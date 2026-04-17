醫療輔助隊開放日參觀總部+救護車輛/急救單車體驗/攤位遊戲/急救示範｜親子好去處

為響應4月15日的「全民國家安全教育日」，保安局轄下8支紀律部隊和輔助部隊於3、4月的不同周末於各部隊的訓練學院、博物館、總部、分部或其他相關地點等舉行開放日，加深市民對各部隊的認識，以及了解它們在維護國家安全方面的工作與成果。今個星期日（19日）就輪到醫療輔助隊，不需索取門票即可參觀醫療輔助隊總部，並有一系列活動，如免費健康檢查及講座、急救單車體驗、攤位遊戲等，更有機會獲得精美紀念品呢！

親子好去處｜醫療輔助隊開放日玩攤位遊戲

香港醫療輔助隊（Auxiliary Medical Service，簡稱AMS）為志願應急醫療衞生組織，於緊急事故及大型公共活動中提供即時的醫療支援。隊員由專業的醫療人員及受過訓練的義務隊員組成，服務涵蓋基本急救、傷者分類、現場支援與後勤協作等工作，並能在火警、交通意外、災害事故等情況下協助有關部門，以保障市民生命安全，減輕事故傷害。

（圖片來源：facebook@AuxiliaryMedicalService）

香港醫療輔助隊開放日將於4月19日舉行，當日活動豐軸，總部各樓層均會有主題活動，包括3樓的「救護車輛展示區」，大、小朋友可 近距離接觸救護車輛；4樓就有「遊戲區」，將有國家安全教育遊戲及特；特色攤位，而5樓就有精彩表演，可欣賞中式步操，亦有急救示範；而6樓就有「Are you OK」免費健康檢查，現場更有精美紀念品，等住大家帶回家。

（圖片來源：facebook@AuxiliaryMedicalService）

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醫療輔助隊開放日

日期： 2026年4月19日（星期日）

時間： 10:00 - 16:00

地點： 何文田公主道81號

費用： 全免（不需報名及登記）

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