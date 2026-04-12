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景賢里免費導賞團 走入90年歷史大宅參觀香港法定古蹟 附報名方法｜親子好去處

親子
更新時間：10:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-12 HKT

香港雖為彈丸之地，但也有不少法定古蹟值得帶小朋友去參觀，深入了解他們身處的「家」。位於山頂的景賢里於2008年列為法定古蹟，現已納入發展局第六期活化歷史建築伙伴計劃。去年底發展局文物保育專員辦事處宣布重開大宅讓大眾走進這個歷史古蹟參觀，並每逢周末舉辦景賢里導賞團，免費帶他們游走古蹟。即睇報名方法、參觀詳情及時間等資訊，較準時間快快去報名喇！

親子好去處｜景賢里免費導賞團 曾為著電視劇《京華春夢》取景地

位於香港山頂司徒拔道45號的景賢里於1937年興建，紅磚綠瓦大宅極受旅客歡迎，是藉名的打卡熱點，也有不少著名的電影、電視劇曾於此處取景，如國際知名的電影《江湖客》（1955年）及本地製作的電視劇《京華春夢》之主題曲宣傳片（1980年）。山頂是二十世紀初外籍人士的聚居地，而景賢里建於此處，象徵當時華商階層的崛起，展示高尚住宅區開始在半山區成形的本港早期歷史。

（圖片來源：香港旅遊發展局）
（圖片來源：香港旅遊發展局）

景賢里糅合優秀的中西式建築特色，是香港一幢罕見及出眾的建築藝術品。景賢里大宅由主樓、副樓、車庫、廊屋、涼亭同游泳池等組成，游泳池及車庫屬近代高級住宅配備。導賞團將帶大家認識景賢里的建築特色，如兩翼微張的傳統三合院式布局、中西交融的花崗石窗框配中國圖案金屬窗芯，而既華麗又實用的井格式樑系天花、粉紅瓷磚浴廁及極具氣派的飯廳設計，亦是到時必影的打卡位。景賢里於2008年獲列為法定古蹟，現已納入發展局第六期活化歷史建築伙伴計劃。發展局文物保育專員辦事處現正舉辦景賢里導賞團，讓公眾人士踏足大宅，欣賞其建築特色及認識其歷史背景。

（圖片來源：香港旅遊發展局）
（圖片來源：香港旅遊發展局）

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景賢里導賞團
場次：逢星期六及星期日
．11:30 -12:30
．13:00 - 14:00
．14:30 - 15:30
．16:00 - 17:00
集合及解散地點：灣仔司徒拔道45號景賢里
講解員：古物古蹟辦事處導賞員
語言：廣東話、普通話 或 英語
費用：全免

報名連結：＞＞按此＜＜  

申請方法：
1. 網頁會於逢星期一10:00更新，開放未來兩星期的參觀時段供市民報名。
2. 每團參觀人數為30人。只接受網上報名表格申請，任何其他方式的申請，包括電話、電郵或傳真等途徑報名，概不接受。申請將以先到先得處理。
3. 星期六及星期日的導賞團，會於同一星期的星期三下午五時截止申請。
4. 報名須以實名登記，成功申請者將會收到電郵通知結果。成功申請者須在入場時出示確認電郵，並須在工作人員要求下提供身份證明文件核實。名額不得轉讓予其他人士。
5. 由於導賞團名額有限，如成功報名者因事未能出席，請盡早通知文物保育專員辦事處取消預約，以騰出名額給候補名單人士。
6. 候補名單的有效期至活動舉行前一個工作天12:00。

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