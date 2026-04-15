港麗酒店自助餐買一送一 低至$253歎鱈場蟹腳/刺身 母親節送專屬花朵｜親子優惠

母親節快到了，為答謝媽媽衣不解帶的照料，就帶她去吃頓豐富母親節大餐。今日（15日）下午3時，港麗酒店自助餐有買一送一優惠，低至$253歎鱈場蟹腳、海蝦、日式刺身壽司、秘製蝦醬雞、惹味喇沙及Mövenpick雪糕，母親節正日更會向每位媽媽送上專屬花朵。即睇自助餐優惠詳情，快快入手喇！

（圖片來源：KKday）

親子優惠｜港麗酒店自助餐買一送一

港麗酒店咖啡園「國際美食自助午餐」有鮮味十足的冰鎮海鮮有鱈場蟹腳、海蝦、青口及蜆，還有健怡沙律吧、日式刺身壽司、開胃前菜、中式點心及燒味、亞洲美饌等，還有廚師即席烹調的熱騰騰馬來西亞喇沙，也有多款中、西式特色熱盤，燒西冷牛肉更是滋味十足。媽媽還可大歎各款精緻甜品及Mövenpick 雪糕，為一頓豐盛的自助午餐完美作結。

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而樂聚廊則提供「國際風情美食自助餐」，由印籍主廚Rawat Raju Singh炮製的「印度風情自助午餐」，精巧選用印度進口優質食材，以正宗的烹調手法，可一次過盡嘗印式沙律、小吃、熱湯、主菜及甜品，讓味薔體驗最地道的印度風味。而「饗•樂之夜」自助餐則於星期五下班後或周末晚上提供，廚藝團隊以多款優質食材入饌，炮製出超過45款色香味俱佳的國際美食，大家可於現場音樂演奏下，一邊品嘗美食，一邊跟隨節奏放鬆身心，享受身心靈的滿足。

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酒店大堂雅座還有「品韻·英式下午茶」，由新任糕餅主廚冼湯美與糕餅團隊打造，以當代手法詮釋英式下午茶的經典優雅。三層架上有多款鹹點，如青瓜忌廉芝士三文治、煙三文魚酸忌廉三文治、松露蛋沙律三文治、野菌酥皮盒、迷你雞批；甜點則有士多啤梨玫瑰泡芙、芒果抹茶蛋糕、朱古力榛子脆脆蛋糕、伯爵茶檸檬杯；也有經典英式鬆餅：原味鬆餅及藍莓鬆餅、德文郡忌廉、自家製黑莓肉桂果醬，配上茗茶、即磨意大利咖啡，令假日悠閒滿足。

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【快閃優惠–買一送一】國際美食自助午餐｜鱈場蟹腳、燒西冷牛肉

用餐時間：12:00–14:30

優惠：

．星期一至四HK$562/2位，平均HK$281/位（原價HK$548/位）

．星期五至日及公眾假期HK$598/2位，平均HK$299/位（原價HK$548/位）

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【快閃優惠–買一送一】母親節自助午餐｜鱈場蟹腳、咖哩虎蝦

用餐時間：12:00–14:30

優惠：5月9日HK$706/2位，平均HK$353/位；5月10日HK$874/2位，平均HK$437/位；

*於5月10日母親節正日惠顧自助午餐的可獲贈專屬母親的花朵乙支

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【快閃優惠–買二送一】母親節自助餐｜鱈場蟹腳、咖哩虎蝦

優惠：

．自助午餐：5月9日HK$1,353/3位，平均HK$451/位；5月10日HK$1,674/3位，平均HK$558/位；

．自助晚餐：5月9日HK$1,929/3位，平均HK$643/位；5月10日HK$1,998/3位，平均HK$660/位

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月15日15:00至4月21日23:59

用餐日期：2026年4月17日至5月31日

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大廳低座

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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【快閃限量搶–買一送一】「印度風情自助午餐」

用餐時間：星期一至五12：00-14：30

優惠：星期一至五HK$394/2位，平均HK$197/位（原價HK$328/位）

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【8折優惠】「饗•樂之夜」自助餐｜可加購無限暢飲指定飲品

用餐時間：星期五及六20：00-23：00

優惠：

．星期五及六HK$358/位，兒童HK$241/位（原價HK$398/位）

．加購無限暢飲指定飲品HK$218/位

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月15日15:00至4月21日23:59

用餐日期：2026年4月17日至5月15日

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大廳低座

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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【快閃優惠｜買一送一】「品韻·英式下午茶」

用餐時間：15:00–17:30

優惠：星期一至五HK$430/2位，平均HK$215/位；

星期六、日HK$442/2位，平均HK$221/位（原價HK$368/位）

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優惠詳情：

優惠期（預訂期）：2026年4月15日15:00至4月21日23:59

用餐日期：2026年4月17日至4月30日

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大廳低座

*以上優惠價已包括原價加一服務費

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