指大動。趁住今日（17日）有優惠買一送一加第3位$10，即刻入手到時去大刷一餐。

港青酒店自助餐買一送一加第3位$10

港青酒店港青酒店於4月27日起，推出全新 「泰 Chill 自助晚餐」，行政總廚黃志明先生將聯同連續7年榮獲《米芝蓮指南》認可的Nai Mueang Restaurant的主理人Khun Kwan，合力把多道正宗泰國地道菜式帶到自助晚餐當中，必吃廚師推介菜式包括：海鮮沙律、檳榔葉蝦肉咖喱、泰式酸辣豬手及泰式咖喱魚麵。還有 蟹肉冬蔭蒸蛋、茄汁蝦碌、賽螃龍蝦、黃金炒海鮮、泰式蕉葉燒鰽魚柳等，加上海鮮大召集，包括波士頓龍蝦、雪場蟹腳、麵包蟹、琵琶蝦（星期五、六、日、公眾假期及其前夕供應）、龍蝦仔、青口、龍蝦鉗、熟蝦、熟蜆，以及椰汁糕、千層糕、泰式紅寶石、椰汁菠蘿慕司、紅桑子荔枝布甸、玫瑰啫喱、椰子啫喱、芒果糯米飯、自選冰粉（珍多冰、西米、紅豆、椰果、蘭香子、菠蘿、涼粉、紅寶石、綠寶石、龍眼、椰奶）、榴槤芝士蛋糕、榴槤心太軟等，令各位泰國控都大滿足。

（圖片來源：KKday）

於5月9至10日特別推出母親節節慶限定自助餐，母親節當晚及其前夕晚上除了無限量供應冰鎮海鮮、時令沙律、雜錦刺身壽司、以及琳瑯滿目的泰國菜饌，每位賓客更可享蟲草花響螺燉竹絲雞湯一盅。

（圖片來源：KKday）



而自助午餐精選則有多款冷盤，如煙三文魚、雜凍肉、莎樂美腸、肝醬多士、芝士拼盆等，也有凍海鮮，包括熟蝦、熟蜆、藍青口、翡翠螺、青口、小龍蝦，檔口則提供壽司、雲吞麵檔、燒有骨西冷，另有多款魚生，如三文魚、希靈魚、立魚、赤貝、八爪魚，亦有熱盤供應，包括點心、蒸魚、巴東牛肉、豬腳薑、BBQ 醬燒豬寸骨、即燒即切豬頸肉、蟹肉扒伊麵等。而甜點選擇亦很豐富，即做檔口有雞蛋仔、窩夫、薄餅，也有現焗蛋撻、葡撻，亦有朱古力草莓、豆腐花、提拉米蘇、迷你鮮果吉士撻、焦糖燉蛋、烏龍茶果凍、雪糕、YMCA 自家製曲奇餅、藍莓奶凍、木糠布甸等。

（圖片來源：KKday）

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【快閃優惠｜買一送一＋第3位HK$10】自助晚餐｜*即購買一位成人，送一位成人，加HK$10多一位成人/長者/小童

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．星期一至四 HK$972/3位，平均HK$324/位（原價成人HK$738+10%/位；兒童/長者HK$488+10%/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕 HK$1,113/4位，平均HK$371/位（5月9-10日不適用）（原價成人/長者HK$848+10%/位；兒童HK$578+10%/位）

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【快閃優惠｜買一送一】自助晚餐

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．星期一至四 HK$886/2位，平均HK$443/位（原價成人HK$738+10%/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕 HK$1,018/2位，平均HK$509/位（5月9-10日不適用）（原價成人/長者HK$848+10%/位）

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（圖片來源：KKday）

【優惠｜低至64折】自助晚餐｜可預訂母親節即買即用

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．星期一至四：成人HK$448/位，兒童HK$399/位，長者HK$470/位（原價成人/長者HK$738+10%/位；兒童HK$488+10%/位）

．星期五至日、公眾假期及前夕 成人HK$518/位，兒童HK$438/位，長者HK$499/位

5月9日-10日成人HK$588/位，兒童HK$438/位，長者HK$588/位（原價成人/長者HK$848+10%/位；兒童HK$578+10%/位）

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【快閃優惠｜長者買一送一｜人均HK$197/位起】自助午餐

用餐時間：

平日自助午餐：星期一至五（公眾假期除外）12:00至14:30

假日自助午餐：星期六至日及公眾假期12:00至14:45

優惠：

．星期一至五長者HK$394/2位，平均HK$197/位（原價長者HK$328+10%/位）

．星期六日及公眾假期HK$514/2位，平均HK$257/位（5月9-10日不適用）（原價長者HK$428+10%/位）

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優惠詳情：

優惠期：2026年4月17日12:00至4月23日23:59

使用期：2026年4月17日至2026年5月31日

收費標準：3 – 11歲為小童價，60歲或以上為長者價

用餐地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號再臨閣 (南座四樓)

*以上優惠價已包括原價之加一服務費

（圖片來源：KKday）

同場加映：母親節午晚市套餐

若想吃得更優雅，選「母親節3-4道菜午晚市套餐」就可以安坐咖啡座慢慢歎、慢慢吃。母親節3道菜午市套餐包括蜆肉周打湯、主菜四選一（澳洲和牛漢堡扒伴手工薯蓉、清炒牛蒡、羽衣甘藍/香煎原條龍利伴手工薯蓉、檸檬牛油汁/黑松露野菌米型粉）、香橙普洱慕司撻及咖啡或茶。而「母親節4道菜晚市套餐」再加上煙三文魚伴牛油果沙律。另外亦有「125周年全日套餐」，菜品包括傳統英式田園沙律、牛油酥皮焗雞肉蔬菜批、連一杯白酒/飲料，shopping累了來小休就最好不過。

（圖片來源：KKday）



【低至9折】母親節3道菜午市套餐｜用餐日期：2026年5月9-10日

優惠：HK$268/位（原價HK$298）

*用餐時間：中午 12:00 - 14:00

*套餐需2人起預訂

*費用已包括10%服務費

*優惠只適用於堂食，不可外攜

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【低至91折】母親節4道菜晚市套餐｜用餐日期：2026年5月9-10日

優惠：HK$338/位（原價HK$368）

*用餐時間：晚上 18:00 - 20:30

*套餐需2人起預訂

*費用已包括10%服務費

*優惠只適用於堂食，不可外攜

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（圖片來源：KKday）

【125 周年限定】港青咖啡座｜125周年全日套餐｜傳統英式田園沙律、牛油酥皮焗雞肉蔬菜批、連一杯白酒/飲料

優惠：HK$125/位

*用餐時間：中午 12:00 - 14:00；晚上 18:00 - 20:00

*套餐需2人起預訂

*費用已包括10%服務費

*優惠只適用於堂食，不可外攜

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優惠詳情：

優惠期：2026年4月17日12:00至4月23日23:59

使用期：2026年5月9日至2026年5月10日

用餐地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號

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