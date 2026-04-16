桌遊玩中學孩子智力UP 新手爸爸方力申獨門「123」育兒法｜《親子王》新一期精選內容

飛行棋、鬥獸棋、康樂棋……它們都是本地元祖級桌遊（Board Games），也是爸媽們的童年回憶，後來異軍突起，出現了至今仍然受歡迎的《大富翁》、《Scrabble》、《Cluedo》等。桌遊歷久不衰，魅力在於它絕不止是一場遊戲，而更似是一本沒文字的智慧之書，蘊含豐富的益智元素。桌遊教育一直在學界默默進行，有小學早已組織校隊，以一場場講究策略與謀略的遊戲，鍛煉學生腦力、數理邏輯思維，更有效促進社交技巧。

（示意圖 / AI生成圖片）

慈幼葉漢千禧小學 組校隊推廣智力運動

近年積極推動遊戲式學習的慈幼葉漢千禧小學（下稱慈千），早將桌遊納入正規課程，兩年前成立了桌遊校隊，短短時間內已在比賽上屢獲佳績，這一切可說受惠於政府資助的「奇趣IT識多啲」計劃，學校可通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣，而慈千選擇了桌遊作為媒介，並將其定位為智力運動，負責統籌的凌家豪主任（凌Sir）說：「當象棋、圍棋皆被列入亞運比賽項目，桌遊同樣可以訓練思維、策略和情緒管理。」

（圖片來源：受訪者提供）

學校按年級安排不同桌遊或調整玩法，初小以訓練數感、反應與空間基礎為主，高小則進一步深化，需要更多策略思考與邏輯推演，將所學應用在不同學科上。數學科陳素雯老師指出，校隊常使用的《Rummikub》（魔力橋）涉及數字拆解、重組邏輯，甚至代數概念。低年級則利用《Add Fish Up To 10》（小魚爭10）訓練進位加法基礎；《Halli Galli》（德國心臟病）強化對數量的瞬間辨識，而《Blokus》（大格鬥）可以破解面積和周界的迷思。此外，桌遊更輔助正規課程打下良好基礎，電腦科盧廣軒老師表示，編程不再只在螢幕前。「小一至小二開設不插電編程課，就是希望學生在接觸複雜代碼前，先透過實體桌遊掌握順序、條件、迴圈及除錯等核心概念，為高小編程打好基礎。」

（左起）慈幼葉漢千禧小學凌家豪主任、黃偉堅校長、盧廣軒老師及陳素雯老師。（圖片來源：受訪者提供）

桌遊結合教育 認識人生

玩，家長總會聯想成「唔讀書」，其實玩得其所，全然是一個學習機會。香港桌上遊戲教育學苑院長Edward Chan本身是桌遊迷，跟很多香港人一樣，都是由愛上玩《大富翁》、《UNO》、《Kudos》等遊戲開始，後來他發現外國有很多桌遊是香港少見，於是毅然引入。 「外國早有很多適合親子，內容關於學術、溝通、社交的桌遊，於是主力引入這類型遊戲，期望更多人感受到樂趣。」

（左起）香港桌上遊戲教育學苑院長Edward Chan、香港創新智力運動協會聯合創辦人馮立榮（圖片來源：《親子王》）

桌遊可視為一種學習手段，前提是家長要讓孩子嘗試，Edward觀察到孩子的好勝心往往於內在，只要肯予其嘗試，外界最好不要干預。「有時家長和孩子來到我的店，家長眼見是數學game就忙不迭說『你計數唔叻唔識玩 啦』，其實孩子的動機、好奇心，正是驅使其再進一步的助力。」這Edward會主動請媽媽留步，親自教玩。「只要玩多幾次及開口鼓勵，很快便能掌握竅門，出牌越來越有信心，這就是學習過程，連家長都意想不到孩子學得那麼快。」

（圖片來源：《親子王》）

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從泳壇飛魚到新手爸爸 方力申分享「123」教養法

有天聽電台節目，受訪嘉賓是初為人父、個唱在即的方力申（Alex），主持人問他：「為何新歌會叫《万刀甲》？」從前觀眾笑他是「万刀甲」，未能「出人頭地」，骨子裏滿有運動員的正能量精神，由辱罵轉為動力，今天他以《万刀甲》重頭出發，參加先進世錦賽奪金、開辦個人演唱會、做個出色的新手爸爸……以努力告訴大家，中年也可發力，無論在哪個崗位，他「出頭」了。

（圖片來源：《親子王》）

家長、學生必讀 腦膜炎雙球菌危機

最近英國有學生因腦膜炎雙球菌感染不幸離世，相信不少香港家長都看得心驚膽顫。這種細菌引起的腦膜炎和敗血症發病快、進展急，由「似乎只是傷風感冒」到生命危險，可能不足一天。雖然在香港屬「零星個案」，但孩子每天在學校、補習班、興趣班穿梭，只要一不留神，就可能在擠逼環境中「中招」。今期由兒科專科張傑醫生，提醒家長們：不用恐慌，但必須有足夠知識和警覺，因為這是一種「一旦出事就不能重來」的疾病。

（圖片來源：Freepik）

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