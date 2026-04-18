香港歷史博物館穿越時光隧道 4大主題展館遊走舊香港｜親子好去處

花近五年時間進行大規模更新，香港歷史博物館常設展「香港故事」即將全面開放！繼前年首階段「香港多面體展覽系列」後，第二階段展覽已剛剛於4月份開幕了，即睇4大主題共10個展館，帶小朋友去旅走舊香港，認識「家」的歷史。同場亦設有免費導賞團，有興趣的朋友可去報名。

親子好去處｜香港歷史博物館4大主題展館

香港歷史博物館常設展「香港故事」第二階段展覽展館分為「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」及「國際都會」四個主題，共10個展區，透過逾2,800件珍貴展品，包括文物、歷史照片、影片及多媒體互動裝置等，帶大、小朋友穿越時光隧道！

香港歷史博物館穿越時光隧道 4大主題展館遊走舊香港（圖片來源：香港歷史博物館專頁）

從考古發現，香港先民早於數千年前已與珠江口灣區密切互動，在秦漢時期，已逐步納入歷代中央政權體系中，與中原及華南文化深度交融。「同根同源」透過彩陶、白陶、牙璋等歷史文物，追溯香港與中原文明的深厚根脈。而「中西匯流」則還原19世紀至20世紀初的華洋社會風貌，實景重塑舊香港面貌，誠濟堂中藥店、唐樓街景和雙層電車等布置，讓大家如置身於舊香港，親身體驗中西文化的碰撞！

香港歷史可追溯至數千年前，於秦漢時期已被納入歷代中央政權體系中。（圖片來源：香港歷史博物館專頁）

30、40年代戰爭展開，在「共赴國難」篇章可重溫香港華人與祖國並肩抗戰的烽火歲月，展示募捐救亡、八路軍駐港辦事處等故事。至於「國際都會」可見證香港人自強不息的精神，蛻變成繁榮都市，沉浸式場景和互動裝置讓歷史活起來！

20世紀的城市化推動香港百業興旺，小朋友可於展區回到1930年代香港，體現中西文化交融下形成的城市風貌。（圖片來源：香港歷史博物館專頁）

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香港歷史博物館

日期及時間：

星期一、三至五 10:00 - 18:00，星期六、日及公眾假期 10:00 - 19:00，星期二（公眾假期除外）休館

地址：尖沙咀漆咸道南100號（香港科學館側）

查詢：2724 9042 / [email protected]

費用：免費

*票務處於閉館前30分鐘關閉

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